Чемпионат США. Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко, Грин и Парсонс выступят с произвольными танцами
27 января на чемпионате США определится победитель в танцах на льду.
Колумбус
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 21:50 по московскому времени.
Старт-лист
1. Кара Мерфи – Джошуа Левитт
2. Клара Ковар – Томас Шваппах
3. Рафаэлла Консиус – Алексей Щепетов
4. Анжела Линг – Калеб Уэйн
5. Изабелла Флорес – Иван Десятов
6. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски
7. Ева Пэйт – Логан Бай
8. Уна Браун – Гэйдж Браун
9. Эмилия Зингас – Вадим Колесник
10. Эмили Братти – Иэн Сомервилль
11. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс
12. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко
13. Мэдисон Чок – Эван Бейтс
Положение после ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 92,17
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 83,19
3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 80,91
4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 78,14
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 77,59
6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 76,44
7. Ева Пэйт – Логан Бай – 73,81
8. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 70,40
9. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 69,38
10. Анжела Линг – Калеб Уэйн – 66,13
11. Рафаэлла Консиус – Алексей Щепетов – 58,00
12. Клара Ковар – Томас Шваппах – 53,29
13. Кара Мерфи – Джошуа Левитт – 36,54