Чемпионат США. Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко, Грин и Парсонс выступят с произвольными танцами

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27 января на чемпионате США определится победитель в танцах на льду.

Чемпионат США

Колумбус

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 21:50 по московскому времени.

Старт-лист

1. Кара Мерфи – Джошуа Левитт

2. Клара Ковар – Томас Шваппах

3. Рафаэлла Консиус – Алексей Щепетов

4. Анжела Линг – Калеб Уэйн

5. Изабелла Флорес – Иван Десятов

6. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски

7. Ева Пэйт – Логан Бай

8. Уна Браун – Гэйдж Браун

9. Эмилия Зингас – Вадим Колесник

10. Эмили Братти – Иэн Сомервилль 

11. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс

12. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко

13. Мэдисон Чок – Эван Бейтс

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 92,17

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 83,19

3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 80,91

4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 78,14

5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 77,59

6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 76,44

7. Ева Пэйт – Логан Бай – 73,81

8. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 70,40

9. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 69,38

10. Анжела Линг – Калеб Уэйн – 66,13

11. Рафаэлла Консиус – Алексей Щепетов – 58,00

12. Клара Ковар – Томас Шваппах – 53,29

13. Кара Мерфи – Джошуа Левитт – 36,54 

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