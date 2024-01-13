Рукавицын о серебре Губановой: «Где-то были судейские нюансы в короткой программе, но глубоко комментировать не буду. Наш вид спорта очень субъективен»

Тренер Анастасии Губановой отметил «судейские нюансы» после чемпионата Европы.

Сегодня фигуристка сборной Грузии взяла серебро на турнире в Каунасе. Победила бельгийка Луна Хендрикс.

«В первую очередь горжусь бойцовским характером Насти. За это у меня к ней огромное уважение. Прокатами, естественно, я доволен, и короткой, и произвольной программами.

Четвертые уровни всех непрыжковых элементов в произвольной программе меня очень порадовали. Также важно, что она правильно распределила силы по всей программе. Симбиоз собранности, концентрации и правильное распределение усилий – вот это было ключевым в ее выступлении.

Заслужила ли она золото? Я удовлетворен в целом результатом. Где-то были судейские нюансы или шероховатости в короткой программе, но глубоко комментировать не буду, потому что все знают, что наш вид спорта очень субъективен», – сказал тренер фигуристки Евгений Рукавицын.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром