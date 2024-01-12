Леонова об отстранении российских фигуристов: «Политика не должна вмешиваться в спорт. Наших ребят просто унижают таким отношением»

Теги сборная России Алена Леонова переходы Фигурное катание

Алена Леонова назвала унижением отстранение российских фигуристов.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы в Каунасе выступят 27 фигуристов, родившихся в России.

«Хочется сказать, что сложилась такая ситуация, когда наши ребята переходят в другие федерации и начинают выступать за другие страны, чтобы попасть на такие турниры и заработать медали.

Это очень обидно, потому что политика не должна вмешиваться в спорт, а здесь идет конкретное отстранение спортсменов по национальному признаку. Наших ребят просто унижают таким отношением, и таких примеров в спорте сейчас много», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

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5 комментариев
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ума палата
+3
0
+3
Сколько можно "пилить опилки"?
Кому-то от этого легче, или это нытье способно изменить ситуацию?
+2
0
+2
Не авторитет.
+2
-1
+1
Алена красотка ты катайся и не отвлекайся
+1
0
+1
Ответ La Gushka
Не авторитет.
У Алены серебро на ЧМ.
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