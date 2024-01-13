Бестемьянова о переходах: «Мы везде ищем политическую составляющую, но легионерство — это нормальная практика»
Наталья Бестемьянова высказалась о переходах российских фигуристов в другие сборные.
«Переходы были всегда. Сейчас просто в большей мере, потому что это стало возможно.
Как относиться к тому, что, например, футболисты из Южной Америки приезжают и играют за нас или наши хоккеисты играют в США? Почему мы не говорим про это?
Фигурное катание стало очень популярным, и сейчас вдруг обратили внимание на то, что наши спортсмены стали кататься за другие страны.
Мы везде ищем политическую составляющую. Мне кажется, это как-то нечестно по отношению к нам, зрителям. Легионерство — это нормальная практика», — сказала олимпийская чемпионка.
Условный Малком, Клаудиньо - БРАЗИЛЬЦЫ!!!
Барриос - колумбиец! и играют они за сборные БРАЗИЛИИ И КОЛУМБИИ!!!
хоккеисты в США играют за СБОРНУЮ РОССИИ! Овечкин, Дадонов, Панарин, Бобровский, Василевский, итд!
нелепые сравнения!
когда условная Чехия, голосуя против участия россиян в международных соревнованиях, тянет руки к Чиризано, как на это реагировать?! "О, молодец Дарик, чехи красавцы"?
Польша, Грузия, Германия, понабрали россиян - что они в ответ дают?! "санкции" против российских спортсменов вводят?!
конечно это будет именно вот ТАК восприниматься!
нужно получать что-то в ответ! какое-то уважение, поддержку!
как мы должны реагировать????
Неужто кто то из любимое лыжи навострил)
спортсмены не виноваты в сложившийся ситуации - так что НИЧЕГО ЛИЧНОГО
если человек не в силах пройти в сборную своей страны - он должен заканчивать карьеру и жертвовать делом жизни ?!
Виктор Ан, Виктор Уаилд прекрасный пример
а по вашей логике Ан и Уаилд - не спортсмены , а так ...
Если спортсмен не смог занять место в сборной - пусть идет учиться и осваивает другую профессию. Побеждают лучшие. А если ты здесь не смог доказать, что ты лучший - и поэтому едешь в страну, где просто нет конкуренции - то какой ты вообще спортсмен?!