Бойкова о прыжковом турнире: «Невероятные три дня! Спасибо всем – нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру»

Александра Бойкова обратилась к участникам чемпионата России по прыжкам.

Турнир проходил с 19 по 21 января в Москве. Бойкова и ее партнер Дмитрий Козловский заняли второе место в соревнованиях среди пар, а также выиграли командник.

«Невероятные три дня! Спасибо всем! Нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру Диме Козловскому ❤️, а в первые два дня – всем ребятам – за борьбу, за рекорды и за личные победы💪🏻 Это было круто🔥

P. S. «Я не волшебник. Я только учусь»😸🙈, – написала Бойкова в своей соцсети.

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых