Глава Федерации фигурного катания Грузии: «В вопросах переходов всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть связь с Грузией»

Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о переходах из России.

«Знаете, если была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии. Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет.

Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь.

Хочется, понимаете, чтобы наша страна тоже была на карте мирового фигурного катания. И чтобы одаренные спортсмены возвращались на свою историческую родину», – сказала Мариам Гиоргобиани.