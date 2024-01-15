«До встречи в Поднебесной!» Туктамышева подтвердила участие в шоу в Пекине
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отправится на шоу в Китай.
«27, 28 января. Пекин! Ледовое шоу с участием мировых чемпионов!
До встречи в Поднебесной!😍» – написала Туктамышева, опубликовав в соцсети афишу со своим фото.
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Что же вы за любимцем не следите совсем? У Туктамышевой каждый шаг отслеживает, а любимца совсем забросила, нехорошо.