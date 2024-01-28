Эмбер Гленн не выступит на чемпионате четырех континентов

Теги чемпионат четырех континентов сборная США женское катание Эмбер Гленн Фигурное катание

Фигуристка Эмбер Гленн сообщила, что пропустит чемпионат четырех континентов.

Ранее Гленн выиграла чемпионат США.

«Последние 24 часа были сюрреалистичными и захватывающими для меня. Но когда я начинаю приходить в себя, понимаю, что мне стоит сняться с чемпионата четырех континентов, чтобы сфокусироваться на своем физическом благополучии и сохранить долголетие в спорте.

Я хочу настроиться на лучшее восстановление, но физические нагрузки, связанные с участием в двух турнирах подряд, берут свое.

В ожидании отбора в сборную на чемпионат мира, это решение дает мне больше времени подготовиться и сделать все возможное, чтобы помочь команде США завоевать три квоты на домашнем чемпионате мира в Бостоне», – сказала Гленн.

Чемпионат четырех континентов пройдет с 1 по 4 февраля в Шанхае.

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2 комментария
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Двоечница!
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Ответ Inna Iyhmina
Двоечница!
у нее физухи не хватает на две программы вот и падает постоянно))
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