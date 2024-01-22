Татьяна Мишина о возвращении Туктамышевой: «Наверное, будет зависеть от обстановки с допуском на международные соревнования»

Тренер рассказала, что может повлиять на возвращение Елизаветы Туктамышевой.

В октябре чемпионка мира по фигурному катанию объявила о паузе в карьере.

«На Спартакиаде Лиза точно не выступит. В этом сезоне, скорее всего, только в шоу‑программках, а дальше уже посмотрим, к какому решению она придет.

Наверное, это будет зависеть от обстановки с допуском или недопуском спортсменов на международные соревнования», – сказала заслуженный тренер России Татьяна Мишина.

Сейчас российские фигуристы не допускаются до соревнований Международного союза конькобежцев (ISU).