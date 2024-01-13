Рукавицын о серебре Губановой: «Где-то были судейские нюансы в короткой программе, но глубоко комментировать не буду. Наш вид спорта очень субъективен»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Тренер Анастасии Губановой отметил «судейские нюансы» после чемпионата Европы.

Сегодня фигуристка сборной Грузии взяла серебро на турнире в Каунасе. Победила бельгийка Луна Хендрикс.

«В первую очередь горжусь бойцовским характером Насти. За это у меня к ней огромное уважение. Прокатами, естественно, я доволен, и короткой, и произвольной программами.

Четвертые уровни всех непрыжковых элементов в произвольной программе меня очень порадовали. Также важно, что она правильно распределила силы по всей программе. Симбиоз собранности, концентрации и правильное распределение усилий – вот это было ключевым в ее выступлении.

Заслужила ли она золото? Я удовлетворен в целом результатом. Где-то были судейские нюансы или шероховатости в короткой программе, но глубоко комментировать не буду, потому что все знают, что наш вид спорта очень субъективен», – сказал тренер фигуристки Евгений Рукавицын.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром

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12 комментариев
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Плющенко бы обязательно обсудил все судейские нюансы и шороховатости:) Рукавицин молодец, нет смысла сейчас в этом копаться. Нужно катать так, чтобы не терялись уровни и хватало сил докатывать всю программу до конца. И быть на голову выше. А Настя умничка, собралась и сделала все, что в тот момент могла. Но к ЧМ с физикой все-таки надо поработать.
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Рад, что Рукавицын деликатно, но намекнул о том, что он думает об оценках. Совершенно с ним согласен
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Рукавицин очень четко и коротко ответил про судейство, совпадающий с мнением людей со спортс.ру, но ошибки своей ученицы отметил.
Молодцы! Удачи дальше!
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Судейских нюансов было предостаточно как по технике так и особенно по компонентам у Луны. Она должна быть третьей, а не первой...
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Правильно , не надо ныть . Побеждает тот , кто. Победил все обстоятельства. Настя не смогла победить судей . Надо было все делать на высоком уровне. была бы намного лучше , тогда не смог ли бы засудить .
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я считаю хороший результат у Насти, даже очень, это максимум в данной ситуации. Победить во второй раз можно было бы если бы Луна совсем рассыпалась. То, что при относительно нормальных прокатах Луну будут тянуть было ясно ещё до ЧЕ, не зря же постеры уже распечатали. Настя молодец, не сдалась, не растерялась, не откотилась от подиума, держалась до последнего. Желаю ей удачи на ЧМ.
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он не настолько субъективен, насколько позволяется и не наказывается судейский произвол
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Ответ FS.Nika1
Рукавицин очень четко и коротко ответил про судейство, совпадающий с мнением людей со спортс.ру, но ошибки своей ученицы отметил. Молодцы! Удачи дальше!
не ему сегодня плакать точно эта Нина должна была сегодня выигрывать лучше б молчал.
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