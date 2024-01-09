Глава Федерации фигурного катания Грузии: «В вопросах переходов всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть связь с Грузией»
Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о переходах из России.
«Знаете, если была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии. Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет.
Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь.
Хочется, понимаете, чтобы наша страна тоже была на карте мирового фигурного катания. И чтобы одаренные спортсмены возвращались на свою историческую родину», – сказала Мариам Гиоргобиани.
Грузинские корни желательны, но не обязательны)
Да, в идеальном мире, наверно, все должно быть наоборот, но имеем, что имеем. Поэтому в данном конкретном случае, чтобы развивать фк внутри страны - нужно сначала получать ресурсы извне.
Сейчас этот путь начинает давать начинает оправдывать себя - была медаль ЧЕ у Мориса, победа там же у Насти, в целом очень достойное выступление в команднике на ОИ.
И вот, в этом сезоне был проведен первый в истории Чемпионат Грузии по фк. Значимое событие для федерации.
И строить катки и воспитывать спортсменов с нуля внутои страны - это дело не одного года. А возможно, и не одного десятилетия.