ФФКР отказалась от названий команд на прыжковом турнире. Команда Галлямова должна была называться «Пламенный лед», команда Козловского – «Северный ветер»
ФФКР отказалась от названий команд на прыжковом чемпионате России.
Команду красных возглавлял Александр Галлямов, команду синих – Дмитрий Козловский. Команда Козловского одержала победу.
По информации «Матч ТВ», изначально команда красных должна была называться «Пламенный лед», а команда синих – «Северный ветер».
В последний момент командам решили не присваивать названия.
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