Артем Грицаенко: «Мы второй год боремся между нашими ребятами, и хочется чего-то новенького. Кто-то вообще устал так между собой соревноваться»
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о международных соревнованиях.
— За зарубежными турнирами следите?
Грицаенко: Да, больше за теми турнирами, где принимают участие наши русские товарищи. В основном за ними — видим, смотрим.
— Верите в возвращение россиян на зарубежные старты?
Осокина: Да, мы надеемся, что сможем выйти на международный уровень. Но это, к сожалению, решаем не мы.
Грицаенко: Мы второй год боремся между нашими ребятами, и хочется чего-то новенького, засиделись уже. Кто-то вообще устал так между собой соревноваться.
Осокина: Хочется получить новые эмоции.
— После чемпионата Европы многие сравнивали баллы с нашими, что даже новички могли бы выиграть. Не было такого чувства у вас?
Грицаенко: У меня есть опыт международных стартов с другой партнершей. Могу сказать с уверенностью: сравнивать бесполезно. Российское и международное судейство отличается. Какие баллы поставят нам там и здесь — разные вещи.
— У нас лояльнее?
Осокина: Система оценивания другая немного у них.
Грицаенко: Поэтому мы смотрим на элементы, на качество исполнения. Этого достаточно, чтобы понять уровень катания за рубежом.
PS : Другое дело, что соревноваться там особо опять же в парном не с кем, кроме своих же))
При той очереди, которая у нас есть, вам ещё долго ждать МС.
Нужно быть благодарным, что сейчас вас так много показывают перед российскими болельщиками.
Всегда нужно быть благодарными за то, что получаете.