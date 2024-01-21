ФФКР отказалась от названий команд на прыжковом турнире. Команда Галлямова должна была называться «Пламенный лед», команда Козловского – «Северный ветер»

Теги сборная России ФФКР Александр Галлямов Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

ФФКР отказалась от названий команд на прыжковом чемпионате России.

Команду красных возглавлял Александр Галлямов, команду синих – Дмитрий Козловский. Команда Козловского одержала победу.

По информации «Матч ТВ», изначально команда красных должна была называться «Пламенный лед», а команда синих – «Северный ветер».

В последний момент командам решили не присваивать названия. 

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43 комментария
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Побоялись, что Загитова не выговорит?
+78
-14
+64
Ответ imaxim
Побоялись, что Загитова не выговорит?
конечно выговорит - Пельменный лед и Серверный ветер. Ничего сложного для Алинки.
+68
-12
+56
Хорошие названия, чего испугались-то?
+27
-1
+26
Очень важное управленческое решение!)
+22
-2
+20
И правильно, витиевато слишком для разгоряченных спортсменов. Для ведущих вообще минное поле😆
+19
-1
+18
Ну, ветер задул пламя, получается?💨🔥
+17
-1
+16
Ответ Olga.t
Хорошие названия, чего испугались-то?
А вдруг это слова из Раммштайн в переводе на русский? (я слова Рамштайнов знаю, не было у них такого)
+14
0
+14
Ну и зря
+12
0
+12
Ответ imaxim
Побоялись, что Загитова не выговорит?
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
+16
-4
+12
Это зря. Названия придают командам идентичность.
+9
0
+9
Красивые названия. Что не так?...
+9
-1
+8
Ответ Howard Norfolk
Напоминает времена сталинских репрессий, когда за любой негативный намек на вождя, репрессировали.
Стесняюсь спросить, какой намёк на какого вождя вы углядели в этих названиях...?
+6
0
+6
Опять "инсайт" от Лапидарности?
+6
-1
+5
И вообще надо было распределиться заранее еще вчера после лички и дать название командам. Что бы команды могли подготовится. И похоже это было сделано что бы было время для перформанса с Валиевой
+8
-3
+5
наверно решили придержать названия для КПК в марте
+5
-1
+4
Время покажет. А название для команды — это нормально. Я за название, но чтобы каждый раз фигуристы его сами придумывали. Синие и красные — слабовато для такого сильного турнира.
+8
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+4
"...этапом из Твери - жизнь разменяна"...
+5
-1
+4
Ответ Matilda17
В кое-то веке верное решение . Пошлые и претенциозные названия. Предлагаю альтернативу : мишки на севере и козлики отпущения!
Вас не смущает, что турнир уже окончен...? Или вы на следующий Чемп альтернативу предлагаете....?))) Так не факт, что там будут мишки или козлики)
+3
0
+3
Ответ imaxim
Побоялись, что Загитова не выговорит?
Алинка бы выгравировала, внесла в историю фк)
+9
-6
+3
Ответ Olga.t
Хорошие названия, чего испугались-то?
Ветра Северного...
+3
0
+3
детский утренник..за организацию ведущих и прочее огромный минус...очень круто было в Челябинске...от одного голоса ведущего дкх захватывал..что означает профи
+3
0
+3
Жаль, что отказались. Было бы круто.
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Хорошие были названия)
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Почему? Красивые названия.
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Лучшее решение из всех возможных.
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ФФКР отказалась от фигурного катания и перешла на прыжки...
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В кое-то веке верное решение . Пошлые и претенциозные названия. Предлагаю альтернативу : мишки на севере и козлики отпущения!
+13
-12
+1
Ответ Юра Плисецкий
Федерации за организацию турнира хочется поставить жирный минус. Никто не понял правила. Неужели трудно было толком объяснить? Капитаны парники. Правила своего вида они знают. Но одиночное - это не их стихия. Трудно было догадаться? Хотя, ведь особенно маленьких спортсменов готовили тренеры. Они тоже не знают правила? Или всё подстроили специально, чтобы выиграли синие? Уже ничему не удивлюсь. В ФК всегда нужно быть начеку. От любого можно ждать подставы, от товарищей по штабу до тренеров. Это же смех и грех одновременно. Адель только на один вечер стала членом другой команды, и уже всё - чужая. Да и с Арсением тоже странно. Его так готовили, чтобы он ошибся в решающий момент с контентом? Ну и главное. Уже 2 год маленькие девочки не выдерживают напряжения и получают травму. Очень сильные ответственность и напряжение за два дня. Очевидно уже. Маленькие девочки не выдерживают. Наметилась явная тенденция. Это очень серьезный вопрос, требующий внимания. И возможно детей два дня не нужно больше использовать в шоу.
на то всё и рассчитано - чтобы "по ходу" можно было свои трактовки вставлять...
+2
-1
+1
ну, все правильно, в принципе. Пламенный лед - это оксюморон, а Окси - иноагент. Северный ветер - пропаганда АУЕ. Лучше не рисковать.
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Нормальные названия. Что там у них в головах...
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