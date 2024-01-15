Бутырская о том, как приехала на ЧЕ-2024: «Организаторы сказали прямо: русским приглашений высылать не будем. Пришлось искать обходные пути»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Мария Бутырская Фигурное катание

Мария Бутырская рассказала, как смогла приехать на чемпионат Европы в Каунасе.

— Добирались тяжело?

— Очень тяжело. В Литву можно попасть только по мультивизе, у меня она закончилась. Я ездила два месяца назад в Финляндию на соревнования — организаторы прислали приглашение, я пошла в посольство, дали визу без проблем. Да, на семь дней, но дали. Здесь организаторы сказали прямо: русским приглашений высылать не будем.

— Именно отказались? Даже не проигнорировали?

— Да, отказались. Пришло официальное письмо от оргкомитета, что людям с российским паспортом приглашений не будет. А без него ты как будешь обосновывать цель визита?

— Потрясающе. Хотя вы не политик.

— Да, я с дочерью из-за тенниса много перемещалась по Европе, у меня нет никаких запретов. Но, так или иначе, пришлось искать обходные пути, строить маршрут через другие страны. Въехали в итоге без проблем. Потом с трудом выезжали, несколько раз сдавали отпечатки, очереди. Я полагала, что они хотели бы побыстрее со мной расстаться, ан нет.

— Как вам в целом атмосфера? В России многие думают: местечковый турнир, народу мало, наших нет...

— Народу правда маловато, пустенько. Хотелось бы побольше людей. Но организовано все прекрасно. Все так же грамотно, строго, четко, автобусы ходят по расписанию минута в минуту, гостиницы нормальные. Красиво оформлено. Не чувствовалось, что это местечковый турнир, чувствовалось, что это чемпионат Европы. И 70 процентов народу говорит на русском языке (смеется). Встретила своих знакомых, с которыми каталась 25 лет назад. Узнают — значит, все хорошо.

— Получается, нет русофобии? Вас не игнорировали, потому что вы русская?

— Нет, ну что вы. Наоборот, если кто узнавал, то все в таком восторге! Это свой мир, небольшой, ты на своей волне, ты все понимаешь. Приятно было вернуться туда, увидеть старых друзей. Меня все-таки там знают, я три раза выигрывала этот чемпионат.

Но я сейчас посмотрела на иностранцев — они улыбаются, все так рады чему-то. Очевидно, тому, что просто участвуют в чемпионате. Для меня не участие было главным. Каждое соревнование — своя цель, и ты пытаешься ее достичь. Мне на фиг это участие не нужно! У нас, русских, видимо, так повелось, – рассказала Бутырская.

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12 комментариев
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Ответ Oleandra
А почему дочь в теннисе, а не в ФК?
Видимо потому что ее фамилия не Рудковская
+8
-1
+7
Ответ imaxim
Видимо потому что ее фамилия не Рудковская
странно.. а то показала бы всем, как дочь надо тренировать.. а то другие матери же не умеют)
+5
-1
+4
Так и не поняла в чем была цель её поездки на ЧЕ, если ей "нафиг это не нужно"?
Тем более, что напрямую отказали литовские власти, пришлось искать обходные пути.
+4
-1
+3
У Марии настолько слабые ученики, о каком не просто «участии» она говорит?
+7
-5
+2
Про 70% русскоговорящих врёт, конечно

Как тамбовская мордва оказалась в Прибалтике после аннексии в 1939 году? Да точно так же, как в Омской области появились эстонские деревни после распила Европы Германией и СССР

Со мной из Омска уходил в армию Ваня Лийв в 1988 году. Эстонец, бабушку и деда которого с кучей других эстонцев, литовцев и латышей вывезли в Сибирь, Дальний Восток и прочие дебри. Чтобы лодку не расскачивали. А в их дома навезли из СССР народец

Он и его сестры родились и прожили всю жизнь в Омской области, но на русском языке говорили с акцентом, потому что сохраняли язык и традиции. Две сестры к нему приезжали на Урал в Елань, где мы служили в учебке, так вот однажды они ехали в одном поезде с моей матерью, там разговорились и познакомились. Сказали, что едут к брату, в Елань, мама сказала что едет к сыну туда же. Как же они удивилась, когда мы с Ванькой вместе пришли на КПП.

Кстати, именно эстонцев завозили вольными людьми ещё с 14 века на Русь для возделывания земель на территориях Московии, которую заселяла мордва, не знавшая земледелия. И первыми крепостными стали тоже они позже, потому что ценных работников никто терять не хотел. Так их обманули в первый раз

А прозвище "чухня" им и финнам дали из зависти, потому что они жили всегда лучше, были крепкие хозяйственники. Смотрите на Финляндию без нефти и газа и осознание этого придет. И анекдоты эти все тоже из ненависти и зависти.
+5
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+2
Ответ Oleandra
А почему дочь в теннисе, а не в ФК?
Ну так в теннисе больше возможностей заработать с меньшим вредом для здоровья. Поэтому мальчиков отдают в первую очередь в футбол и хоккей, там даже середняки хорошо зарабатывают.
+2
0
+2
Ответ Olga.t
Так и не поняла в чем была цель её поездки на ЧЕ, если ей "нафиг это не нужно"? Тем более, что напрямую отказали литовские власти, пришлось искать обходные пути.
Она кого-то тренирует, насколько я поняла. А про участие Мария говорила про времена, когда соревновалась сама
+1
0
+1
как будешь обосновывать цель визита? --- Как все обычные люди: туризм.
+5
-5
0
в смысле русофобии??? А как же Скобеева, которая рассказывает, что в Европе одни русофобы и русских не любят?
+3
-3
0
А правильно, нас в дверь -а мы в окно))
Д........аааааааа......
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-1
0
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