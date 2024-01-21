Дмитрий Козловский: «Очень рад, что нам всем вместе удалось создать теплую и душевную атмосферу внутри нашего сплоченного коллектива!»
Дмитрий Козловский подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам.
«Браво чемпионам🔥 Очень рад, что нам всем вместе удалось создать теплую и душевную атмосферу внутри нашего сплоченного коллектива!
Каждый атлет внес свой персональный вклад в эту победу! От себя могу добавить, мне очень повезло с командой🔵», – написал Козловский в соцсети.
За команду Козловского выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Иван Попов, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Заметила, что большинство любителей ФК очень рады победе синих. Видимо блатная красная машина за рулем осрометная лучшая вездесущая достала всех.
На КПК в этом году капитанами хотелось бы видеть вновь Козловского, а от красной команды Настю Мишину
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100%!
Команда "сэкономила" на мальчиках в раунде с тройными и каскадами. Соня сделала максимум, но вот только с секвенций не рассчитали.
Вот Дикиджи, наоборот, там лишний был, нужно выстраивать стратегию на долгую перспективу. Малышка Лена бы справилась с тройными отлично