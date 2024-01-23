Артем Грицаенко: «Мы второй год боремся между нашими ребятами, и хочется чего-то новенького. Кто-то вообще устал так между собой соревноваться»

Теги сборная России пары Спорт-Экспресс Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о международных соревнованиях.

— За зарубежными турнирами следите?

Грицаенко: Да, больше за теми турнирами, где принимают участие наши русские товарищи. В основном за ними — видим, смотрим.

— Верите в возвращение россиян на зарубежные старты?

Осокина: Да, мы надеемся, что сможем выйти на международный уровень. Но это, к сожалению, решаем не мы.

Грицаенко: Мы второй год боремся между нашими ребятами, и хочется чего-то новенького, засиделись уже. Кто-то вообще устал так между собой соревноваться.

Осокина: Хочется получить новые эмоции.

— После чемпионата Европы многие сравнивали баллы с нашими, что даже новички могли бы выиграть. Не было такого чувства у вас?

Грицаенко: У меня есть опыт международных стартов с другой партнершей. Могу сказать с уверенностью: сравнивать бесполезно. Российское и международное судейство отличается. Какие баллы поставят нам там и здесь — разные вещи.

— У нас лояльнее?

Осокина: Система оценивания другая немного у них.

Грицаенко: Поэтому мы смотрим на элементы, на качество исполнения. Этого достаточно, чтобы понять уровень катания за рубежом.

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17 комментариев
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Прав Артем, усталость от междусобойчиков заметно копится, и копится обида, досада, от того, что теряют медали многие взрослые спортсмены, не говоря уже о юниорах, и только ТАТ говорит об этом открыто и на всю страну, что это всё очень больно.
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+22
Действительно, никакие прыжковые турниры, не заменят межд.соревнований.
+25
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+19
Хоть кто-то говорит честно, что вариться в собственном соку и соревноваться на международных соревнованиях - не одно и то же.
+19
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+16
Ответ Djusik
В чем проблему нашли непонятно. На международке максимум три квоты от страны. Остальные и во всех странах, боролись и будут бороться между собой. Это нормально.
А вы кроме ЧЕ, ЧМ и ОИ вообще никакие международные соревнования по ФК не смотрели?
+12
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+11
Профи смотрят не на набранные баллы или оценки судей после проката, а на уровень и качество исполняемых элементов, чтобы ориентироваться и сравнивать.
+8
-1
+7
Ответ Кристина Медер
Прав Артем, усталость от междусобойчиков заметно копится, и копится обида, досада, от того, что теряют медали многие взрослые спортсмены, не говоря уже о юниорах, и только ТАТ говорит об этом открыто и на всю страну, что это всё очень больно.
Я вообще не представляю как находят мотивацию те, кто вышел во взрослые уже после бана, то есть вообще не успев поучаствовать в соревнованиях. Невозможно привыкнуть к этому.
+9
-4
+5
Да конечно все спортсмены хотят соревноваться со всеми на равных - это и есть спорт.
+6
-3
+3
В чем проблему нашли непонятно. На международке максимум три квоты от страны. Остальные и во всех странах, боролись и будут бороться между собой. Это нормально.
+10
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Какие адекватные ребята, не теряют связь с реальностью
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-4
+2
Уверен, что в глубине души все спортсмены так думают, но сейчас льзя говорить совсем другое...
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+2
Блинчик, у твоей попрыгушки золото никто не воровал, потому что оно ей не принадлежало. Ахахаха!
+9
-8
+1
Ответ Кристина Медер
Прав Артем, усталость от междусобойчиков заметно копится, и копится обида, досада, от того, что теряют медали многие взрослые спортсмены, не говоря уже о юниорах, и только ТАТ говорит об этом открыто и на всю страну, что это всё очень больно.
Губерниев тоже говорит, например
+3
-2
+1
Ответ Djusik
В чем проблему нашли непонятно. На международке максимум три квоты от страны. Остальные и во всех странах, боролись и будут бороться между собой. Это нормально.
Это на ЧЕ, ЧМ. А есть еще этапы гран-при, там большее количество участников от страны, так же неплохая возможность на очное противостояние с иностранцами, турниры категории Б. К тому же и на ЧР битва за пьедестал стала бы намного жарче, т.к. это был бы уже отбор на ГС и у Лизы с Артемом есть шансы.
PS : Другое дело, что соревноваться там особо опять же в парном не с кем, кроме своих же))
+2
-1
+1
Для начала могли бы хорошо откатать за команду на Прыжковом турнире.
При той очереди, которая у нас есть, вам ещё долго ждать МС.
Нужно быть благодарным, что сейчас вас так много показывают перед российскими болельщиками.
Всегда нужно быть благодарными за то, что получаете.
+9
-9
0
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