Леонова об отстранении российских фигуристов: «Политика не должна вмешиваться в спорт. Наших ребят просто унижают таким отношением»

Алена Леонова назвала унижением отстранение российских фигуристов.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы в Каунасе выступят 27 фигуристов, родившихся в России.

«Хочется сказать, что сложилась такая ситуация, когда наши ребята переходят в другие федерации и начинают выступать за другие страны, чтобы попасть на такие турниры и заработать медали.

Это очень обидно, потому что политика не должна вмешиваться в спорт, а здесь идет конкретное отстранение спортсменов по национальному признаку. Наших ребят просто унижают таким отношением, и таких примеров в спорте сейчас много», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.