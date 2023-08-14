Александр Энберт: «У Косторной есть перспективы стать прекрасной парницей. Вполне возможно, уже в этом сезоне»

Александр Энберт высоко оценил перспективы Алены Косторной в парном катании.

В новом сезоне Косторная будет выступать в дуэте с Георгием Куницей.

«Я вижу перспективы, потому что сам прошел через подобную ситуацию, когда встал в пару с Катариной Гербольдт – одиночницей, которой было 20 лет и она уже являлась мастером спорта международного класса в одиночном катании.

Мы с ней уже в первый совместный сезон выступили на чемпионате Европы и заняли там четвертое место вслед за Аленой Савченко и Робином Шолковы. Так что все возможно.

Состоявшийся спортсмен, который уже прекрасно катается, владеет всеми элементами, включая прыжки, повороты, крюки-выкрюки и чоктау, сможет добавить к этому парную составляющую – поддержки, подкрутки, выбросы – быстрее, чем спортсмены-юниоры, которым предстоит огромный фронт работы по всем пунктам.

И Алена действительно как будто бы нашла для себя мотивацию и тот вид фигурного катания, который ей интересен. У меня нет каких-то опасений за нее. Косторная – невероятно опытная фигуристка, которая действительно прекрасно катается, она была прекрасной одиночницей, и у нее есть перспективы стать прекрасной парницей.

Георгий Куница, конечно, не такой опытный спортсмен в плане международных выступлений, и Алена в плане скольжения и хореографии его превосходит. Но зато Георгий знает парное катание, и я думаю, что в таком тандеме они подтянут друг друга и, вполне возможно, станут прекрасной парой уже в этом сезоне», – сказал Энберт, который является бронзовым призером ЧМ-2019 в парах.

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