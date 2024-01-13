Александр Энберт: «Мы по‑прежнему видим лучших спортсменов, которые катаются в России, работают с российскими тренерами. Всегда так было и остается сейчас»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Энберт Дмитрий Савин Фигурное катание

Энберт высказался об иностранных фигуристах, работающих с российскими специалистами.

– Это не новость, что российское фигурное катание – одна из сильнейших школ в мире. Мы всегда могли видеть многих спортсменов, которые сменили гражданство и выступают за другие страны, и нынешний чемпионат Европы не стал исключением.

А ведь никто еще не подсчитал, сколько российских тренеров работают с фигуристами, выступающими за другие страны.

Если вспомнить парное катание, Дмитрий Савин тренировал огромное количество пар из разных стран, при их перечислении можно сбиться со счета. Понятно, что все спортсмены хотят получать только лучшее, а лучшее – это российская тренерская школа.

Мы по‑прежнему видим лучших спортсменов, которые катались и катаются в России, работают с российскими тренерами. Всегда так было и так остается и сейчас.

– Хорошо, что власти Литвы не стали чинить препятствий и разрешили российским тренерам быть рядом со своими учениками?

– Сложно сказать что‑то другое, кроме того, что спорт должен оставаться спортом. Фигурное катание – это состязание людей на льду и только на льду.

И каждый спортсмен вправе выбирать, с кем ему работать, с какой командой, в какой стране кататься, – сказал призер Олимпийских игр-2018 в команде Александр Энберт. 

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1 комментарий
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Саша такой умница в плане интервью. И сам ведёт свои блоги прекрасно, и отвечает на вопросы очень достойно.
Вот такие ведущие опровергают мнение, что все спортсмены - люди не очень образованные и не умеющие грамотно изъясняться.
Я тоже считаю, что не все. Не надо судить по каким-то отдельно взятым личностям, которые попадают в медиа "случайно".
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