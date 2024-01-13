Бестемьянова о переходах: «Мы везде ищем политическую составляющую, но легионерство — это нормальная практика»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова переходы Спорт-Экспресс Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о переходах российских фигуристов в другие сборные.

«Переходы были всегда. Сейчас просто в большей мере, потому что это стало возможно.

Как относиться к тому, что, например, футболисты из Южной Америки приезжают и играют за нас или наши хоккеисты играют в США? Почему мы не говорим про это?

Фигурное катание стало очень популярным, и сейчас вдруг обратили внимание на то, что наши спортсмены стали кататься за другие страны.

Мы везде ищем политическую составляющую. Мне кажется, это как-то нечестно по отношению к нам, зрителям. Легионерство — это нормальная практика», — сказала олимпийская чемпионка. 

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22 комментария
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Бестемьянова, легионерство не предусматривает смену гражданства, а просто выступление за команду по коммерческому контракту. Спортсмен просто едет поработать за границу, как это делаю многие люди из других профессий. А здесь при переходе совершенно другая ситуация, именно политическая. Международные федерации лишают спортсменов выступать в принципе по его принадлежности к своей стране и если вы такая неграмотная , то не надо путать божий дар с яичницей.
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Причем тут политическая составляющая, вопрос в том, почему условная Армения должна просто так получить в свой состав уникального спортсмена, на подготовку которого у нас было потрачено столько усилий, как финансовых так и многих других. Эти результаты не с небес падают, кроме безусловного таланта наших фигуритов(-ок), это еще очень большая работа системы подготовки кадров, тренеров, федерации и.т.д. Как бы мы их не хаяли, но без их усилий ничего бы этого не было, и ФК и дальше бы пасло задних по популярности во всем мире.
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В Сочи, американцы, корейцы золото для России завоевали. Никто против не был.
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Наталья, игроки из ЮЖНОЙ АМЕРИКИ РОДОМ ОТТУДА!
Условный Малком, Клаудиньо - БРАЗИЛЬЦЫ!!!
Барриос - колумбиец! и играют они за сборные БРАЗИЛИИ И КОЛУМБИИ!!!
хоккеисты в США играют за СБОРНУЮ РОССИИ! Овечкин, Дадонов, Панарин, Бобровский, Василевский, итд!
нелепые сравнения!

когда условная Чехия, голосуя против участия россиян в международных соревнованиях, тянет руки к Чиризано, как на это реагировать?! "О, молодец Дарик, чехи красавцы"?

Польша, Грузия, Германия, понабрали россиян - что они в ответ дают?! "санкции" против российских спортсменов вводят?!
конечно это будет именно вот ТАК восприниматься!

