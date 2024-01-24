Софья Муравьева: «В прошлом году подавала заявку на турнир шоу-программ, но меня не взяли. Было немножко обидно»

Фигуристка Софья Муравьева ответила на вопросы, которые ей задали болельщики.

– У тебя в основном лиричные, легкие, воздушные программы. Не хотелось бы чего-то более резкого, энергичного?

– Хотелось бы. Еcли мне поставят, я буду рада. Насчет образа – пусть болельщики напишут в комментариях. Я посмотрю, может быть, что-то возьму.

– Есть ли у тебя близкий друг или подруга?

– В фигурном катании я могу назвать друзьями трех-четырех человек. Кого – секрет. Есть подруга, которая не связана с фигурным катанием.

– Был ли у тебя какой-то безбашенный поступок, связанный с фигурным катанием?

– На Гран-при в Москве в произвольной программе я пошла на второй триксель. Для меня это безбашенный поступок. Безбашенный, потому что заранее это ни с кем-не обговаривалось.

Жалею, что так получилось. Я так и не пересмотрела тот прокат. Это единственное выступление, которое я не смотрела. Просто не хочу вспоминать.

– А с чемпионата России пересматривала?

– Короткую, наверное, три раза, произвольную много – шесть или семь. Смотрю какие-то недочеты, ошибки. Где-то радуюсь, смотрю как будто бы не от своего лица. Это помогает зарядиться.

– Планируешь ли участвовать в турнире шоу-программ?

– Готовлюсь ко всему. В прошлом году подавала заявку, но меня не взяли. Было немножко обидно, – сказала Муравьева.

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