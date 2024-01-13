Анастасия Губанова: «На чемпионат Европы я сразу ехала не за медалью, понимала, что золото – почти невозможная задача»

Анастасия Губанова заявила, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно.

Сегодня фигуристка сборной Грузии завоевала серебро на турнире в Каунасе. В прошлом году она одержала победу.

«Я безумно довольна и невероятно счастлива. Я не ожидала, честно. Я на этот старт сразу ехала не за медалью, понимала, что золото – почти невозможная задача. Хотела просто сделать все по максимуму, чтоб не в чем себя было упрекнуть потом. И, кажется, получилось. А тут еще и медаль как бонус.

Так странно, я вообще не нервничала в прокате. Этот чемпионат Европы – чуть ли не самый спокойный старт в моей карьере.

Выходила на лед с мыслью, что надо получить наслаждение и оставить на льду всю себя», – передает слова Губановой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

До 2021 года Губанова выступала за Россию.