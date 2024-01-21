Дмитрий Козловский: «Очень рад, что нам всем вместе удалось создать теплую и душевную атмосферу внутри нашего сплоченного коллектива!»

Дмитрий Козловский подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

«Браво чемпионам🔥 Очень рад, что нам всем вместе удалось создать теплую и душевную атмосферу внутри нашего сплоченного коллектива!

Каждый атлет внес свой персональный вклад в эту победу! От себя могу добавить, мне очень повезло с командой🔵», – написал в соцсети.

За команду Козловского выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Иван Попов, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.