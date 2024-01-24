Софья Муравьева: «В прошлом году подавала заявку на турнир шоу-программ, но меня не взяли. Было немножко обидно»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева ответила на вопросы, которые ей задали болельщики.

– У тебя в основном лиричные, легкие, воздушные программы. Не хотелось бы чего-то более резкого, энергичного?

– Хотелось бы. Еcли мне поставят, я буду рада. Насчет образа – пусть болельщики напишут в комментариях. Я посмотрю, может быть, что-то возьму.

– Есть ли у тебя близкий друг или подруга?

– В фигурном катании я могу назвать друзьями трех-четырех человек. Кого – секрет. Есть подруга, которая не связана с фигурным катанием.

– Был ли у тебя какой-то безбашенный поступок, связанный с фигурным катанием?

– На Гран-при в Москве в произвольной программе я пошла на второй триксель. Для меня это безбашенный поступок. Безбашенный, потому что заранее это ни с кем-не обговаривалось.

Жалею, что так получилось. Я так и не пересмотрела тот прокат. Это единственное выступление, которое я не смотрела. Просто не хочу вспоминать.

– А с чемпионата России пересматривала?

– Короткую, наверное, три раза, произвольную много – шесть или семь. Смотрю какие-то недочеты, ошибки. Где-то радуюсь, смотрю как будто бы не от своего лица. Это помогает зарядиться.

– Планируешь ли участвовать в турнире шоу-программ?

– Готовлюсь ко всему. В прошлом году подавала заявку, но меня не взяли. Было немножко обидно, – сказала Муравьева.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

30 комментариев
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В этом сезоне после серебра ЧР должны пригласить.
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Любопытно. Спортсменка хочет другой образ в программах, но ей не ставят.

Вопрос: не могут поставить хорошую программу или не хотят?
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Там много кого не взяли. И Петросян, и Горбачёву. Обидно, но не страшно
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Ответ Вячеслав Пустохин
Любопытно. Спортсменка хочет другой образ в программах, но ей не ставят. Вопрос: не могут поставить хорошую программу или не хотят?
На КОПах она говорила, что этот стиль программ ей самой ближе. А теперь говорит, что другое хочет. Практически единственная действующая фигуристка АП,--если бы хотела, то, наверное, получила бы))).
Но она безжизненная какая-то, бледная, пустая по энергетике,--другие образы не получатся просто...
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Новую программу для шоу и можно поставить. Там самое место для экспериментов.
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Ответ Veronika spuria
действующую спортсменку не взяли,а не действующую ведущую пригласили,странно.
На самом деле там много кого не взяли, турнир не резиновый. Приоритет отдавали ОЧ и ЧМ.
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Ответ Леди Брэкнелл
Может быть и кто-то из пары МЕ.
Она с БК хорошо общается
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Ответ alexnew
Но раз не взяли, значит, не соблюла какие-то правила.
Либо программа была точно такая же, как и все соревновательные,--что вероятнее всего
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В этом году Соня будет. Мне тоже было обидно, что еӗ не взяли, она очень сильная актриса.
Соня, самое время попробовать новый образ!
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Ответ Veronika spuria
действующую спортсменку не взяли,а не действующую ведущую пригласили,странно.
Медведеву с Щербаковой? Действительно, странно.
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Ответ Инна1945
Это потому что Плющенко отказался участвовать и воротил нос от битвы с Ягудиным, требовал от первого канала больших денег. Дело совсем не в Соне. В этом году надо быть умнее.😁
Евгений и не хотел участвовать. А про большие деньги специально ввернул, чтобы от него сразу отстали
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Ответ Oleandra
в прошлом году они взяли Уэнсдей и "попали в яблочко")
Под Уэнсдей танцевали и снимали видео абсолютно все
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Ответ Дружба11
СОнечка-хорошей тебе творческой программы,здесь возможно даже Яна выберет что-то интересное-по части муз.сопровождения она выстреливает в яблочко.
Пыяла?)
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В этом году, судя по календарю, он 3 дня будет идти, всем места хватит.
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Ответ Лека-Лека
Ага. Именно поэтому Петросян там не было. Очень жадный и недальновидный Рудковский. Не в состоянии поставить девочке номер, который заслуживает включения в шоу.
Евгений не брал фамилию жены. У него своя знаменитая на весь мир -Плющенко.
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Ответ Инна1945
Это потому что Плющенко отказался участвовать и воротил нос от битвы с Ягудиным, требовал от первого канала больших денег. Дело совсем не в Соне. В этом году надо быть умнее.😁
То есть Соню только путем шантажа возьмут и вы так весело об этом пишете? О, времена...
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Ответ Oleandra
в прошлом году они взяли Уэнсдей и "попали в яблочко")
Они катали это на своих шоу, и номер был групповой
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Ответ Вячеслав Пустохин
Любопытно. Спортсменка хочет другой образ в программах, но ей не ставят. Вопрос: не могут поставить хорошую программу или не хотят?
Я думаю поставили удобную для неё программу и образ. А вот на шоу программ можно и выйти из этого образа и отжечь
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Ответ Леди Брэкнелл
Может быть и кто-то из пары МЕ.
Да, Мухортова
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В этом году, думаю, пригласят. Главное, чтобы четко определились с критериями оценок. А то в прошлом году никто не понимал логику выставления оценок: ни участники, ни зрители, ни судьи. Ясно было только то, что имениннику гарантировано первое место, а по остальным участникам был полный балаган в оценках судей.
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Но раз не взяли, значит, не соблюла какие-то правила.
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