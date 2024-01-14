«Не понимаю истерик вокруг результатов. Если речь о справедливости, выиграть должна была Пинзарроне». Вайцеховская о чемпионате Европы

Вайцеховская считает, что фигуристка Пинзарроне должна была выиграть Евро.

Сегодня первое место на турнире в Каунасе заняла бельгийка Луна Хендрикс, серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии, бронзу – еще одна представительница Бельгии Нина Пинзарроне.

«Не понимаю истерик вокруг результатов женского турнира чемпионата Европы, в плане завышенных оценок Луны Хендрикс и заниженных – Анастасии Губановой.

Если вести речь о справедливости, выиграть должна была Нина Пинзарроне. У обеих…» – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.