Артем Грицаенко: «Мы второй год боремся между нашими ребятами, и хочется чего-то новенького. Кто-то вообще устал так между собой соревноваться»

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о международных соревнованиях.

— За зарубежными турнирами следите?

Грицаенко: Да, больше за теми турнирами, где принимают участие наши русские товарищи. В основном за ними — видим, смотрим.

— Верите в возвращение россиян на зарубежные старты?

Осокина: Да, мы надеемся, что сможем выйти на международный уровень. Но это, к сожалению, решаем не мы.

Грицаенко: Мы второй год боремся между нашими ребятами, и хочется чего-то новенького, засиделись уже. Кто-то вообще устал так между собой соревноваться.

Осокина: Хочется получить новые эмоции.

— После чемпионата Европы многие сравнивали баллы с нашими, что даже новички могли бы выиграть. Не было такого чувства у вас?

Грицаенко: У меня есть опыт международных стартов с другой партнершей. Могу сказать с уверенностью: сравнивать бесполезно. Российское и международное судейство отличается. Какие баллы поставят нам там и здесь — разные вещи.

— У нас лояльнее?

Осокина: Система оценивания другая немного у них.

Грицаенко: Поэтому мы смотрим на элементы, на качество исполнения. Этого достаточно, чтобы понять уровень катания за рубежом.