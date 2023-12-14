Кевин Аймо стал 7-м на чемпионате Франции. Он набрал в произвольной программе на 0,73 балла больше, чем в короткой

Теги чемпионат Франции сборная Франции мужское катание Кевин Аймо Фигурное катание

Кевин Аймо занял седьмое место на чемпионате Франции по фигурному катанию.

Сегодня спортсмен выступил с произвольной программой, в которой стал лишь десятым (94,42 балла), упав на тройном тулупе, тройном акселе, а также на вращении (либела). В прокате он в общей сложности 6 раз получил дедакшн.

После короткой программы Аймо шел вторым (93,69 балла). В сумме он показал седьмой результат (188,11).

В этом сезоне фигурист занял шестое место в финале Гран-при в Пекине.

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19 комментариев
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Кевин-человек-настроение, он как-то в ПП на ЧЕ не отобрался.
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Крайне печально. Очень ярко начал сезон, близко к личным рекордам в обеих сегментах, но сейчас как-то... плохо.
Особенно жутко смотрелось падение после прыжка в либелу, как будто нога подогнулась... и общее ощущение прострации, когда тупо выходил из программы, чтобы дотерпеть до следующего прыжка.

Хочу пожелать ему побороть вот это вот все. Не знаю, физическое ли это состояние или психологическое, но я хочу его еще увидеть как на этапе в США в этом году, а не как в этих произвольных на ФГП и здесь...
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Очень жаль Кевина. Ощущение, будто у него боль в ногах, иначе не знаю, чем можно объяснить второй старт подряд настолько разваленную пп
Желаю побороть ему все трудности, а если со здоровьем что-то, то пусть поправляется и крепкого ему здоровья!
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Вот это развал
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Было очень больно на Кевина смотреть. Не помню, когда в последний раз штрафные баллы за перерыв программы видела(
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Как обидно за Кевина, что-то он совсем расклеился в этом сезоне. Видимо эмоции зашкаливают и победили все остальные чувства..
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Кевин, как же так...
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Протокол что надо. Человек с вращения упал.
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Ответ Olga.t
Как обидно за Кевина, что-то он совсем расклеился в этом сезоне. Видимо эмоции зашкаливают и победили все остальные чувства..
Не знаю насчет эмоций, по мне он наоборот в кике какой-то мертвый стал. Особенно в сравнении с тем, что мы привыкли от него ожидать.
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Ответ Lana Kazakova
Мне кажется, что что-то со спиной.
Возможно и со спиной, он на фгп очень жестко упал, мы конечно не можем точно знать, но такие развалы это явно не просто «неудачный день»
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Мдя... мож, заболел? но не снялся. Пролетел мимо ЧЕ и ЧМ, получается, или у них там другие какие критерии?
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Ответ esctyyyyy
Очень жаль Кевина. Ощущение, будто у него боль в ногах, иначе не знаю, чем можно объяснить второй старт подряд настолько разваленную пп Желаю побороть ему все трудности, а если со здоровьем что-то, то пусть поправляется и крепкого ему здоровья!
Мне кажется, что что-то со спиной.
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Ну, ведь МОЖЕТ, когда ...не хочет.
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Кевин - это французский Коляда с тумблером нестабильности, выкрученным в положение "MAX". Классно катается, программы отличные, но какой же он ментально хрупкий и как моментально разваливается. Но, несмотря на провал, я считаю, что на ЧЕ все равно нужно отправлять его. Не должен один неудачный прокат ставить крест на сезоне. На этапах ГП он откатался неплохо, особенно на первом, и в ФГП отобрался, а это уже уровень, недоступный ни Экономиду, ни Пито. У них ни квадов, ни катания, ни рейтинга. Загитова в свое время тоже провалила ЧР и ЧЕ, но в итоге стала чемпионкой мира, несмотря на то, что у неё были сильные конкурентки в сборной. А за Кевином вообще безрыбье
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Ответ alexnew
Протокол что надо. Человек с вращения упал.
да просто брильянт
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