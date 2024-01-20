Иван Попов: «Попадание в тройку – это очень неожиданно. Готовился к старту за три дня из-за болезни, не ожидал, что так далеко зайду»

Теги сборная России мужское катание Иван Попов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Иван Попов рассказал, что не ожидал попасть в тройку призеров на прыжковом ЧР.

Фигурист занял на чемпионате России по прыжкам второе место.

«Впечатления очень крутые. Крутой формат соревнований, кто что умеет. Я второй раз выступаю, в первый раз не прошел отборочный этап, а в этот раз получилось очень круто.

Насколько ожидаемо было попадание в тройку? Очень неожиданно, если честно. Перед этим стартом мне пришлось готовиться за три дня из-за болезни. Я не ожидал, что так далеко зайду.

Что было самым сложным, временной лимит? Не особо сложно, если настраиваться просто на одну попытку, так что даже есть время, чтобы отдохнуть между прыжками.

Когда нам сказали, что минута, ограниченное время, мы подумали: «А как прыгать?». На деле оказалось, что не очень сложно.

Сложнее ли с возрастом прыгать? Тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, чем мы. Поэтому было немножко тяжело, ха-ха.

Как нам звуки при падениях в квалификации? Очень... смешно.

Изначально [отношение к турниру было] как к шоу, все пришли сюда, чтобы сделать шоу, показать каскады, какие-то элементы: два трикселя вместе прыгали, три трикселя было. Просто этого никогда не будет в программах» – сказал Попов.

13 комментариев
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Иван мой герой этих соревнований! Опытные бойцы некоторые не сдюжили, а Ваня собрался и всё, что мог, потащил! Заслуженное серебро и призовые, умница!)
+13
0
+13
Хороший мальчик, рада очень за него!
+12
0
+12
Ответ Reggi
Иван мой герой этих соревнований! Опытные бойцы некоторые не сдюжили, а Ваня собрался и всё, что мог, потащил! Заслуженное серебро и призовые, умница!)
Согласна, великолепно финал прошел
+9
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+9
Браво Иван!Просто Восхитительно!!!Мои Поздравления Тренерам.
+7
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+7
Ваня начинал в Волгограде, и один тренер, который тоже там начинал, присматривался и кружил сзади тренера Вани, у которой он уже перехватил Алексахина.
+7
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Я помню его с прошлого года, вживую видела в Казани, скромный милый и очень талантливый парнишка
+6
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+6
Молодчина Иван!
+6
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+6
Молодцы Ваня и тренеры, добавили родное Подмосковье на карту нашего ФК!
+4
0
+4
Поздравляю Ивана,молодец,справился с нервами и серебро взял
+3
0
+3
Ответ Лакс
Ваня начинал в Волгограде, и один тренер, который тоже там начинал, присматривался и кружил сзади тренера Вани, у которой он уже перехватил Алексахина.
Тьфу-тьфу, не надо
+3
0
+3
Молодец Иван! Очень хорошо выступил!
+2
0
+2
А я была уверена в Иване. Он на разминках был лӗгкий. Но малышатина сейчас нереально крутая!
+1
0
+1
Ответ Лакс
Ваня начинал в Волгограде, и один тренер, который тоже там начинал, присматривался и кружил сзади тренера Вани, у которой он уже перехватил Алексахина.
Я тоже заметила.
+1
0
+1
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