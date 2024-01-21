ФФКР отказалась от названий команд на прыжковом турнире. Команда Галлямова должна была называться «Пламенный лед», команда Козловского – «Северный ветер»

ФФКР отказалась от названий команд на прыжковом чемпионате России.

Команду красных возглавлял , команду синих – . Команда Козловского одержала победу.

По информации «Матч ТВ», изначально команда красных должна была называться «Пламенный лед», а команда синих – «Северный ветер».

В последний момент командам решили не присваивать названия.

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