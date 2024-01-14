Илья Авербух: «Мне неприятно смотреть международные турниры. Ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: «Если хочешь, смотри в глазок»

Илья Авербух заявил, что ему неприятно смотреть международные старты.

– Вы довольно жестко прошлись по чемпионату Европы. Неужели там не на кого смотреть? Хендрикс вам не нравится, даже как мужчине?

– Дело не в Хендрикс. Каждый человек определяется со своей позицией, особенно сейчас, когда все обострено. Как профессионал я понимаю, что нужно следить и смотреть за мировыми тенденциями. Но чемпионат Европы всегда был турнир, где солировали российские спортсмены и их разбавляли европейские.

Без россиян это действительно турнир категории Б, и смотреть его нет смысла никакого. Я там ничего не вижу. Я обязательно посмотрю чемпионат мира – чтобы понять, где мы еще впереди и недосягаемы, где начинаем отставать.

Если брать эмоциональную точку зрения, не профессиональную – мне неприятно смотреть международные турниры. У меня ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: «Если хочешь, смотри в глазок». Меня это унижает, поэтому я и не хочу смотреть.

Это касается не только фигурного катания, но и футбола. Я обожаю футбол, но не хочу смотреть еврокубки, пока там нет наших. Это мое внутреннее ощущение, я не могу и не хочу его побеждать в себе, – сказал .