Юношеские Олимпийские игры-2024. Санчес, Хагара, Ким Хен Гем, Яньхао Ли, Тянь Тунхэ выйдут на лед с произвольными программами

Теги результаты Юношеские олимпийские игры сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Италии чемпионат Швейцарии мужское катание сборная Словакии Раффаэле Франческо Зик Ким Хен Гем Джейкоб Санчес Адам Хагара Хару Какиучи Тянь Тунхэ Рио Наката Константин Супаташвили Тао Макрэ Георгий Павлов Аурелиан Шерве Яньхао Ли Фигурное катание

29 января юниоры разыграют медали на турнире по фигурному катанию в рамках юношеской Олимпиады.

Фигурное катание

Юношеские Олимпийские игры-2024

Канвондо, Южная Корея

Юноши

Произвольная программа

Начало – 8.00 по московскому времени. 

Вторая разминка

7. Аурелиан Шерве (Швейцария) 

8. Дэвид Ли (Канада) 

9. Константин Супаташвили (Грузия) 

10. Тао Макрэ (Великобритания) 

11. Хару Какиучи (Япония)

12. Георгий Павлов (Швейцария) 

Третья разминка

13. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

14. Тянь Тунхэ (Китай) 

15. Яньхао Ли (Новая Зеландия) 

16. Ким Хен Гем (Южная Корея) 

17. Адам Хагара (Словакия) 

18. Джейкоб Санчес (США)

После короткой программы

1. Джейкоб Санчес (США) – 76,38

2. Адам Хагара (Словакия) – 75,06

3. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 69,28

4. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 68,01

5. Тянь Тунхэ (Китай) – 67,08

6. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 66,05

7. Георгий Павлов (Швейцария) – 61,97

8. Хару Какиучи (Япония) – 61,11

9. Тао Макрэ (Великобритания) – 59,49

10. Константин Супаташвили (Грузия) – 58,48

11. Дэвид Ли (Канада) – 57,16

12. Аурелиан Шерве (Швейцария) – 56,55

13. Рио Наката (Япония) – 55,59

14. Вадим Новиков (Украина) – 54,91

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