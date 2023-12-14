Кевин Аймо стал 7-м на чемпионате Франции. Он набрал в произвольной программе на 0,73 балла больше, чем в короткой

Кевин Аймо занял седьмое место на чемпионате Франции по фигурному катанию.

Сегодня спортсмен выступил с произвольной программой, в которой стал лишь десятым (94,42 балла), упав на тройном тулупе, тройном акселе, а также на вращении (либела). В прокате он в общей сложности 6 раз получил дедакшн.

После короткой программы Аймо шел вторым (93,69 балла). В сумме он показал седьмой результат (188,11).

В этом сезоне фигурист занял шестое место в финале Гран-при в Пекине.