Алиса Двоеглазова не выступит на чемпионате России по прыжкам

Фигуристка Алиса Двоеглазова пропустит чемпионат России по прыжкам.

Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник ТАСС. Двоеглазова не выступит по состоянию здоровья.

Соревнования пройдут с 19 по 21 января в Москве. Ранее с него снялись Камила Валиева и Алина Горбачева.

В прошлом сезона Двоеглазова завоевала бронзу чемпионата России по прыжкам в личном турнире.