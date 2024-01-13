Татьяна Тарасова: «Губанова всем доказала, что она звезда и с ней надо считаться. Очень большой разрыв между ней и Хендрикс – это неправильно»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Нина Пинзарроне Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что призерам Евро повезло из-за недопуска россиянок.

Сегодня чемпионат Европы в Каунасе выиграла бельгийка Луна Хендрикс (213,25 балла), серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии (206,52), бронзу – еще одна фигуристка Бельгии Нина Пинзарроне (202,29). Представители России не участвовали в турнире.

«Три девушки, которые оказались на пьедестале, катались очень хорошо, просто потрясающе. Конечно, им всем очень повезло, что не было русских. Поэтому они все и на пьедестале.

Хотя и я получила от их выступлений удовольствие: и от технической составляющей, и от программ, и от того, как они боролись, и от прыжков, вплетенных в канву программ. Все было замечательно.

Я считаю, что между Хендрикс и Губановой очень большой разрыв. Это неправильно, такого разрыва нет. Губанова – большой молодец, она всем доказала, что она звезда и что с ней надо считаться. Анастасия поднялась с третьего места на второе и спокойно могла бороться за первое. Но Луна сегодня каталась потрясающе.

Но еще раз хочу сказать: им всем троим повезло, что не было русских девушек. Потому что мы не знаем, где бы они в этом случае были вместо пьедестала», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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42 комментария
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Ответ I T
Как они задолбали уже. Позвоните мне когда в России одиночницы смогут что то прыгать за 20 лет. За исключением Туктамышевой (которой больше нет на соревнованиях) кто ещё выступает с нормальной техникой прыжков, а не той при которой четверные возможны только при весе 45 кило?
И вы задолбали методички переписывать. На этом ЧР и Синичка и Аня Фролова бесподобно выступали в весе за 45+ и возрасте 18+ . Ксюше 20 лет будет летом. Катание Луны даже сравнивать с ней стыдно.
А уж какой вес у Ками, нам просто можно догадываться. Но девочка борется и пусть пока инстаграммный, но 4Т у нее есть. И тройные все нормально докрученные, а не как у Луны.
+9
-1
+8
Ну Настя-то русская))
+8
-1
+7
Ответ I T
Как они задолбали уже. Позвоните мне когда в России одиночницы смогут что то прыгать за 20 лет. За исключением Туктамышевой (которой больше нет на соревнованиях) кто ещё выступает с нормальной техникой прыжков, а не той при которой четверные возможны только при весе 45 кило?
А что, в Европах нет фигуристок моложе 20 лет? Или их не выпускают на лёд? Или и они тоже НЕ УМЕЮТ прыгать ничего сложнее каскадов 3-2, как сегодняшняя Луна?
+7
-1
+6
Ответ Инна1945
Да всё нормально. У Луны больше скорость, ярче программа, лучше скилзы и покрытие площадки, сложнее хореография, динамичнее программы.Никто из одиночниц так не танцует ведь. Даже не всякая девочка в танцах так может. А вращения какие. Она компонентами всех по-честному уделала и намного. Грубых ошибок не было. Судьи всех расставили правильно. У Насти титул есть. Пинзароне надо рейтинг нарабатывать. Всё здорово.
Тут Соню Муравьеву постоянно ругают за махание руками, вместо хореографии, и я в т.ч.
Так вот проги Сони на фоне Луны - просто верх хореографии , не говоря уж о навыках скольжения.
+6
-2
+4
Ответ Инна1945
Да всё нормально. У Луны больше скорость, ярче программа, лучше скилзы и покрытие площадки, сложнее хореография, динамичнее программы.Никто из одиночниц так не танцует ведь. Даже не всякая девочка в танцах так может. А вращения какие. Она компонентами всех по-честному уделала и намного. Грубых ошибок не было. Судьи всех расставили правильно. У Насти титул есть. Пинзароне надо рейтинг нарабатывать. Всё здорово.
Хватит так жирно троллить )))))))
+7
-3
+4
Да всё нормально. У Луны больше скорость, ярче программа, лучше скилзы и покрытие площадки, сложнее хореография, динамичнее программы.Никто из одиночниц так не танцует ведь. Даже не всякая девочка в танцах так может. А вращения какие. Она компонентами всех по-честному уделала и намного. Грубых ошибок не было. Судьи всех расставили правильно. У Насти титул есть. Пинзароне надо рейтинг нарабатывать. Всё здорово.
+13
-10
+3
Это уже более адекватный комментарий от ТАТ.
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0
+2
Ответ Vasily Ivanov
Ну как говорится на безрыбье и Настя -кит..... Вряд ли бы она была выше 4-го места при наличии этериевских попрыгушек.....
Да и эта не надолго .. может в следующем сезоне уйдёт туда , куда и Акатьева … в небытие . И это #безызбезжно
+2
0
+2
Ответ I T
Луна прыгала 3-3, вы наверное не смотрели.
Да, первый каскад. А два последующих? Причем последний ещё и на минус. Это ли чемпионское катание?
+3
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+2
Ответ Ирина Ларина
И вы задолбали методички переписывать. На этом ЧР и Синичка и Аня Фролова бесподобно выступали в весе за 45+ и возрасте 18+ . Ксюше 20 лет будет летом. Катание Луны даже сравнивать с ней стыдно. А уж какой вес у Ками, нам просто можно догадываться. Но девочка борется и пусть пока инстаграммный, но 4Т у нее есть. И тройные все нормально докрученные, а не как у Луны.
Ирина, большое вам спасибо за адекватный комментарий! Как приятно, что есть такие любители фигурного катания, как вы!
+3
-1
+2
Ответ Ирина Ларина
Тут Соню Муравьеву постоянно ругают за махание руками, вместо хореографии, и я в т.ч. Так вот проги Сони на фоне Луны - просто верх хореографии , не говоря уж о навыках скольжения.
Её ругают здесь просто за тш.
А пп у Луны меня тоже не особо впечатлила. Явные пустоты заполнялись движениями рук, что смотрелось бедненько. И Луна не зажгла сегодня так, как умеет, была заметно сосредоточена на прыжках.
Музыка тоже не очень, можно было более стильную, запоминающуюся, ей бы Мадонна, например, подошла.
+2
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Ответ I T
В короткой это просто очевидно. Она катит рёберно и на скорости
Очевидно, что много видно 🤣
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Ответ Владимир Ры
Татьяна Анатольевна! Ваша мысль понятна и даже близка к реальности. Но хотелось бы в будущем от столь заслуженного комментатора разделять понятия "русская" и "российская". Русских без России на чемпионате Европы было много. При том, что чемпионка России не совсем-то и русская.....
Призеры ЧР тоже не совсем русские
+1
0
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Ответ Юркин Клоп
А может разрыв, потому что Настя половину программы делала в одном месте площадки, а другая раскатывала по всей арене одинаково динамично от и до? И то мог быть больше разрыв
Да-да, динамично раскатывала и судорожно махала руками... Красотища неописуемая!
+6
-5
+1
Ответ I T
Косторная больше не одиночница. При чем тут форма Луны в 18 лет? То что в России одиночницы на 90 процентов не могут кататься после 20 (за редкими ислючениями) это просто факт.
Все топовые фигуристки Тутберидзе, начиная с Медведевой, могли катать хоть до 30, просто не стали...
+2
-1
+1
Ответ I T
Ву мне привели в пример 2(!) фигуристки одной из них которых нет 20. Валиевой даже 18 нет, посмотрим как она будет за 20.
Пензероне тоже вычеркнем из медалисток, раз ей 17? Я вам привела в пример 2, но если б нас не закрыли 2 года назад, большая вероятность, что и Аня и Саша катались бы дальше. А уж у девочек в их почти 20 все нормально и с прыжками, каскады их регулярно фан группы выкладывают, а они и тренируются сейчас дай бог 1 час в день, хорошо если каждый день. Чисто что б форму для шоу поддерживать.
А форму Луны в 18-20 лет можете посмотреть, Гугл помнит все.
И, да. Аленку Косторную забыла. Она б тут порвала всех и стала ЧЕ) хоть в одиночном, хоть в парном. А ей летом 21.
+1
0
+1
Ответ I T
Как они задолбали уже. Позвоните мне когда в России одиночницы смогут что то прыгать за 20 лет. За исключением Туктамышевой (которой больше нет на соревнованиях) кто ещё выступает с нормальной техникой прыжков, а не той при которой четверные возможны только при весе 45 кило?
Наши девочки и без ультра - си выиграли бы на этом ЧЕ. Если убрать призовую тройку ЧР, то Фролова, Синицына, Горбачева, Яметова - все катаются лучше и выкатывают контент сложнее чем у победительницы ЧЕ. И при этом без четверных и 3А.
+2
-1
+1
Ответ Блинчик
Неправильно - это обсуждать работу судей и чужие оценки! Если поставили, значит так и есть!
Да вы что?) быстро люди забывают про оценивание своих любимиц.
+1
0
+1
Вот невольно думаешь, вернись Костнер, и пьедестал мог бы быть совершенно иным
+2
-1
+1
Ответ LSV
Да, первый каскад. А два последующих? Причем последний ещё и на минус. Это ли чемпионское катание?
По новым правилам ИСУ секвенции стоят столько же ... Если вы заметили в России тоже стали делать секвенции вместо второго каскада 3-3.
+1
-1
0
Ответ Девочка с севера
Ну Настя-то русская))
из второй десятки
+1
-1
0
Ответ Figure Skating
Да и эта не надолго .. может в следующем сезоне уйдёт туда , куда и Акатьева … в небытие . И это #безызбезжно
Так далеко загадывать сейчас -даже опасно...☠️
0
0
0
Ответ Владимир Ры
Татьяна Анатольевна! Ваша мысль понятна и даже близка к реальности. Но хотелось бы в будущем от столь заслуженного комментатора разделять понятия "русская" и "российская". Русских без России на чемпионате Европы было много. При том, что чемпионка России не совсем-то и русская.....
Для остального мира мы все русские
0
0
0
Ответ Vasily Ivanov
Ну как говорится на безрыбье и Настя -кит..... Вряд ли бы она была выше 4-го места при наличии этериевских попрыгушек.....
Попрыгушка с квадами у Этери только одна - это Адель, остальные еще юниорки
+3
-3
0
Почему не знаем, попали бы на 4-6 места в лучшем случае. Ну, а куда они могли еще попасть даже притом, что в России сильный спад, который бы, кстати, был бы намного слабее в таком случае.
На нервах катались бы хуже.
+1
-1
0
Татьяна Анатольевна!

Ваша мысль понятна и даже близка к реальности.
Но хотелось бы в будущем от столь заслуженного комментатора разделять понятия "русская" и "российская".

Русских без России на чемпионате Европы было много.
При том, что чемпионка России не совсем-то и русская.....
+5
-5
0
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