Александр Лакерник: «Чемпионат Европы прошел в упорной борьбе в каждом виде, но хотелось бы видеть более высокий общий уровень катания»

Александр Лакерник оценил уровень чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Чемпионат Европы прошел в упорной борьбе в каждом виде, но хотелось бы все-таки видеть более высокий общий уровень катания.

Что касается судейства русских фигуристов, то уже сейчас можно констатировать, что кататься надо безошибочно, безукоризненно, чтобы не давать ни малейшего повода для снижения оценок», – сказал почетный вице-президент ISU.