Софья Муравьева: «В прошлом году подавала заявку на турнир шоу-программ, но меня не взяли. Было немножко обидно»
Фигуристка Софья Муравьева ответила на вопросы, которые ей задали болельщики.
– У тебя в основном лиричные, легкие, воздушные программы. Не хотелось бы чего-то более резкого, энергичного?
– Хотелось бы. Еcли мне поставят, я буду рада. Насчет образа – пусть болельщики напишут в комментариях. Я посмотрю, может быть, что-то возьму.
– Есть ли у тебя близкий друг или подруга?
– В фигурном катании я могу назвать друзьями трех-четырех человек. Кого – секрет. Есть подруга, которая не связана с фигурным катанием.
– Был ли у тебя какой-то безбашенный поступок, связанный с фигурным катанием?
– На Гран-при в Москве в произвольной программе я пошла на второй триксель. Для меня это безбашенный поступок. Безбашенный, потому что заранее это ни с кем-не обговаривалось.
Жалею, что так получилось. Я так и не пересмотрела тот прокат. Это единственное выступление, которое я не смотрела. Просто не хочу вспоминать.
– А с чемпионата России пересматривала?
– Короткую, наверное, три раза, произвольную много – шесть или семь. Смотрю какие-то недочеты, ошибки. Где-то радуюсь, смотрю как будто бы не от своего лица. Это помогает зарядиться.
– Планируешь ли участвовать в турнире шоу-программ?
– Готовлюсь ко всему. В прошлом году подавала заявку, но меня не взяли. Было немножко обидно, – сказала Муравьева.
А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала
Вопрос: не могут поставить хорошую программу или не хотят?
Но она безжизненная какая-то, бледная, пустая по энергетике,--другие образы не получатся просто...
Соня, самое время попробовать новый образ!