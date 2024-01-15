Елена Вайцеховская: «Не понимаю критики в адрес показательного номера Хендрикс. Даже Загитова ползала по льду в леопардах не по возрасту»
Вайцеховская сравнила показательные номера Хендрикс, Загитовой и Туктамышевой.
14 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе прошли шоу-выступления. Победитель турнира бельгийка Луна Хендрикс предстала в пляжном образе.
«Не понимаю критики в адрес показательного номера Луны Хендрикс, честно. Точнее – того образа, который бельгийка выбрала.
Во-первых, это приблизительно та же самая стилистика, что у Лизы Туктамышевой с ее Стюардессой – посыл одинаков.
Во-вторых, тема сексуального тела вообще эксплуатируется в шоу-программах достаточно активно – даже Алина Загитова, помнится, ползала по льду в леопардах не по возрасту.
Проблему с показательным номером Хендрикс я вижу другую. Не должна чемпионка Европы валять в технической части так, словно она на лед с большого бодуна вышла – даже если это так.
Не лучший вариант начинать программу бабочкой вместо лутца, а потом еще и сальхов враскорячку с трудом приземлять. Особенно когда ты без штанов», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.
Луна Хендрикс опять за свое: теперь пляжный номер с обливанием и в красном купальнике
Но номер Загитовой не про это и совсем с другим контекстом. Не для всех людей тело это секс, даже если им это упорно навязывают из каждого утюга.
не только прыжки и вращения, но и каскад 3-3. Но она всё это предпочла не заметить, написав про " Леопардов", которых не было... Номер настоящий шедевр, неудивительно, что спустя 6 лет его все помнят и пересматривают.
Р. С. Не понимаю зачем Вайц накинула на наших спортсменок в защиту Луны. Этот ведь не они пишут статьи, провоцируя осуждение откровенных костюмов Луны. Луна выбрала свой стиль, это её право, тем более он даёт ей желаемый результат. Понятно, что не каждая фигуристка может себе позволить такие наряды, не каждой это позволяет и фигура. Вот на этом и надо было делать акцент. А не набрасывать на своих. Хотя кто для неё свои давно уже непонятно
Что касается номера Луны... Катала бы этот номер Валиева, в комментах от её поклонников и поклонников Тутберидзе одни дифирамбы были бы. Но это же Луна, фигуристка, которая говорила о допинге у русских, поэтому и номер у неё пошлый, и по внешности её надо было пройтись...
Сразу понятно, что Елена большая поклонница Алины.
А вот то, что свежеиспечённая ЧЕ на прыжках косячит - это печально.
А особенно в разрезе сексуальности...
Это просто оскорбительно для Туктамышевой.