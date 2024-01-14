Илья Авербух: «Мне неприятно смотреть международные турниры. Ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: «Если хочешь, смотри в глазок»

Теги Илья Авербух чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что ему неприятно смотреть международные старты.

– Вы довольно жестко прошлись по чемпионату Европы. Неужели там не на кого смотреть? Хендрикс вам не нравится, даже как мужчине?

– Дело не в Хендрикс. Каждый человек определяется со своей позицией, особенно сейчас, когда все обострено. Как профессионал я понимаю, что нужно следить и смотреть за мировыми тенденциями. Но чемпионат Европы всегда был турнир, где солировали российские спортсмены и их разбавляли европейские.

Без россиян это действительно турнир категории Б, и смотреть его нет смысла никакого. Я там ничего не вижу. Я обязательно посмотрю чемпионат мира – чтобы понять, где мы еще впереди и недосягаемы, где начинаем отставать.

Если брать эмоциональную точку зрения, не профессиональную – мне неприятно смотреть международные турниры. У меня ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: «Если хочешь, смотри в глазок». Меня это унижает, поэтому я и не хочу смотреть.

Это касается не только фигурного катания, но и футбола. Я обожаю футбол, но не хочу смотреть еврокубки, пока там нет наших. Это мое внутреннее ощущение, я не могу и не хочу его побеждать в себе, – сказал Авербух.

6 комментариев
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А не надо подглядывать в глазок - там же враги и извращенцы. Еще подхватите чего-то...
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-2
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Илья, сколько ещё кварталов вы будете за нами бежать, чтобы сказать, что мы вам неинтересны? Может это, вернетесь лучше к отмыванию денег через шоу?
+7
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+6
Еврокубки без наших тоже турнир Б?)
Заколебали уже со своим величием...
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То есть, по его логике, футбольные еврокубки без россиян это тоже турниры категории Б?
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Так спроси у человека , чье ты доверенное лицо , может расскажет , почему так произошло
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Надеюсь к кино и тд это тоже относится ))
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