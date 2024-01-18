Алиса Двоеглазова не выступит на чемпионате России по прыжкам
Фигуристка Алиса Двоеглазова пропустит чемпионат России по прыжкам.
Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник ТАСС. Двоеглазова не выступит по состоянию здоровья.
Соревнования пройдут с 19 по 21 января в Москве. Ранее с него снялись Камила Валиева и Алина Горбачева.
В прошлом сезона Двоеглазова завоевала бронзу чемпионата России по прыжкам в личном турнире.
мультиквадисток всего трое было, осталось двое ((
Ой,--всем заболевшим--крепкого здоровья!