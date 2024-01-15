«Сосредоточен на том, чтобы вернуть свое психическое здоровье в центр внимания». Кевин Аймо обратился к болельщикам

Теги сборная Франции мужское катание Кевин Аймо Фигурное катание

Французский фигурист Кевин Аймо обратился к болельщикам после чемпионата Европы.

На турнире в Каунасе Аймо занял 31-е место в короткой программе и не отобрался в произвольную.

«Сегодня еще важнее высказаться.

Жить с ощущением, что я никогда не оправдаю всех своих ожиданий, никогда не буду достаточно хорош, никогда не сделаю достаточно. Страх потерпеть неудачу и мечтать о слишком большом.

Учиться прислушиваться к себе и давать себе время, необходимое для заживления ран. Я не хочу забывать эти шрамы. Я хочу смотреть на них без чувства стыда. Расти, превосходить себя, любить, двигаться вперед.

Это то, чему спорт учил меня с самого детства, и иногда я склонен забывать об этом с течением времени. Быть способным оглядываться назад, дорожить тем, чего я достиг, ценить настоящий момент и смотреть в будущее.

Это не конец чего-то, а просто начало чего-то еще более прекрасного. Я больше не хочу стыдиться быть собой.

Сегодня я сосредоточен на том, чтобы вернуть свое психическое здоровье в центр внимания, чтобы я мог проявить себя как спортсмен и жить как человек.

Я хотел поблагодарить огромное количество людей после этого чемпионата за всю любовь, которую я получил в устной форме или в сообщениях. Спасибо всем моим близким, болельщикам, фигуристам, друзьям, тренерам, федерации, международным специалистам и многим другим за поддержку, которую вы мне оказали.

Любовь и поддержка, которые я получил, заставили меня осознать, что я больше, чем просто выступление, это то, во что я никогда раньше не верил.

Мы скоро увидимся снова... Я обещаю вам это.

P. S. Эти чемпионаты не являются отражением моей работы и ценностей, которые я хотел бы передать через свое катание», – написал Аймо.

Перед чемпионатом Европы фигурист занял 7-е место на чемпионате Франции, а до этого стал последним (6-м) в финале Гран-при.

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17 комментариев
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Вот это ключевое: "Учиться прислушиваться к себе". Кевин очень эмоциональный.
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Слишком много слов и прокрастинации. Надо просто пригласить Катю Куракову в бар. Говорят помогает. И с новыми силами на тренировки.
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У Кевина есть время до следующего сезона, пусть берёт себя в руки и готовится к Олимпиаде, предолимпийскому сезону, шансы на медаль при чистых прокатах у него есть, всё дело в нервах.
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Эх, Кевин - я вообще поехала на этот чемпионат в Литву, чтобы только посмотреть вживую твоё сказочное «Болеро» и такой облом.
Желаю тебе побыстрее выйти из этого пике
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Ответ Инна1945
Слишком много слов и прокрастинации. Надо просто пригласить Катю Куракову в бар. Говорят помогает. И с новыми силами на тренировки.
Прокрастинации? Может вы имели ввиду рефлексию?
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К психотерапевту надо однозначно
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Ответ Леличек
На какую медаль? Олимпийскую?? Да что вы)))
И на ЧМ и на ОИ может взять медаль при чистых хороших прокатах. Чем он хуже Кагиямы?
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спорт всех учит быть лучшим
среди всех особенно
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Как же хочется, чтобы Кевин вернулся в следующем сезоне с хорошим катанием!
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Да это все Полиро проклятое. Погубило парня
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Твои болельщики любят тебя и очень ждут! Желаю как можно скорее преодолеть этот кризис.
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Ответ Инна1945
Слишком много слов и прокрастинации. Надо просто пригласить Катю Куракову в бар. Говорят помогает. И с новыми силами на тренировки.
Отличный совет! ))
(без сарказма)
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То есть на чемпионат мира он едет?
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Любой человек больше, чем один эпизод, один поступок, надеюсь, он в самом деле это прочувствовал. По его словам кажется, словно он нагрузил себя некими обязательствами, и их груз просто раздавил в нем живого неидеального человека. Сочувствую и желаю сил, потому что у Кевина незаурядный талант в пластике и презентации, хотелось бы еще насладиться его катанием.
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Ответ Алеся Ткаченко
Пусть тоже к Тутберидзе идет
К Грасслю! Хорошо придумали😂
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