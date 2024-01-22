Татьяна Мишина о возвращении Туктамышевой: «Наверное, будет зависеть от обстановки с допуском на международные соревнования»
Тренер рассказала, что может повлиять на возвращение Елизаветы Туктамышевой.
В октябре чемпионка мира по фигурному катанию объявила о паузе в карьере.
«На Спартакиаде Лиза точно не выступит. В этом сезоне, скорее всего, только в шоу‑программках, а дальше уже посмотрим, к какому решению она придет.
Наверное, это будет зависеть от обстановки с допуском или недопуском спортсменов на международные соревнования», – сказала заслуженный тренер России Татьяна Мишина.
Сейчас российские фигуристы не допускаются до соревнований Международного союза конькобежцев (ISU).
Ее федра и первый канал на коленях молили выступить тут для поднятия продажи билетов и ажиотажа в целом это 100%.
С ГП, не знаю, что в случае Туктамышевой, но кто-то получит этапы, как вернувшийся.
Именно Глеб-со стороны олицетворяет Ваш штаб, Вашу Красивую работу-ибо прыги у него по классике,а не кривые как у Семененко,не клюющие, не с раскачивающейся ногой....Именно Глеб-на самом то деле достоин пестования,а не стоять в стойле...Отпустите парня....у Вас все равно один фаворит -прЫнц, не принижайте Глеба-пусть он строит яркую карьеру,а не в тени фаворита Вашего
Зачем сто раз проговаривать одно и тоже?
Раздражает.