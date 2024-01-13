Наталья Бестемьянова высказалась о переходах российских фигуристов в другие сборные.

«Переходы были всегда. Сейчас просто в большей мере, потому что это стало возможно.

Как относиться к тому, что, например, футболисты из Южной Америки приезжают и играют за нас или наши хоккеисты играют в США? Почему мы не говорим про это?

Фигурное катание стало очень популярным, и сейчас вдруг обратили внимание на то, что наши спортсмены стали кататься за другие страны.

Мы везде ищем политическую составляющую. Мне кажется, это как-то нечестно по отношению к нам, зрителям. Легионерство — это нормальная практика», — сказала олимпийская чемпионка.