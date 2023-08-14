Александр Энберт: «У Косторной есть перспективы стать прекрасной парницей. Вполне возможно, уже в этом сезоне»
Александр Энберт высоко оценил перспективы Алены Косторной в парном катании.
В новом сезоне Косторная будет выступать в дуэте с Георгием Куницей.
«Я вижу перспективы, потому что сам прошел через подобную ситуацию, когда встал в пару с Катариной Гербольдт – одиночницей, которой было 20 лет и она уже являлась мастером спорта международного класса в одиночном катании.
Мы с ней уже в первый совместный сезон выступили на чемпионате Европы и заняли там четвертое место вслед за Аленой Савченко и Робином Шолковы. Так что все возможно.
Состоявшийся спортсмен, который уже прекрасно катается, владеет всеми элементами, включая прыжки, повороты, крюки-выкрюки и чоктау, сможет добавить к этому парную составляющую – поддержки, подкрутки, выбросы – быстрее, чем спортсмены-юниоры, которым предстоит огромный фронт работы по всем пунктам.
И Алена действительно как будто бы нашла для себя мотивацию и тот вид фигурного катания, который ей интересен. У меня нет каких-то опасений за нее. Косторная – невероятно опытная фигуристка, которая действительно прекрасно катается, она была прекрасной одиночницей, и у нее есть перспективы стать прекрасной парницей.
Георгий Куница, конечно, не такой опытный спортсмен в плане международных выступлений, и Алена в плане скольжения и хореографии его превосходит. Но зато Георгий знает парное катание, и я думаю, что в таком тандеме они подтянут друг друга и, вполне возможно, станут прекрасной парой уже в этом сезоне», – сказал Энберт, который является бронзовым призером ЧМ-2019 в парах.
Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей
Стать прекрасной парницей с Жорою Куницей.
Так считает Эберт, мы ему поверим
И, настанет время, всё это проверим!