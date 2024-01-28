Эмбер Гленн не выступит на чемпионате четырех континентов

Фигуристка Эмбер Гленн сообщила, что пропустит чемпионат четырех континентов.

Ранее Гленн выиграла чемпионат США.

«Последние 24 часа были сюрреалистичными и захватывающими для меня. Но когда я начинаю приходить в себя, понимаю, что мне стоит сняться с чемпионата четырех континентов, чтобы сфокусироваться на своем физическом благополучии и сохранить долголетие в спорте.

Я хочу настроиться на лучшее восстановление, но физические нагрузки, связанные с участием в двух турнирах подряд, берут свое.

В ожидании отбора в сборную на чемпионат мира, это решение дает мне больше времени подготовиться и сделать все возможное, чтобы помочь команде США завоевать три квоты на домашнем чемпионате мира в Бостоне», – сказала Гленн.

Чемпионат четырех континентов пройдет с 1 по 4 февраля в Шанхае.