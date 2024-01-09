Трусова, Медведева, Ветлугин, Мозер и Боброва прокомментируют чемпионат Европы на Okko

Стало известно, кто будет комментировать чемпионат Европы на Okko.

Соревнования прокомментируют Александра Трусова (короткая программа мужчин), (короткая программа женщин и произвольная мужчин), (произвольная программа женщин), (произвольная программа пар, короткую прокомментирует ) и (танцы на льду).

Гости будут комментировать прокаты вместе с Линой Федоровой и Андреем Журанковым.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин