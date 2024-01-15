Бутырская о том, как приехала на ЧЕ-2024: «Организаторы сказали прямо: русским приглашений высылать не будем. Пришлось искать обходные пути»
Мария Бутырская рассказала, как смогла приехать на чемпионат Европы в Каунасе.
— Добирались тяжело?
— Очень тяжело. В Литву можно попасть только по мультивизе, у меня она закончилась. Я ездила два месяца назад в Финляндию на соревнования — организаторы прислали приглашение, я пошла в посольство, дали визу без проблем. Да, на семь дней, но дали. Здесь организаторы сказали прямо: русским приглашений высылать не будем.
— Именно отказались? Даже не проигнорировали?
— Да, отказались. Пришло официальное письмо от оргкомитета, что людям с российским паспортом приглашений не будет. А без него ты как будешь обосновывать цель визита?
— Потрясающе. Хотя вы не политик.
— Да, я с дочерью из-за тенниса много перемещалась по Европе, у меня нет никаких запретов. Но, так или иначе, пришлось искать обходные пути, строить маршрут через другие страны. Въехали в итоге без проблем. Потом с трудом выезжали, несколько раз сдавали отпечатки, очереди. Я полагала, что они хотели бы побыстрее со мной расстаться, ан нет.
— Как вам в целом атмосфера? В России многие думают: местечковый турнир, народу мало, наших нет...
— Народу правда маловато, пустенько. Хотелось бы побольше людей. Но организовано все прекрасно. Все так же грамотно, строго, четко, автобусы ходят по расписанию минута в минуту, гостиницы нормальные. Красиво оформлено. Не чувствовалось, что это местечковый турнир, чувствовалось, что это чемпионат Европы. И 70 процентов народу говорит на русском языке (смеется). Встретила своих знакомых, с которыми каталась 25 лет назад. Узнают — значит, все хорошо.
— Получается, нет русофобии? Вас не игнорировали, потому что вы русская?
— Нет, ну что вы. Наоборот, если кто узнавал, то все в таком восторге! Это свой мир, небольшой, ты на своей волне, ты все понимаешь. Приятно было вернуться туда, увидеть старых друзей. Меня все-таки там знают, я три раза выигрывала этот чемпионат.
Но я сейчас посмотрела на иностранцев — они улыбаются, все так рады чему-то. Очевидно, тому, что просто участвуют в чемпионате. Для меня не участие было главным. Каждое соревнование — своя цель, и ты пытаешься ее достичь. Мне на фиг это участие не нужно! У нас, русских, видимо, так повелось, – рассказала Бутырская.
Тем более, что напрямую отказали литовские власти, пришлось искать обходные пути.
Как тамбовская мордва оказалась в Прибалтике после аннексии в 1939 году? Да точно так же, как в Омской области появились эстонские деревни после распила Европы Германией и СССР
Со мной из Омска уходил в армию Ваня Лийв в 1988 году. Эстонец, бабушку и деда которого с кучей других эстонцев, литовцев и латышей вывезли в Сибирь, Дальний Восток и прочие дебри. Чтобы лодку не расскачивали. А в их дома навезли из СССР народец
Он и его сестры родились и прожили всю жизнь в Омской области, но на русском языке говорили с акцентом, потому что сохраняли язык и традиции. Две сестры к нему приезжали на Урал в Елань, где мы служили в учебке, так вот однажды они ехали в одном поезде с моей матерью, там разговорились и познакомились. Сказали, что едут к брату, в Елань, мама сказала что едет к сыну туда же. Как же они удивилась, когда мы с Ванькой вместе пришли на КПП.
Кстати, именно эстонцев завозили вольными людьми ещё с 14 века на Русь для возделывания земель на территориях Московии, которую заселяла мордва, не знавшая земледелия. И первыми крепостными стали тоже они позже, потому что ценных работников никто терять не хотел. Так их обманули в первый раз
А прозвище "чухня" им и финнам дали из зависти, потому что они жили всегда лучше, были крепкие хозяйственники. Смотрите на Финляндию без нефти и газа и осознание этого придет. И анекдоты эти все тоже из ненависти и зависти.
Д........аааааааа......