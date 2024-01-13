Анастасия Губанова: «На чемпионат Европы я сразу ехала не за медалью, понимала, что золото – почти невозможная задача»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Анастасия Губанова заявила, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно.

Сегодня фигуристка сборной Грузии завоевала серебро на турнире в Каунасе. В прошлом году она одержала победу.

«Я безумно довольна и невероятно счастлива. Я не ожидала, честно. Я на этот старт сразу ехала не за медалью, понимала, что золото – почти невозможная задача. Хотела просто сделать все по максимуму, чтоб не в чем себя было упрекнуть потом. И, кажется, получилось. А тут еще и медаль как бонус.

Так странно, я вообще не нервничала в прокате. Этот чемпионат Европы – чуть ли не самый спокойный старт в моей карьере.

Выходила на лед с мыслью, что надо получить наслаждение и оставить на льду всю себя», – передает слова Губановой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

До 2021 года Губанова выступала за Россию.

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32 комментария
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Очень понравилось, как сегодня Губанова сразу после грибных оценок Хендрикс не рассыпалась, а максимально чисто откатала свою программу, высокую стрессоустойчивость продемонстрировала. В очень хорошей форме Настя была, даже не «умерла» в конце. Молодец
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Настя - молодец!
Если бы не грибы Хендрикс, это была бы вторая победа..

Поздравления с серебром и personal best
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Правильный настрой, когда чемпионку уже назначили
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Была на арене, Настя каталась реально до мурашек! Очень тепло ее встречали и по эмоциям и энергии она была лучшей!!!
+21
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+18
Настя огромная молодец, прокат до мурашек. Реально, Настя выдала всё, на что способна и готова. Поздравляю с серебром! Круто.
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+13
Ответ Doctor V
Комментарий скрыт
Именно поэтому ИСУ регулярно "забывает" постить фотографии чемпионок из России
+15
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Настя настрой правильный был, зато практически чисто.
Ну Луне в КП накидали прилично, в объективе меньше должно быть. Но молодец. Поздравления, Грузия с серебром
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Да уж грибища Луны не перепрыгаешь.
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Главное, что она сделала свой максимум и счастилива.
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А зря. Достаточно было бы сделать нормальное последнее вращение в обеих программах и была бы первая, даже без оглядок на косяки Луны. Один балл блин.
+8
-2
+6
Ответ alexnew
Почему почти невозможная то? :) От тебя никто не просит 5 квадов исполнить. Ну, прыгай максимальный контент без ультра-си на все +3, +4, чтобы никто не подкопался, бери все 4 уровни на непрыжковых, поставь программу, чтобы никто не подкопался и железно все это делай и куда они денутся? :)
Потому что, она не дура и прекрасно понимала, какой будет расклад. Так и произошло.
+7
-1
+6
Ответ olvl
Настя огромная молодец, прокат до мурашек. Реально, Настя выдала всё, на что способна и готова. Поздравляю с серебром! Круто.
Да, было видно , что Настя в прокате очень выкладывалась, как она и говорит - сумела "оставить на льду всю себя "
+6
-1
+5
Ответ Мария Барнс
Один раз не умерла в конце - сразу героиня. Мда...
Судят сегодняшние прокаты, а не что-то там былое
+3
0
+3
Поздравляю Настю с серебром, она знала, что чемпионка уже назначена. Молодец!
+2
0
+2
Ответ juliamart
Интересно, что ТАТ скажет о прокатах и судействе.
Так уже ж сказала.
+1
0
+1
Молодец!
+3
-2
+1
Ответ Мария Барнс
Ну значит и каталась она сегодня не настолько вау, что ее даже натянуть на золото не смогли
Губанова и натягивать?) Вам к окулисту
+1
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+1
Молодец, Настя! С таким спокойствием и надо кататься! Умничка, поздравляем!
+3
-2
+1
Мои поздравления Насте, умница!
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Справедливости ради уровень на ЧЕ довольно низкий , но если Настя смотрелась не так энергично , Прыжки Луны это нечто . который сезон для нее главное не упасть. А по эстетике Девушки как Солнце и Луна.
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Ответ Doctor V
Комментарий скрыт
Мало ли грузин живет в России, и даже по рождению имеют наше гражданство
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Ответ Doctor V
... но второй год подряд русской девушке медаль даёт.
А у вас есть другие претенденты на пьедестал?В противном случае был бы скандальчик.
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Ответ Амброзия
Мало ли грузин живет в России, и даже по рождению имеют наше гражданство
Губанова - грузин?
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0
Ответ Olga Tchistyakov
А у вас есть другие претенденты на пьедестал?В противном случае был бы скандальчик.
При наличии русофобии судьи ИСУ не дали бы медаль русской девушке.
+1
-1
0
Интересно, что ТАТ скажет о прокатах и судействе.
0
0
0
Почему почти невозможная то? :) От тебя никто не просит 5 квадов исполнить. Ну, прыгай максимальный контент без ультра-си на все +3, +4, чтобы никто не подкопался, бери все 4 уровни на непрыжковых, поставь программу, чтобы никто не подкопался и железно все это делай и куда они денутся? :)
+7
-7
0
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