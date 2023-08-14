Александр Энберт: «У Косторной есть перспективы стать прекрасной парницей. Вполне возможно, уже в этом сезоне»

Теги Катарина Гербольдт Алена Савченко Робин Шолковы сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Энберт сборная Германии пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Александр Энберт высоко оценил перспективы Алены Косторной в парном катании.

В новом сезоне Косторная будет выступать в дуэте с Георгием Куницей.

«Я вижу перспективы, потому что сам прошел через подобную ситуацию, когда встал в пару с Катариной Гербольдт – одиночницей, которой было 20 лет и она уже являлась мастером спорта международного класса в одиночном катании.

Мы с ней уже в первый совместный сезон выступили на чемпионате Европы и заняли там четвертое место вслед за Аленой Савченко и Робином Шолковы. Так что все возможно.

Состоявшийся спортсмен, который уже прекрасно катается, владеет всеми элементами, включая прыжки, повороты, крюки-выкрюки и чоктау, сможет добавить к этому парную составляющую – поддержки, подкрутки, выбросы – быстрее, чем спортсмены-юниоры, которым предстоит огромный фронт работы по всем пунктам.

И Алена действительно как будто бы нашла для себя мотивацию и тот вид фигурного катания, который ей интересен. У меня нет каких-то опасений за нее. Косторная – невероятно опытная фигуристка, которая действительно прекрасно катается, она была прекрасной одиночницей, и у нее есть перспективы стать прекрасной парницей.

Георгий Куница, конечно, не такой опытный спортсмен в плане международных выступлений, и Алена в плане скольжения и хореографии его превосходит. Но зато Георгий знает парное катание, и я думаю, что в таком тандеме они подтянут друг друга и, вполне возможно, станут прекрасной парой уже в этом сезоне», – сказал Энберт, который является бронзовым призером ЧМ-2019 в парах.

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5 комментариев

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Порядка.нет
Александр ко все доброжелателен, воспитанный мужчина.
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Док Аксель
Всё -таки уровень мастерства и таланта Косторной и Гербольд не сопоставимы. Как характер по жизни и спортивный. Ей есть что доказывать и кому при смене амплуа. Поэтому, если она упрётся в хорошем смысле, то у них с Гошей большие перспективы в парном катании.
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Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница
Стать прекрасной парницей с Жорою Куницей.
Так считает Эберт, мы ему поверим
И, настанет время, всё это проверим!
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Тайга86
Много хорошего сказал в Аленкин адрес и в адрес уже состоявшейся пары...Но все-таки не надо торопиться и их торопить, на каком бы позитиве они сейчас не были, но и Алена и Гоша в настоящее время проходят сложнейший период становления, со всеми вытекающими. Пусть спокойно и без лишней возни вокруг них, идут к своим целям. Очень радостно за них, хочется бесконечно поддерживать - это точно. Ну а дальше - время покажет.
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S Olga
Очень на это надеюсь)
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