Алена Леонова: «На чемпионате Европы Губанова собралась и показала определенный уровень. Ее форма была достаточно звенящей»

Алена Леонова оценила форму Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2024.

Грузинская фигуристка завоевала серебро.

«На протяжении первой половины сезона у нее соревнования складывались неудачно, а сейчас она собралась и показала определенный уровень.

Касательно ее нынешней формы – она была достаточно звенящей», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром