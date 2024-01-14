Александр Лакерник: «Чемпионат Европы прошел в упорной борьбе в каждом виде, но хотелось бы видеть более высокий общий уровень катания»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Лакерник Фигурное катание

Александр Лакерник оценил уровень чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Чемпионат Европы прошел в упорной борьбе в каждом виде, но хотелось бы все-таки видеть более высокий общий уровень катания.

Что касается судейства русских фигуристов, то уже сейчас можно констатировать, что кататься надо безошибочно, безукоризненно, чтобы не давать ни малейшего повода для снижения оценок», – сказал почетный вице-президент ISU.

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3 комментария
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"кататься надо безошибочно, безукоризненно, чтобы не давать ни малейшего повода для снижения оценок"

Слышали? Прислушайтесь к своему любимому дедушке Лакернику. Надо не давать повода для снижения оценок, а не жаловаться, что засудили из-за фамилии, флага или места рождения.
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Лакерник, хотелось бы видеть от тебя и твоих судей более высокий уровень судейства, честного и профессионального.
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Чтобы увидеть высокий уровень фигурного катания, надо смотреть российские турниры.
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