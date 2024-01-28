Юношеские Олимпийские игры-2024. Шимада, Чжи А Син, Ю Сон Ким, Такаги, Гургенидзе и Шифрина представят короткие программы
28 января на юношеской Олимпиаде-2024 фигуристки покажут короткие программы.
Фигурное катание
Юношеские Олимпийские игры-2024
Канвондо, Южная Корея
Девушки
Короткая программа
Начало – 10:10 по московскому времени.
Первая разминка
1. Сиенна Качмарчик (Австралия)
2. Эва Дюбек (Франция)
3. Лена Эккер (Венгрия)
4. Шици Гао (Китай)
6. Софья Шифрина (Израиль)
Вторая разминка
7. Софья Степченко (Латвия)
8. Йо Такаги (Япония)
9. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)
10. Кайя Руйтер (Канада)
11. Антея Градинару (Швейцария)
12. Ю Сон Ким (Южная Корея)
Третья разминка
13. Ида Кархунен (Финляндия)
14. Шерри Чжан (США)
15. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)
16. Мао Шимада (Япония)
17. Чжи А Син (Южная Корея)
18. Инга Гургенидзе (Грузия)