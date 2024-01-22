Бойкова о прыжковом турнире: «Невероятные три дня! Спасибо всем – нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру»
Александра Бойкова обратилась к участникам чемпионата России по прыжкам.
Турнир проходил с 19 по 21 января в Москве. Бойкова и ее партнер Дмитрий Козловский заняли второе место в соревнованиях среди пар, а также выиграли командник.
«Невероятные три дня! Спасибо всем! Нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру Диме Козловскому ❤️, а в первые два дня – всем ребятам – за борьбу, за рекорды и за личные победы💪🏻 Это было круто🔥
P. S. «Я не волшебник. Я только учусь»😸🙈, – написала Бойкова в своей соцсети.
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Очень понравился Дима в роли капитана!