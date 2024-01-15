«Сосредоточен на том, чтобы вернуть свое психическое здоровье в центр внимания». Кевин Аймо обратился к болельщикам

Французский фигурист Кевин Аймо обратился к болельщикам после чемпионата Европы.

На турнире в Каунасе Аймо занял 31-е место в короткой программе и не отобрался в произвольную.

«Сегодня еще важнее высказаться.

Жить с ощущением, что я никогда не оправдаю всех своих ожиданий, никогда не буду достаточно хорош, никогда не сделаю достаточно. Страх потерпеть неудачу и мечтать о слишком большом.

Учиться прислушиваться к себе и давать себе время, необходимое для заживления ран. Я не хочу забывать эти шрамы. Я хочу смотреть на них без чувства стыда. Расти, превосходить себя, любить, двигаться вперед.

Это то, чему спорт учил меня с самого детства, и иногда я склонен забывать об этом с течением времени. Быть способным оглядываться назад, дорожить тем, чего я достиг, ценить настоящий момент и смотреть в будущее.

Это не конец чего-то, а просто начало чего-то еще более прекрасного. Я больше не хочу стыдиться быть собой.

Сегодня я сосредоточен на том, чтобы вернуть свое психическое здоровье в центр внимания, чтобы я мог проявить себя как спортсмен и жить как человек.

Я хотел поблагодарить огромное количество людей после этого чемпионата за всю любовь, которую я получил в устной форме или в сообщениях. Спасибо всем моим близким, болельщикам, фигуристам, друзьям, тренерам, федерации, международным специалистам и многим другим за поддержку, которую вы мне оказали.

Любовь и поддержка, которые я получил, заставили меня осознать, что я больше, чем просто выступление, это то, во что я никогда раньше не верил.

Мы скоро увидимся снова... Я обещаю вам это.

P. S. Эти чемпионаты не являются отражением моей работы и ценностей, которые я хотел бы передать через свое катание», – написал Аймо.

Перед чемпионатом Европы фигурист занял 7-е место на чемпионате Франции, а до этого стал последним (6-м) в финале Гран-при.

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