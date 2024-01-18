Алиса Двоеглазова не выступит на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России женское катание Алиса Двоеглазова Фигурное катание

Фигуристка Алиса Двоеглазова пропустит чемпионат России по прыжкам.

Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник ТАСС. Двоеглазова не выступит по состоянию здоровья.

Соревнования пройдут с 19 по 21 января в Москве. Ранее с него снялись Камила Валиева и Алина Горбачева.

В прошлом сезона Двоеглазова завоевала бронзу чемпионата России по прыжкам в личном турнире.

 

87 комментариев
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С таким успехом ведущих скоро станет больше, чем самих участников.
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Уже какие-то 10 негритят
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Ответ Natalia Solomakha
Придут кучка зрителей и Траньков. И это главное 🤣 Денюжка сама себя не отмоет.
Не забываем про ещë одно безызбежное явление)
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Придут кучка зрителей и Траньков. И это главное 🤣 Денюжка сама себя не отмоет.
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Кто последним будет уходить, не забудьте выключить свет.
+25
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Турнир ничего не потеряет (с). Вот когда Чернобавская снимется, тогда можно начинать бить тревогу
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Какой-то уже совсем юниорский чемпионат получается
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Ответ Natalia Solomakha
Придут кучка зрителей и Траньков. И это главное 🤣 Денюжка сама себя не отмоет.
Зато ведущих целая толпа))
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главное сняться в последний день, люди билеты покупали)), придумали этот турнир вроде по делу, прошлый был реально интересный, но в этом году ерунда какая-то, один детский сад
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Добавили бы Андрееву и Садкову
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Ответ Алёна Вода
Что происходит? Хрустальных всего лишь двое осталось. Ещё двое мальчишек и пара. Вирус какой-то в группе, что ли? Ой,--всем заболевшим--крепкого здоровья!
может рокировка-Алису поберегут до ПР по юниорам а выпустят Дашу?
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Кто следующий?
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жаль, могла бы победить.Увы.
мультиквадисток всего трое было, осталось двое ((
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Такими темпами останется одна Чернобавская, она и выиграет турнир...
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Никому этот псевдотурнир не нужен вот и столько снятий
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-3
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Проще сказать, в день, когда начнут прыгать, кто будет.
+7
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Что происходит? Хрустальных всего лишь двое осталось. Ещё двое мальчишек и пара. Вирус какой-то в группе, что ли?
Ой,--всем заболевшим--крепкого здоровья!
+12
-5
+7
Всегда интересно - кто же этот источник, знакомый с ситуацией, который постоянно что-то сообщает.
+7
0
+7
Надо снимать Муру и Туктика. Пусть соревнуются Принева, Костылева и Базылюк
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+6
Ответ Jessi
Надо снимать Муру и Туктика. Пусть соревнуются Принева, Костылева и Базылюк
Ни в коем случае. Ждем мультиквадистку Муру с квадсальховом.
+20
-14
+6
Ответ Татьяна Скрынникова
Причем здесь Петросян? С ее техбазой как раз все понятно. А вот на мифический квадсальхов Муры хотелось бы посмотреть, иначе зачем пиарить в интервью то, чего нет.
Вы каким местом вью читали?
+7
-2
+5
Ответ Татьяна Скрынникова
А вы?
Цитату дайте, где она сказала, что сейчас прыгает квад.
+5
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+4
Ответ Sonyas
Вот это точно потеря для турнира. Очень жаль. Скорейшего выздоравления!
да ладно... тут только один коммент об Акатьевой встретил.... а об отсутствии Двоеглазовой большинство и не узнает... она для них не существует ещё... хотя со спортивной точки зрения - да... печально...
+10
-6
+4
Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Всей тройки прошлого чрп не будет к сожалению. Здоровья всем девочкам. Соня,Ками,Алиса и все из тшт. Только мура осталась.
Мура тогда выиграла Серебро
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Ответ Kareglazaya
Зато ведущих целая толпа))
Ещё есть время кому-то из них "заболеть" и сняться.
+5
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Садкова где???
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0
+4
Тиграновна с Мурой, вы там держись, а то получится Костылева- Базылюк. Эпично, конечно, будет, но пусть лучше не болеют и остальные..
+4
0
+4
Очень жалко, что выбыли 3 сильные девушки. Особенно будет не хватать Алисы. У нее из девушек был самый серьезный прыжковый набор. Печально, но сейчас вероятность попасть в 3-ку наибольшая у Приневой, Базылюк, Костылевой и Петросян. Смотреть буду обязательно, но настроение испортилось.
+4
0
+4
И ведь это ещё не вечер...
+5
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Ответ Татьяна Скрынникова
Короче, квадов нет, но говорит - как будто бы есть.
Неправда )) "Когда я прыгала сальхов...". Может у вас русский не родной?
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