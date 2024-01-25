Глеб Лутфуллин: «Думал, после Трусовой и Щербаковой невозможно делать еще сложнее, что это потолок. Скоро пятерные будем учить»

Глеб Лутфуллин допустил появление пятерных прыжков в фигурном катании.

– Поддержишь ли тренд с каскадом четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов? После Риты Базылюк его делала на тренировке Лена Костылева, пыталась делать Алена Жилина.

– Попытаюсь. Думал, что после Саши Трусовой и Ани Щербаковой невозможно делать еще сложнее, что это потолок. Когда мы были юниорами и нам было лет по 14, они начали прыгать четверные, думал: «Как такое вообще возможно?»

Но все меняется. Лет в 10 я смотрел видео с Владиславом Сезгановым, который исполнял четверной лутц, думал: «Как это может быть?» А сейчас у нас очень многие его прыгают. Скоро пятерные будем учить, ха-ха.

– Для пятерных прыжков еще нужна шкала оценивания.

– Я думаю, если кто-то прыгнет пятерной на соревнованиях, то ее добавят. Чистый пятерной сальхов или тулуп или какой-то другой прыжок. Если кто-то не побоится потерять условные 10 баллов на соревновании и попробовать это, то, мне кажется, шкалу сделают, – сказал фигурист Лутфуллин.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?