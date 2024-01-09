Трусова, Медведева, Ветлугин, Мозер и Боброва прокомментируют чемпионат Европы на Okko
Стало известно, кто будет комментировать чемпионат Европы на Okko.
Соревнования прокомментируют Александра Трусова (короткая программа мужчин), Евгения Медведева (короткая программа женщин и произвольная мужчин), Матвей Ветлугин (произвольная программа женщин), Нина Мозер (произвольная программа пар, короткую прокомментирует Александр Энберт) и Екатерина Боброва (танцы на льду).
Гости будут комментировать прокаты вместе с Линой Федоровой и Андреем Журанковым.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин
Опять будем слушать про великолепных европейцев и "унылое" отечественное катание без кружев на льду и перламутровых пуговиц.
А вот Матвея было бы интересно послушать. Он хорош в разговорном жанре, любопытно, как проявит себя на комментаторской позиции.