Гончаренко о чемпионате Европы: «Не хватает наших девчонок, борьба была бы еще острей. Технический набор был бы совершенно другой»

Инна Гончаренко заявила, что на Евро не хватало российских фигуристок.

Сегодня чемпионат Европы в Каунасе выиграла бельгийка Луна Хендрикс (213,25 балла). Серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии (206,52), бронзу – еще одна фигуристка Бельгии Нина Пинзарроне (202,29).

«Все трое прокатали произвольную программу чисто, безошибочно. У Луны Хендрикс и короткая, и произвольная программы очень яркие, произвольная у нее танцевально эффектная, комбинезон ей очень идет. Поэтому, когда она получила хорошие оценки, было ясно, что, скорее всего, за ней будет первое место.

Следом за ней выходила Анастасия Губанова, ей непросто было выходить после Луны, потому что поддержка зрителей огромная. И Настя очень хорошо прокатала, она девочка пластичная, лиричная, у нее очень высокие пролетные эффектные прыжки. На сальхове у нее была маленькая ошибочка, которую отметили, а так прокат чистый.

Последней выходила Нина Пинзарроне, которой было еще тяжелее, но надо отдать ей должное – она чисто откаталась. И не просто чисто, а с хорошим настроением, держала образ программы. Но сами прыжки у нее менее эффектные, чем у Насти, невысокие, но все качественно, без недостатков.

Однако судьи совершенно справедливо компонентами разделили. Поэтому борьба за тройку была интересной, девчонки показали женственное катание, насыщенное.

Не хватает наших девчонок, поскольку борьба была бы еще острей, накаленней. Технический набор был бы совершенно другой. Я думаю, что вряд ли бы призеры стремились технически усложнить свою программу. Каждому свое, сейчас так проходит чемпионат Европы, и мы его смотрим, наслаждаемся фигурным катанием таким, какое оно есть», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.