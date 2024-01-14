«Не понимаю истерик вокруг результатов. Если речь о справедливости, выиграть должна была Пинзарроне». Вайцеховская о чемпионате Европы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Елена Вайцеховская сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Нина Пинзарроне Фигурное катание

Вайцеховская считает, что фигуристка Пинзарроне должна была выиграть Евро.

Сегодня первое место на турнире в Каунасе заняла бельгийка Луна Хендрикс, серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии, бронзу – еще одна представительница Бельгии Нина Пинзарроне.

«Не понимаю истерик вокруг результатов женского турнира чемпионата Европы, в плане завышенных оценок Луны Хендрикс и заниженных – Анастасии Губановой.

Если вести речь о справедливости, выиграть должна была Нина Пинзарроне. У обеих…» – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

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21 комментарий
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Вайц, как обычно, сначала изучает комментарии.
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Ответ N-fox
Вайц, как обычно, сначала изучает комментарии.
А потом с апломбом выдаёт якобы своё авторитетное икспердное мнение.
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А это не истерика ли?! Она настолько хорошо разбирается в ФК?
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Не понимает, но в истерике поучаствует.
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О каких истерика ЕС говорит? Если о фанатских, то большинство так и написали, а кто еще-то истерит?
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Наша общественность так не любит Хендрикс, что согласна даже на другую бельгийку.
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Ответ N-fox
Вайц, как обычно, сначала изучает комментарии.
Это правда, ха ха
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Ответ tim55555
ИСУ взял курс на искоренение допубертатного мошенничества. Нина допубертатница. Пусть за золотом через год приезжает. Откатается как сегодня, может быть озолотят. Реальные компоненты у Луны выше, чем у Нины сейчас.
Мошенничество - это возраст в паспорте менять спортсменам. А использование правил в свою сторону абсолютно законно.
По вашей логике рождение человека без отклонений тоже можно назвать мошенничеством, ведь определенно такому человеку легче по жизни идти, чем, например, слепому или ребенку с ДЦП
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Да, у Пинзаронне все гладенько получилось, но Анастасия Губанова в этом году - это про талант, мастерство и умение побеждать.
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Ответ vm68
Ну а что? Симпатичный ведь мопс.
Не понял. Мопс - это же Хендрикс.
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Ответ Блинчик
Не понял. Мопс - это же Хендрикс.
Хотя Пинзарроне или Пинцарроне, не знаю как правильно, тоже не Елена Прекрасная.
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Ответ Блинчик
Не понял. Мопс - это же Хендрикс.
Да, я запомнил со вчерашнего.
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Ответ tim55555
ИСУ взял курс на искоренение допубертатного мошенничества. Нина допубертатница. Пусть за золотом через год приезжает. Откатается как сегодня, может быть озолотят. Реальные компоненты у Луны выше, чем у Нины сейчас.
Ладно, если бы она квады прыгала в допубертатном возрасте, но у нее только один каскад 3+3 и то в первой половине пп.
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Ответ pulpfiction
Угу, серебро раздают.
Ну Метелкина тоже русская и Берулава в Москве родился, а серебро с ошибками и падением они получили. И если уж такие предвзятые судьи, то почему они им медаль дали?! Диане с Глебом немецкий судья баллы больше, чем своей паре поставил. А английский их вообще на 5 место определил, хотя по катанию у них оценки намного ниже. А косячную поддержку им вообще отплюсовали, даже русские комментаторы удивились
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Ответ Оз
Об истериках Жулина. Он уже 2 интервью дал, всё успокоиться не может.
Угу, серебро раздают.
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Опыт Насти и Луны победил Нину, но Нина была великолепна🤍
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Елена, ну как так. Не ожидала, что вы напишете такую ерунду. Пинцарроне вообще не того класса фигуристка, пока что.
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