Бутырская о том, как приехала на ЧЕ-2024: «Организаторы сказали прямо: русским приглашений высылать не будем. Пришлось искать обходные пути»

Мария Бутырская рассказала, как смогла приехать на чемпионат Европы в Каунасе.

— Добирались тяжело?

— Очень тяжело. В Литву можно попасть только по мультивизе, у меня она закончилась. Я ездила два месяца назад в Финляндию на соревнования — организаторы прислали приглашение, я пошла в посольство, дали визу без проблем. Да, на семь дней, но дали. Здесь организаторы сказали прямо: русским приглашений высылать не будем.

— Именно отказались? Даже не проигнорировали?

— Да, отказались. Пришло официальное письмо от оргкомитета, что людям с российским паспортом приглашений не будет. А без него ты как будешь обосновывать цель визита?

— Потрясающе. Хотя вы не политик.

— Да, я с дочерью из-за тенниса много перемещалась по Европе, у меня нет никаких запретов. Но, так или иначе, пришлось искать обходные пути, строить маршрут через другие страны. Въехали в итоге без проблем. Потом с трудом выезжали, несколько раз сдавали отпечатки, очереди. Я полагала, что они хотели бы побыстрее со мной расстаться, ан нет.

— Как вам в целом атмосфера? В России многие думают: местечковый турнир, народу мало, наших нет...

— Народу правда маловато, пустенько. Хотелось бы побольше людей. Но организовано все прекрасно. Все так же грамотно, строго, четко, автобусы ходят по расписанию минута в минуту, гостиницы нормальные. Красиво оформлено. Не чувствовалось, что это местечковый турнир, чувствовалось, что это чемпионат Европы. И 70 процентов народу говорит на русском языке (смеется). Встретила своих знакомых, с которыми каталась 25 лет назад. Узнают — значит, все хорошо.

— Получается, нет русофобии? Вас не игнорировали, потому что вы русская?

— Нет, ну что вы. Наоборот, если кто узнавал, то все в таком восторге! Это свой мир, небольшой, ты на своей волне, ты все понимаешь. Приятно было вернуться туда, увидеть старых друзей. Меня все-таки там знают, я три раза выигрывала этот чемпионат.

Но я сейчас посмотрела на иностранцев — они улыбаются, все так рады чему-то. Очевидно, тому, что просто участвуют в чемпионате. Для меня не участие было главным. Каждое соревнование — своя цель, и ты пытаешься ее достичь. Мне на фиг это участие не нужно! У нас, русских, видимо, так повелось, – рассказала .