Дмитрий Козловский: «Очень рад, что нам всем вместе удалось создать теплую и душевную атмосферу внутри нашего сплоченного коллектива!»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Дмитрий Козловский подвел итоги командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

«Браво чемпионам🔥 Очень рад, что нам всем вместе удалось создать теплую и душевную атмосферу внутри нашего сплоченного коллектива!

Каждый атлет внес свой персональный вклад в эту победу! От себя могу добавить, мне очень повезло с командой🔵», – написал Козловский в соцсети. 

За команду Козловского выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Иван Попов, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. 

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15 комментариев
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И это правда Дима, очень тепло встречал и болел за команду, поддерживал молодежь.
+17
0
+17
Дима с Аней классно поддерживали команду. Дима отличный капитан, а Аня отлично справилась с ролью поддержки. Молодцы Рита и Лёва, вот на 100% командные игроки. И Мура понравилась. Она тоже командный игрок. И на КПК в прошлом году хорошо выступила и сейчас. Ваня и Женя немного не справились с волнением, но тоже не плохо себя показали. Маша Гордеева что то весь сезон не очень выступает. Катя с Матвеем сделали всё, что смогли. Саша может зря на квад выброс пошла. Всё таки риск в командном соревновании себя не оправдывает.
Заметила, что большинство любителей ФК очень рады победе синих. Видимо блатная красная машина за рулем осрометная лучшая вездесущая достала всех.
На КПК в этом году капитанами хотелось бы видеть вновь Козловского, а от красной команды Настю Мишину
+17
-3
+14
Ответ Ритт
На месте Димы Алиева и Лизы я бы отдала деньги, полученные за счет команды, на благотворительность
а лучше Рите, Леве и Арсению, которые на своих хрупких плечах тащили команды.
+9
0
+9
крутая команда, крутой капитан, крутая Аня! все сошлось.
+11
-4
+7
На месте Димы Алиева и Лизы я бы отдала деньги, полученные за счет команды, на благотворительность
+9
-2
+7
Ответ Ритт
Дима с Аней классно поддерживали команду. Дима отличный капитан, а Аня отлично справилась с ролью поддержки. Молодцы Рита и Лёва, вот на 100% командные игроки. И Мура понравилась. Она тоже командный игрок. И на КПК в прошлом году хорошо выступила и сейчас. Ваня и Женя немного не справились с волнением, но тоже не плохо себя показали. Маша Гордеева что то весь сезон не очень выступает. Катя с Матвеем сделали всё, что смогли. Саша может зря на квад выброс пошла. Всё таки риск в командном соревновании себя не оправдывает. Заметила, что большинство любителей ФК очень рады победе синих. Видимо блатная красная машина за рулем осрометная лучшая вездесущая достала всех. На КПК в этом году капитанами хотелось бы видеть вновь Козловского, а от красной команды Настю Мишину
Видимо блатная красная машина за рулем осрометная лучшая вездесущая достала всех.
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100%!
+10
-3
+7
Молодцы. С победой! Не пропейте все с разу!
+8
-4
+4
Ответ Рябиновые бусы
а лучше Рите, Леве и Арсению, которые на своих хрупких плечах тащили команды.
И Адель, она тоже молодец
+4
0
+4
Настрой, доброжелательная атмосфера в дружной команде, когда один за всех и все за одного. Привели к успеху в команднике. Молодцы !
+5
-2
+3
Ответ Ритт
Дима с Аней классно поддерживали команду. Дима отличный капитан, а Аня отлично справилась с ролью поддержки. Молодцы Рита и Лёва, вот на 100% командные игроки. И Мура понравилась. Она тоже командный игрок. И на КПК в прошлом году хорошо выступила и сейчас. Ваня и Женя немного не справились с волнением, но тоже не плохо себя показали. Маша Гордеева что то весь сезон не очень выступает. Катя с Матвеем сделали всё, что смогли. Саша может зря на квад выброс пошла. Всё таки риск в командном соревновании себя не оправдывает. Заметила, что большинство любителей ФК очень рады победе синих. Видимо блатная красная машина за рулем осрометная лучшая вездесущая достала всех. На КПК в этом году капитанами хотелось бы видеть вновь Козловского, а от красной команды Настю Мишину
Соня в раунде по тройным просто королева. Дима правильный выбор сделал, не знаю, по стратегии или по дружбе.
Команда "сэкономила" на мальчиках в раунде с тройными и каскадами. Соня сделала максимум, но вот только с секвенций не рассчитали.
Вот Дикиджи, наоборот, там лишний был, нужно выстраивать стратегию на долгую перспективу. Малышка Лена бы справилась с тройными отлично
+3
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+3
С победой ! Дима молодец - настоящий капитан и так тепло своих поддерживал .
+5
-3
+2
Ответ RusVector
Пять лямов на десятерых! 30 % отстегнуть федерации, 30% - тренеру, останется кукишь с маслом! А еще налоги 13%!
Да там немного. Может федерация всё-таки не возмет
+3
-1
+2
Пять лямов на десятерых! 30 % отстегнуть федерации, 30% - тренеру, останется кукишь с маслом! А еще налоги 13%!
+3
-2
+1
Ну и хорошо
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