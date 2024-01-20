Елизавета Туктамышева: «Редко отказывалась от готовых костюмов. Я чаще меняю программы, чем платья»

Елизавета Туктамышева рассказала о доработке платьев для выступлений.

«Иногда приходится вносить изменения в уже готовое платье. Например, так было с нарядом для «Спартака». Белый цвет на льду смотрелся не так красиво, как вне льда. В том сезоне мы как раз не успели посмотреть платье до выступлений, а на прокатах увидели, что нужно его затемнить, сделать ярче.

Усовершенствованное платье с фиолетовым градиентом стало одним из моих любимых. Получилось очень красивое и нежное.

Белый – опасный цвет, потому что он сливается со льдом и не всегда удачно смотрится. Я попала в эту ловушку, хотя безумно люблю белый цвет – он такой чистый, светлый.

На самом деле изменения в костюме – не такая частая история. Он либо меняется полностью, либо доработки минимальны.

Очень сложно работать над нюансами, когда платье уже пошито. С деталями можно работать как раз на том моменте, когда я примеряю заготовку и выхожу в ней на лед. А когда наряд готов, украшен камнями, намного сложнее что-то менять. Всегда проще сшить новое платье, чем переделывать старое.

Я редко отказывалась от готовых костюмов. В олимпийский сезон-2021/22 мы сшили платье для произвольной программы в египетском стиле. А потом поняли, что это не совсем то, что нужно. И сшили еще одно из моих любимых платьев – лазурно-зеленого цвета.

Ну и «Спартак». По нему не было видно, что это доработанное платье, казалось, что оно абсолютно новое. Спереди и сзади у юбки была плиссировка, получается, был и запас ткани – мы все разгладили и смогли маневрировать. Я чаще меняю программы, чем костюмы, ха-ха», – написала Туктамышева в своем блоге на Sports.ru.

«За годы в фигурном катании я поняла: главное, не делать глубокие вырезы». Секреты нарядов Лизы Туктамышевой