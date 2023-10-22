С 19 по 21 января в Москве пройдет второй чемпионат России по прыжкам в фигурном катании. В нем примут участие более семидесяти спортсменов. Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список из 30 мужчин, 26 женщин и 8 спортивных пар. В сезоне 2022–2023 года в личном первенстве чемпионами стали Камила Валиева у женщин и Григорий Федоров у мужчин. Сейчас они будут отстаивать это звание. В прошлый раз была довольно солидная сумма призовых, которая составляла 10 миллионов рублей.

Чемпионат России по прыжкам 2024 в фигурном катании: расписание, состав участников, где смотреть

Прямая трансляция

Расписание выступлений

20 января, суббота. Личный турнир

14:00 -15:30. Парное катание

15:30-17:15. Мужчины

17:15-18:45. Женщины

21 января, воскресенье

14:00-17:00. Командный турнир

Результаты чемпионата России по прыжкам 2024 в фигурном катании

Прямая трансляция чемпионата России по прыжкам 2024 в фигурном катании будет традиционно доступна для просмотра на Первом канале страны в рамках программы «Горячий лед». Традиционно прямая трансляция не ограничится только показом соревнований, зрители услышат интервью спортсменов и мнения экспертов. Показ чемпионата уместится в два дня. В первый день, 20 января, можно будет увидеть соревнования в личном первенстве. Прямая трансляция запланирована на 16:05. Во второй день, 21 января, показ начнется в 15:10. В обоих случаях время московское. Кроме того прямую трансляцию чемпионата России по прыжкам в фигурном катании можно будет смотреть онлайн на сайте Первого канала 1tv.ru.

Где смотреть чемпионат России по прыжкам 2024 в фигурном катании