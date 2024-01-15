Елена Вайцеховская: «Не понимаю критики в адрес показательного номера Хендрикс. Даже Загитова ползала по льду в леопардах не по возрасту»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Елена Вайцеховская Елизавета Туктамышева сборная Бельгии женское катание Алина Загитова Луна Хендрикс Фигурное катание

Вайцеховская сравнила показательные номера Хендрикс, Загитовой и Туктамышевой.

14 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе прошли шоу-выступления. Победитель турнира бельгийка Луна Хендрикс предстала в пляжном образе.

«Не понимаю критики в адрес показательного номера Луны Хендрикс, честно. Точнее – того образа, который бельгийка выбрала.

Во-первых, это приблизительно та же самая стилистика, что у Лизы Туктамышевой с ее Стюардессой – посыл одинаков.

Во-вторых, тема сексуального тела вообще эксплуатируется в шоу-программах достаточно активно – даже Алина Загитова, помнится, ползала по льду в леопардах не по возрасту.

Проблему с показательным номером Хендрикс я вижу другую. Не должна чемпионка Европы валять в технической части так, словно она на лед с большого бодуна вышла – даже если это так.

Не лучший вариант начинать программу бабочкой вместо лутца, а потом еще и сальхов враскорячку с трудом приземлять. Особенно когда ты без штанов», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Луна Хендрикс опять за свое: теперь пляжный номер с обливанием и в красном купальнике

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56 комментариев
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Во-первых, не в "леопрдах",Елена Сергеевна, в тиграх,если уж на то пошлО,во-вторых,Загитова каталась,а не ползала,в-третьих,программу Вы запомнили,а значит она была огненной. Ну и за "даже Загитова" куда ж без нее 😏
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Если старушка Вайцеховская не плюнет в сторону Этери или ее учениц, то день прожит зря)))
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А разве в программе Загитовой "Жрица огня " был сексуальный подтекст?
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"леопарды" - это она про закрытый комбинезон тигровой расцветки? фи, как некрасиво, какое пренебрежение к показательному номеру с двумя прыжками, каскадом и кучей элементов.
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У Луны сейчас вообще все программы на одну тематику. Стрипуха на льду.
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ну просто есть разница между эротикой и порнографией, игривостью и пошлостью - Вайцеховской, понятно, такие тонкости вряд ли доступны
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+18
странно, что Луна возомнила себя секс-символом каким-то
+19
-4
+15
Весь пост Вайц ради этой фразы, которую естественно спортс вынес в заголовок.
Но номер Загитовой не про это и совсем с другим контекстом. Не для всех людей тело это секс, даже если им это упорно навязывают из каждого утюга.
+24
-11
+13
В 15летней Алине посыла было больше.
+24
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+12
Ответ Zhuuuzhik
В кои-то веки согласна с Вайцеховской.
Кто бы сомневался)
+19
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+12
Даже САМА Загитова)))
+20
-9
+11
Нормальный номер был и Загитовой в тигре, и Туктамышевой в стюардессе, да и Хендрикс нормальную показалку откатала. А что купальник, так практически костюм фигуристки, повязать на талию платок и все. Но Вайс только на все что связано с ТШТ накинуть. Сильно видно когда то о дно бассейна ударилась.
+18
-7
+11
Ответ Lale Ganbarova
Так Загитова после своих победных ЧЕ и ЧМ тоже падала
У Загитовой в соревновательный период даже в показалках был технический набор, как в КП
+11
-1
+10
А почему она для сравнения с Луной не вспомнила номер несовершеннолетней Самодуровой с поцелуем со Швецким или несовершеннолетней Медведевой, вылезающей из мешка, про Валиеву тактично промолчу.
+12
-2
+10
В кои-то веки согласна с Вайцеховской.
+31
-22
+9
Ответ Alex1104
Ну вот сравнивать Хендрикс с Туктамышевой... А особенно в разрезе сексуальности... Это просто оскорбительно для Туктамышевой.
Вот как раз они две друг друга стоят )
+13
-4
+9
Ответ Lale Ganbarova
Так Загитова после своих победных ЧЕ и ЧМ тоже падала
После , но не показательных
+11
-3
+8
Ответ Lale Ganbarova
Так Загитова после своих победных ЧЕ и ЧМ тоже падала
Вайц высказалась конкретно о номере "жрица огня". Номер действительно огненный, насыщенный сложными элементами, включая
не только прыжки и вращения, но и каскад 3-3. Но она всё это предпочла не заметить, написав про " Леопардов", которых не было... Номер настоящий шедевр, неудивительно, что спустя 6 лет его все помнят и пересматривают.

Р. С. Не понимаю зачем Вайц накинула на наших спортсменок в защиту Луны. Этот ведь не они пишут статьи, провоцируя осуждение откровенных костюмов Луны. Луна выбрала свой стиль, это её право, тем более он даёт ей желаемый результат. Понятно, что не каждая фигуристка может себе позволить такие наряды, не каждой это позволяет и фигура. Вот на этом и надо было делать акцент. А не набрасывать на своих. Хотя кто для неё свои давно уже непонятно
+8
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Вроде, уже стала более лояльной к Загитовой, ан нет, расслабляться нельзя)
+12
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Елене надо смотреть передачи о животных, может, начнёт различать леопардовый и тигровый принты)) Шучу конечно, "в леопардах" она нарочно написала, для пущего эффекта.

Что касается номера Луны... Катала бы этот номер Валиева, в комментах от её поклонников и поклонников Тутберидзе одни дифирамбы были бы. Но это же Луна, фигуристка, которая говорила о допинге у русских, поэтому и номер у неё пошлый, и по внешности её надо было пройтись...
+12
-5
+7
"ползала по льду"...

Сразу понятно, что Елена большая поклонница Алины.
+8
-1
+7
Ответ Галина Ратникова
А разве в программе Загитовой "Жрица огня " был сексуальный подтекст?
Красота в глазах смотрящего.. У Вайцеховской похоже неутолимая неприязнь к чемпионке Загитовой, пожалуй сравнимая только с отношением к ее тренеру Тутберидзе. Ничего нового.
+9
-2
+7
Ответ Charliz
Ну, видимо у тех кто видел это, это место и болит)))
Именно так. Озабоченные. И Вайц в том числе.
+19
-13
+6
Ответ AnnaZ
Даже САМА Загитова)))
Знает Елена Сергевна кто эталон 😏
+16
-10
+6
Ответ Lale Ganbarova
Так Загитова после своих победных ЧЕ и ЧМ тоже падала
Вы простите, но к Алининым победам хотя бы вопросов не было. Она на голову выше остальных была.
+6
0
+6
Ответ Charliz
Кто бы сомневался)
А что не так?:) Реально много такого плана номеров. Выше написали и про Женю, мне вспоминается Фернандес с его аэробикой, Плющенко с "Секс-бомб")) Понятно, что там юморное было.

А вот то, что свежеиспечённая ЧЕ на прыжках косячит - это печально.
+8
-2
+6
Ну вот сравнивать Хендрикс с Туктамышевой...
А особенно в разрезе сексуальности...
Это просто оскорбительно для Туктамышевой.
+15
-10
+5
Вот это лексикоон.
+4
0
+4
Они зашореные. Им только готика, треники и лампочки в перьях заходят. Сами не могут дать секасу и завидуют. Не обращайте внимания😁
+4
0
+4
Вайц любую лазейку найдёт, только бы на ТШТ и всё с ним связанное накинуть.
+12
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