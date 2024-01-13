Татьяна Тарасова: «Губанова всем доказала, что она звезда и с ней надо считаться. Очень большой разрыв между ней и Хендрикс – это неправильно»
Татьяна Тарасова заявила, что призерам Евро повезло из-за недопуска россиянок.
Сегодня чемпионат Европы в Каунасе выиграла бельгийка Луна Хендрикс (213,25 балла), серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии (206,52), бронзу – еще одна фигуристка Бельгии Нина Пинзарроне (202,29). Представители России не участвовали в турнире.
«Три девушки, которые оказались на пьедестале, катались очень хорошо, просто потрясающе. Конечно, им всем очень повезло, что не было русских. Поэтому они все и на пьедестале.
Хотя и я получила от их выступлений удовольствие: и от технической составляющей, и от программ, и от того, как они боролись, и от прыжков, вплетенных в канву программ. Все было замечательно.
Я считаю, что между Хендрикс и Губановой очень большой разрыв. Это неправильно, такого разрыва нет. Губанова – большой молодец, она всем доказала, что она звезда и что с ней надо считаться. Анастасия поднялась с третьего места на второе и спокойно могла бороться за первое. Но Луна сегодня каталась потрясающе.
Но еще раз хочу сказать: им всем троим повезло, что не было русских девушек. Потому что мы не знаем, где бы они в этом случае были вместо пьедестала», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
А уж какой вес у Ками, нам просто можно догадываться. Но девочка борется и пусть пока инстаграммный, но 4Т у нее есть. И тройные все нормально докрученные, а не как у Луны.
Так вот проги Сони на фоне Луны - просто верх хореографии , не говоря уж о навыках скольжения.
А пп у Луны меня тоже не особо впечатлила. Явные пустоты заполнялись движениями рук, что смотрелось бедненько. И Луна не зажгла сегодня так, как умеет, была заметно сосредоточена на прыжках.
Музыка тоже не очень, можно было более стильную, запоминающуюся, ей бы Мадонна, например, подошла.
А форму Луны в 18-20 лет можете посмотреть, Гугл помнит все.
И, да. Аленку Косторную забыла. Она б тут порвала всех и стала ЧЕ) хоть в одиночном, хоть в парном. А ей летом 21.
На нервах катались бы хуже.
Ваша мысль понятна и даже близка к реальности.
Но хотелось бы в будущем от столь заслуженного комментатора разделять понятия "русская" и "российская".
Русских без России на чемпионате Европы было много.
При том, что чемпионка России не совсем-то и русская.....