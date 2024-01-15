Елена Вайцеховская: «Не понимаю критики в адрес показательного номера Хендрикс. Даже Загитова ползала по льду в леопардах не по возрасту»

Вайцеховская сравнила показательные номера Хендрикс, Загитовой и Туктамышевой.

14 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе прошли шоу-выступления. Победитель турнира бельгийка Луна Хендрикс предстала в пляжном образе.

«Не понимаю критики в адрес показательного номера Луны Хендрикс, честно. Точнее – того образа, который бельгийка выбрала.

Во-первых, это приблизительно та же самая стилистика, что у Лизы Туктамышевой с ее Стюардессой – посыл одинаков.

Во-вторых, тема сексуального тела вообще эксплуатируется в шоу-программах достаточно активно – даже Алина Загитова, помнится, ползала по льду в леопардах не по возрасту.

Проблему с показательным номером Хендрикс я вижу другую. Не должна чемпионка Европы валять в технической части так, словно она на лед с большого бодуна вышла – даже если это так.

Не лучший вариант начинать программу бабочкой вместо лутца, а потом еще и сальхов враскорячку с трудом приземлять. Особенно когда ты без штанов», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Луна Хендрикс опять за свое: теперь пляжный номер с обливанием и в красном купальнике