«Не понимаю истерик вокруг результатов. Если речь о справедливости, выиграть должна была Пинзарроне». Вайцеховская о чемпионате Европы
Вайцеховская считает, что фигуристка Пинзарроне должна была выиграть Евро.
Сегодня первое место на турнире в Каунасе заняла бельгийка Луна Хендрикс, серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии, бронзу – еще одна представительница Бельгии Нина Пинзарроне.
«Не понимаю истерик вокруг результатов женского турнира чемпионата Европы, в плане завышенных оценок Луны Хендрикс и заниженных – Анастасии Губановой.
Если вести речь о справедливости, выиграть должна была Нина Пинзарроне. У обеих…» – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.
По вашей логике рождение человека без отклонений тоже можно назвать мошенничеством, ведь определенно такому человеку легче по жизни идти, чем, например, слепому или ребенку с ДЦП