Алена Леонова: «На чемпионате Европы Губанова собралась и показала определенный уровень. Ее форма была достаточно звенящей»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Алена Леонова женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Алена Леонова оценила форму Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2024.

Грузинская фигуристка завоевала серебро.

«На протяжении первой половины сезона у нее соревнования складывались неудачно, а сейчас она собралась и показала определенный уровень.

Касательно ее нынешней формы – она была достаточно звенящей», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром

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4 комментария
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"Достаточно звенящей"...?! Так не бывает. Либо звенящая либо просто хорошая. Не спрашивайте Алёну пожалуйста, ну не умеет она мысли чётко выражать))) Как тот Рукавицын, что про укольчики брякнул...
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Хорошее катание, но не чемпионское у Насти. Хендрикс заслужила золото, хотя стиль посредственный.
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Не хватает Насте эмоций и куража, из-за этого ее катание смотрится как-то пресновато. И скорость низкая, особенно во второй части программы.
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