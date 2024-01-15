«До встречи в Поднебесной!» Туктамышева подтвердила участие в шоу в Пекине

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отправится на шоу в Китай.

«27, 28 января. Пекин! Ледовое шоу с участием мировых чемпионов!

До встречи в Поднебесной!😍» – написала Туктамышева, опубликовав в соцсети афишу со своим фото.

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10 комментариев
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Ответ Инна1945
Лиза рада куда-нибудь съездить нахаляву за кордон. Она наверно и в спорт пошла ради этого. Лизонька, в Магнитогорске тоже интересно.
А кто не рад? Есть такие, кто выбирает Магнитогорск, а не Пекин? В Оленегорск она ездила, кстати.
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Удачи Лизе в Китае!
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Наконец-то отличная новость!
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Желаю к прыжковому турниру сначала хорошо подготовиться
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Лиза рада куда-нибудь съездить нахаляву за кордон. Она наверно и в спорт пошла ради этого. Лизонька, в Магнитогорске тоже интересно.
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Ответ Светлана Романова
Такое впечатление,что в Пекин из всех наших фигуристов одна шальная императрица в Пекин едет.Остальные участники,призеры ОИ в отличие от Лизоньки,скромненько молчат.
Особенно ваш любимчик скромно молчит, ещё 13го пост выложил. https://vk.com/wall-64888695_1768894
Что же вы за любимцем не следите совсем? У Туктамышевой каждый шаг отслеживает, а любимца совсем забросила, нехорошо.
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Ответ Светлана Романова
Такое впечатление,что в Пекин из всех наших фигуристов одна шальная императрица в Пекин едет.Остальные участники,призеры ОИ в отличие от Лизоньки,скромненько молчат.
Им некогда, они поют, пляшут и под елкой сидят :)
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