нужно получать что-то в ответ! какое-то уважение, поддержку!
как мы должны реагировать????
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Что они с Тарасовой подозрительно подобрели 🧐
Неужто кто то из любимое лыжи навострил)
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Ответ Grads
Вот именно, тех же хоккеистов никто не осуждает что они играют за команды США, многими еще и гордятся. А фигуристы так сразу предатели.
Переходы хоккеистов и футболистов давно регламентированы и учитываются интересы всех сторон.
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Ответ Андрей Шабанов
Наталья, игроки из ЮЖНОЙ АМЕРИКИ РОДОМ ОТТУДА! Условный Малком, Клаудиньо - БРАЗИЛЬЦЫ!!! Барриос - колумбиец! и играют они за сборные БРАЗИЛИИ И КОЛУМБИИ!!! хоккеисты в США играют за СБОРНУЮ РОССИИ! Овечкин, Дадонов, Панарин, Бобровский, Василевский, итд! нелепые сравнения! когда условная Чехия, голосуя против участия россиян в международных соревнованиях, тянет руки к Чиризано, как на это реагировать?! "О, молодец Дарик, чехи красавцы"? Польша, Грузия, Германия, понабрали россиян - что они в ответ дают?! "санкции" против российских спортсменов вводят?! конечно это будет именно вот ТАК восприниматься! нужно получать что-то в ответ! какое-то уважение, поддержку! как мы должны реагировать????
не надо ВСЁ мешать в одну кучу.
спортсмены не виноваты в сложившийся ситуации - так что НИЧЕГО ЛИЧНОГО
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Ответ Харламов Никита
не надо ВСЁ мешать в одну кучу. спортсмены не виноваты в сложившийся ситуации - так что НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Спортсмен - такой же гражданин своей страны!
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Ответ Инна Мерзлякова
Что они с Тарасовой подозрительно подобрели 🧐 Неужто кто то из любимое лыжи навострил)
Или из ИСУ попросили устроить демонстрацию.
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Ответ Игорь Репрев
Играть за команду из другой страны (что равно показывать себя, развиваться и зарабатывать деньги), и играть за сборную другой страны (что равно защищать честь страны на спортивной арене) - разные вещи. Объясните это кто-нибудь Бестемьяновой! И многим другим в нашем спорте, судя по всему. Вальбе пусть послушают, например!
а в чем разница?!
если человек не в силах пройти в сборную своей страны - он должен заканчивать карьеру и жертвовать делом жизни ?!
Виктор Ан, Виктор Уаилд прекрасный пример
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Ответ Aleksei Hrivonoghov
Причем тут политическая составляющая, вопрос в том, почему условная Армения должна просто так получить в свой состав уникального спортсмена, на подготовку которого у нас было потрачено столько усилий, как финансовых так и многих других. Эти результаты не с небес падают, кроме безусловного таланта наших фигуритов(-ок), это еще очень большая работа системы подготовки кадров, тренеров, федерации и.т.д. Как бы мы их не хаяли, но без их усилий ничего бы этого не было, и ФК и дальше бы пасло задних по популярности во всем мире.
От ИСУ разбежались все спонсоры - нужна свежая кровь для поддержания мало-мальского интереса к их водокачкам. И естественно, на халяву.
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Вот именно, тех же хоккеистов никто не осуждает что они играют за команды США, многими еще и гордятся. А фигуристы так сразу предатели.
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Ответ Харламов Никита
и тут АнглоСаксы 😜😜😜 как у нас народ всё-таки не верит в СУБЪЕКТИВНОЕ мнение. обязательно кто то должен руководить 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Вы ЧЕ смотрели?
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Ответ Любитель_ФК
Бестемьянова, легионерство не предусматривает смену гражданства, а просто выступление за команду по коммерческому контракту. Спортсмен просто едет поработать за границу, как это делаю многие люди из других профессий. А здесь при переходе совершенно другая ситуация, именно политическая. Международные федерации лишают спортсменов выступать в принципе по его принадлежности к своей стране и если вы такая неграмотная , то не надо путать божий дар с яичницей.
Иностранные граждане играют за другие сборные потому что не могут попасть в сборные своих стран. Все эти наши фигуристы не попали бы в сборную страны ни на одно соревнование! Поэтому они выступают за страны, которые помогут отодраться на турниры.и если ты такой неграмотный, то не надо путать божий дар с яичницей. Хотя и это сравнение ты тоже привел не в тему.
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Ответ Игорь Репрев
Ну да, давайте вспомним чернокожую чемпионку из Казахстана, практически полностью черную сборную Франции по футболу, чемпионов мира. Действительно, ачётакова. Если Родину унижают и ни во что не ставят - не проблема, сменим Родину. Если спортсмен не смог занять место в сборной - пусть идет учиться и осваивает другую профессию. Побеждают лучшие. А если ты здесь не смог доказать, что ты лучший - и поэтому едешь в страну, где просто нет конкуренции - то какой ты вообще спортсмен?!
это выбор спортсмена и ему решать что делать ☝️
а по вашей логике Ан и Уаилд - не спортсмены , а так ...
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Ответ Харламов Никита
а в чем разница?! если человек не в силах пройти в сборную своей страны - он должен заканчивать карьеру и жертвовать делом жизни ?! Виктор Ан, Виктор Уаилд прекрасный пример
Ну да, давайте вспомним чернокожую чемпионку из Казахстана, практически полностью черную сборную Франции по футболу, чемпионов мира. Действительно, ачётакова. Если Родину унижают и ни во что не ставят - не проблема, сменим Родину.
Если спортсмен не смог занять место в сборной - пусть идет учиться и осваивает другую профессию. Побеждают лучшие. А если ты здесь не смог доказать, что ты лучший - и поэтому едешь в страну, где просто нет конкуренции - то какой ты вообще спортсмен?!
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Ответ Anna Stefan
С точки зрения бизнеса переходы сейчас тоже не выгодны ни спортсменам, ни федерации - не говоря уже о моральной составляющей. Они выгодны только ИСУ, который, на минуточку, отстранил российских спортсменов от соревнований.
но спортсмены не под дулом пистолета меняют спортивное гражданство - это их решение
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Ответ Игорь Репрев
Спортсмен - такой же гражданин своей страны!
и что любой гражданин должен положить свою жизнь ради ГОСУДАРСТВА (не путать со СТРАНОЙ), которое даже не спросило его мнение о предполагаемых действиях ?!
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Ответ Харламов Никита
не надо ВСЁ мешать в одну кучу. спортсмены не виноваты в сложившийся ситуации - так что НИЧЕГО ЛИЧНОГО
С точки зрения бизнеса переходы сейчас тоже не выгодны ни спортсменам, ни федерации - не говоря уже о моральной составляющей. Они выгодны только ИСУ, который, на минуточку, отстранил российских спортсменов от соревнований.
0
0
0
Играть за команду из другой страны (что равно показывать себя, развиваться и зарабатывать деньги), и играть за сборную другой страны (что равно защищать честь страны на спортивной арене) - разные вещи. Объясните это кто-нибудь Бестемьяновой! И многим другим в нашем спорте, судя по всему. Вальбе пусть послушают, например!
+2
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