Татьяна Мишина о возвращении Туктамышевой: «Наверное, будет зависеть от обстановки с допуском на международные соревнования»

Теги сборная России Спартакиада Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Тренер рассказала, что может повлиять на возвращение Елизаветы Туктамышевой.

В октябре чемпионка мира по фигурному катанию объявила о паузе в карьере.

«На Спартакиаде Лиза точно не выступит. В этом сезоне, скорее всего, только в шоу‑программках, а дальше уже посмотрим, к какому решению она придет.

Наверное, это будет зависеть от обстановки с допуском или недопуском спортсменов на международные соревнования», – сказала заслуженный тренер России Татьяна Мишина.

Сейчас российские фигуристы не допускаются до соревнований Международного союза конькобежцев (ISU).

34 комментария
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Предположим, что в следующем сезоне россиян допустят к международным турнирам. А по какому принципу там может оказаться ЕТ? Опять, как приглашенный гость?
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+20
А с какой стати она думает, что попадёт на эти международные соревнования, если нас допустят? ну вот на каком основании?
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+14
Пока будет ждать - кататься разучится)))
+15
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+12
То есть, скорее нет, чем да
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Ответ aleks007smol
потому что возрастной ценз повысили до 17 лет? не думала об этом?
ну и кого она после 17-ти обойдёт из наших? Петросян? Муравьёву? Фролову? Синицыну?
+11
-6
+5
Ответ Дружба11
Комментарий удален пользователем
Передать? Как это можно передать другому человеку, она что товар какой-то, тем более Лизу, человека взрослого. У меня от вас уже слов нет
+5
-1
+4
Ответ Oleandra
ну и кого она после 17-ти обойдёт из наших? Петросян? Муравьёву? Фролову? Синицыну?
ну как бы с трикселем Синицыну и Муравьеву и уж тем более Фролову она точно обходила и не раз. И это методический факт, а не ваши больные фантазии.
+8
-4
+4
Ответ Oleandra
где у неё триксель? в каком месте? мало того, где лутц и флип?
На разминке были... щас бы судить по двум попыткам о ее возможностях.

Ее федра и первый канал на коленях молили выступить тут для поднятия продажи билетов и ажиотажа в целом это 100%.
+6
-3
+3
Ответ Oleandra
А с какой стати она думает, что попадёт на эти международные соревнования, если нас допустят? ну вот на каком основании?
На том, что на ОИ будут индивидуальные приглашения, а не отбор. Но наши чинуши все равно никого туда не пустят.
+3
0
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Конечно же, какая сейчас может быть у Лизы мотивация...
+3
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+2
Ответ Ирина Иванова
Предположим, что в следующем сезоне россиян допустят к международным турнирам. А по какому принципу там может оказаться ЕТ? Опять, как приглашенный гость?
Именно. У ИСУ есть правило, по которому возвращающимся призёрам ОИ и ЧМ дают квоту на гран при. Вот как на серию гран при собираются попадать Фролова или Петросян это вопрос.
+3
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Ответ Oleandra
ну вот вы основание и назвали.. она надеется на отдельную калитку.
Так не одна она надеется. Но такие как Вяльбе, причесали всех под одну гребёнку, назвав предателями. Так что не переживайте, никто не поедет на ОИ - ни по отбору, ни по приглашению.
+2
0
+2
Ответ aleks007smol
ну как бы с трикселем Синицыну и Муравьеву и уж тем более Фролову она точно обходила и не раз. И это методический факт, а не ваши больные фантазии.
где у неё триксель? в каком месте? мало того, где лутц и флип?
+7
-5
+2
Так смешно читать про неудачницу Лизу, списанную. Ничего, что она в том году третьей стала на ЧР, с учетом того, что помимо всех призеров этого ЧР там еще и Акатьева была. Плюс выиграла оба этапа гран при.
+3
-1
+2
по Глебу-прошу Вас наконец пошить парню-достойные костюмы, а не то в чем он всегда катает...
+3
-1
+2
А я жду возвращения и Лизы, и Михаила, и Саши.
+3
-2
+1
Ответ Oleandra
А с какой стати она думает, что попадёт на эти международные соревнования, если нас допустят? ну вот на каком основании?
На Челленджеры никто не запретит ездить, как и раньше.
С ГП, не знаю, что в случае Туктамышевой, но кто-то получит этапы, как вернувшийся.
+1
0
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Ответ Anneta28
На том, что на ОИ будут индивидуальные приглашения, а не отбор. Но наши чинуши все равно никого туда не пустят.
ну вот вы основание и назвали.. она надеется на отдельную калитку.
+5
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В возвращение без акселя я верю. Но вот с Акселем...
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0
+1
Ответ Lana-shu
Сколько можно врать? Билеты до пятницы вообще не продавались . А Лиза давно туда заявлена. Лизу даже на шоу в Питере приветствуют вяло. Никто не любит неудачников.
ты трансляцию включи и послушай зал, когда Лизу объявляли вчера. А если не услышишь, то записаться на прием к лору надо... Чемпионка Мира и Европы неудачница, ну ну...
+3
-2
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на Спартакиаду (финал гран при)без отбора точно не попасть. Мишина не в курсе?
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просьба, Семененко обеспечить стирку костюмов-народ обращает внимание-рубашки желтые от грязи.
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Комментарий удален пользователем
Отпустите уже ГЛЕБА,хватит его загонять под прЫнца...
Именно Глеб-со стороны олицетворяет Ваш штаб, Вашу Красивую работу-ибо прыги у него по классике,а не кривые как у Семененко,не клюющие, не с раскачивающейся ногой....Именно Глеб-на самом то деле достоин пестования,а не стоять в стойле...Отпустите парня....у Вас все равно один фаворит -прЫнц, не принижайте Глеба-пусть он строит яркую карьеру,а не в тени фаворита Вашего
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Вообще неинтересно, где Туктамышева выступит, где не выступит. Ещё летом все поняли, что без международных стартов она выступать не будет.
Зачем сто раз проговаривать одно и тоже?
Раздражает.
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Ответ Gilonjon862
Именно. У ИСУ есть правило, по которому возвращающимся призёрам ОИ и ЧМ дают квоту на гран при. Вот как на серию гран при собираются попадать Фролова или Петросян это вопрос.
Там есть бэшки
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