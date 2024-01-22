Бойкова о прыжковом турнире: «Невероятные три дня! Спасибо всем – нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александра Бойкова обратилась к участникам чемпионата России по прыжкам.

Турнир проходил с 19 по 21 января в Москве. Бойкова и ее партнер Дмитрий Козловский заняли второе место в соревнованиях среди пар, а также выиграли командник.

«Невероятные три дня! Спасибо всем! Нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру Диме Козловскому ❤️, а в первые два дня – всем ребятам – за борьбу, за рекорды и за личные победы💪🏻 Это было круто🔥

P. S. «Я не волшебник. Я только учусь»😸🙈, – написала Бойкова в своей соцсети.

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых

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15 комментариев
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Саша, Дима удивил, теплотой и вниманием ко всем членам команды, особенно к детям, Льву и Марго. В команде атмосфера тепла. Всем ребятам удачи и спортивных успехов
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Отчаянную Александру, покоряющую четверной выброс, с Днём рождения! Цветы ей наверное все-таки подарили, в трансляции не заметила.
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Саша внесла саой ультра вклад в Прыжковый. Рисковая, яркая.
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Поздравляю команду синих!
Очень понравился Дима в роли капитана!
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Даже Вайц оказала честь и единственный пост с прыжкового посвятила попыткам четверных выбросов Б. К;)))) Значит ребята на верном пути))))
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
ТШТ крайне редко появляется соревнованиях всем штабом, кто-то же должен оставаться с теми, кто не участвует. И так были Дудаков, Глейхенгауз, Похилюк. Либо возможно она ещё не вернулась от Дианы
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Да многие из нас вечные студенты, которые находятся в процессе обучения или познания для себя неизвестного и неизведанного. Спасибо и участникам прыжкового турнира, мы были с вами все эти три дня, болели и переживали.
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Ответ Даша Лавренова
ТШТ крайне редко появляется соревнованиях всем штабом, кто-то же должен оставаться с теми, кто не участвует. И так были Дудаков, Глейхенгауз, Похилюк. Либо возможно она ещё не вернулась от Дианы
Она давно вернулась, еще 15 числа, даже на др Дианы не осталась
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Ответ Железная Леди
Бойкова вчера так старалась работать на камеру, что затмевала командира команды.
Ну ей и было велено оргами быть рядом с капитаном. Как и Мишиной подыгрывать капитану Саше. Даже заготовки типа шуток были видимо. Ну или сами просто неловко шутили. Я про Настю с Сашей, когда Саша утешал Костылеву Лену, а Траньков обнял Настю.
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Саша,научись думать о товарищах в командном турнире,твой 4й испорченный выброс в первом раунде не был нужен,ты подвела команду на 4 балла.
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