Кевин Аймо стал 7-м на чемпионате Франции. Он набрал в произвольной программе на 0,73 балла больше, чем в короткой
Кевин Аймо занял седьмое место на чемпионате Франции по фигурному катанию.
Сегодня спортсмен выступил с произвольной программой, в которой стал лишь десятым (94,42 балла), упав на тройном тулупе, тройном акселе, а также на вращении (либела). В прокате он в общей сложности 6 раз получил дедакшн.
После короткой программы Аймо шел вторым (93,69 балла). В сумме он показал седьмой результат (188,11).
В этом сезоне фигурист занял шестое место в финале Гран-при в Пекине.
Особенно жутко смотрелось падение после прыжка в либелу, как будто нога подогнулась... и общее ощущение прострации, когда тупо выходил из программы, чтобы дотерпеть до следующего прыжка.
Хочу пожелать ему побороть вот это вот все. Не знаю, физическое ли это состояние или психологическое, но я хочу его еще увидеть как на этапе в США в этом году, а не как в этих произвольных на ФГП и здесь...
Желаю побороть ему все трудности, а если со здоровьем что-то, то пусть поправляется и крепкого ему здоровья!