«До встречи в Поднебесной!» Туктамышева подтвердила участие в шоу в Пекине

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отправится на шоу в Китай.

«27, 28 января. Пекин! Ледовое шоу с участием мировых чемпионов!

До встречи в Поднебесной!😍» – написала Туктамышева, опубликовав в соцсети афишу со своим фото.

Щербакова, Трусова, Навка переносят проекты в Китай – что там за индустрия? Исследование Sports.ru