Глеб Лутфуллин: «Думал, после Трусовой и Щербаковой невозможно делать еще сложнее, что это потолок. Скоро пятерные будем учить»

Теги сборная России женское катание Владислав Сезганов Анна Щербакова Александра Трусова Глеб Лутфуллин Алена Жилина Елена Костылева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Глеб Лутфуллин допустил появление пятерных прыжков в фигурном катании.

– Поддержишь ли тренд с каскадом четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов? После Риты Базылюк его делала на тренировке Лена Костылева, пыталась делать Алена Жилина.

– Попытаюсь. Думал, что после Саши Трусовой и Ани Щербаковой невозможно делать еще сложнее, что это потолок. Когда мы были юниорами и нам было лет по 14, они начали прыгать четверные, думал: «Как такое вообще возможно?»

Но все меняется. Лет в 10 я смотрел видео с Владиславом Сезгановым, который исполнял четверной лутц, думал: «Как это может быть?» А сейчас у нас очень многие его прыгают. Скоро пятерные будем учить, ха-ха.

– Для пятерных прыжков еще нужна шкала оценивания.

– Я думаю, если кто-то прыгнет пятерной на соревнованиях, то ее добавят. Чистый пятерной сальхов или тулуп или какой-то другой прыжок. Если кто-то не побоится потерять условные 10 баллов на соревновании и попробовать это, то, мне кажется, шкалу сделают, – сказал фигурист Лутфуллин.

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13 комментариев
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Евгений Плющенко кроме четверного тулупа ничего и четверных не прыгал, и считался в то время королём квадов.
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Когда-то тройной прыжок был редкостью и вызывал восторг у комментатором и зрителей. Потом пришло время кваду удивляться, а теперь и каскаду- 4-4. Придёт время и прыжка в 5 оборотов.
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Ответ KMR
Пусть она это в 16 повторит.
Зачем ей это повторять в 16? Она это делает здесь и сейчас
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Ответ Ритт
Помню когда Саша начала прыгать квад по юниорам, столько было восторгов и критики одновременно. Потом к Саше присоединилась Аня. ТЩК были таким прорывом. Помню, как Аню и особенно Сашу приводили в пример нашим парням. И помню как было много разговоров, что девочки закончат в инвалидных колясках. Сейчас квад это вообще в порядке вещей у девочек и даже несколько. А когда они с квадов падают, то получают фи от болел.
Саша хоть офп занималась,а отличии от остальных. Думаете Акатьева и Хромых это случайность? Вот уже миниатюрная Аделия начинает сбоить
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Ответ KMR
Пусть она это в 16 повторит.
Щербакова и Трусова стали хуже прыгать в 16?
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Ответ Алексей Токарев
Щербакова и Трусова стали хуже прыгать в 16?
А где сейчас Хромых,Акатьева,Валиева?
Логики не видите?
Чем больше идет износ позвоночника в детстве,тем сложнее потом.
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Помню когда Саша начала прыгать квад по юниорам, столько было восторгов и критики одновременно. Потом к Саше присоединилась Аня. ТЩК были таким прорывом. Помню, как Аню и особенно Сашу приводили в пример нашим парням. И помню как было много разговоров, что девочки закончат в инвалидных колясках. Сейчас квад это вообще в порядке вещей у девочек и даже несколько. А когда они с квадов падают, то получают фи от болел.
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Ну до уровня Трусовой по прыжкам до сих пор никто так и не дошел )
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Ответ Мороженко
Малинин может на каком-нибудь этапе Гран-при Но для здоровья это очень опасно
Конечно , опасно . Спорт вообще опасен , спортсмены падают и получают травмы с более легких прыжков , можно споткнуться и на ровном месте . На то они и профи , чтобы уметь минимизировать риски .
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Ответ Владислава Крюкова
Зачем ей это повторять в 16? Она это делает здесь и сейчас
Потому,что эти прыги это не ФК. Это как в фктболе просто набивание мячом или в биатлоне одна стрельба.
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