Трусова, Медведева, Ветлугин, Мозер и Боброва прокомментируют чемпионат Европы на Okko

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Екатерина Боброва Александр Энберт Нина Мозер Лина Федорова Евгения Медведева Андрей Журанков Александра Трусова Матвей Ветлугин Okko Фигурное катание

Стало известно, кто будет комментировать чемпионат Европы на Okko.

Соревнования прокомментируют Александра Трусова (короткая программа мужчин), Евгения Медведева (короткая программа женщин и произвольная мужчин), Матвей Ветлугин (произвольная программа женщин), Нина Мозер (произвольная программа пар, короткую прокомментирует Александр Энберт) и Екатерина Боброва (танцы на льду).

Гости будут комментировать прокаты вместе с Линой Федоровой и Андреем Журанковым.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

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15 комментариев
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Еще повод не смотреть ФК через окко.
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-3
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Ответ Gemma157
А Ветлугин за какие такие заслуги?
Вся эта банда за какие заслуги? Как комментатора ноль.
+11
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Да уж....
+7
-1
+6
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Еще повод не смотреть ФК через окко.
окко прекрасен, комментарии отключаются. Если бы ни это, то не стала бы смотреть там. Может Ветлугин чего по делу скажет, от остальных ожидаю только плохого, по предыдущему опыту. Ветлугина не слышала еще.
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Журанков это 🤦‍♀️
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Почему в списке комментаторов нет ЯР? Или она только в компании с ТАТ готова работать?)
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Мозер на комментировании? Фу!
Опять будем слушать про великолепных европейцев и "унылое" отечественное катание без кружев на льду и перламутровых пуговиц.
А вот Матвея было бы интересно послушать. Он хорош в разговорном жанре, любопытно, как проявит себя на комментаторской позиции.
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