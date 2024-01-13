Татьяна Тарасова: «Губанова всем доказала, что она звезда и с ней надо считаться. Очень большой разрыв между ней и Хендрикс – это неправильно»

Татьяна Тарасова заявила, что призерам Евро повезло из-за недопуска россиянок.

Сегодня чемпионат Европы в Каунасе выиграла бельгийка Луна Хендрикс (213,25 балла), серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии (206,52), бронзу – еще одна фигуристка Бельгии Нина Пинзарроне (202,29). Представители России не участвовали в турнире.

«Три девушки, которые оказались на пьедестале, катались очень хорошо, просто потрясающе. Конечно, им всем очень повезло, что не было русских. Поэтому они все и на пьедестале.

Хотя и я получила от их выступлений удовольствие: и от технической составляющей, и от программ, и от того, как они боролись, и от прыжков, вплетенных в канву программ. Все было замечательно.

Я считаю, что между Хендрикс и Губановой очень большой разрыв. Это неправильно, такого разрыва нет. Губанова – большой молодец, она всем доказала, что она звезда и что с ней надо считаться. Анастасия поднялась с третьего места на второе и спокойно могла бороться за первое. Но Луна сегодня каталась потрясающе.

Но еще раз хочу сказать: им всем троим повезло, что не было русских девушек. Потому что мы не знаем, где бы они в этом случае были вместо пьедестала», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.