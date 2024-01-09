Глава Федерации фигурного катания Грузии: «В вопросах переходов всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть связь с Грузией»

Теги сборная России переходы сборная Грузии Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о переходах из России.

«Знаете, если была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии. Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет.

Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь.

Хочется, понимаете, чтобы наша страна тоже была на карте мирового фигурного катания. И чтобы одаренные спортсмены возвращались на свою историческую родину», – сказала Мариам Гиоргобиани.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё-таки хочется, Мака, чтобы вы их выращивали у себя, а не собирали с миру по нитке. За 10+ лет, что вы поднимаете ФК Грузии, по-настоящему грузинский спортсмен, кажется, лишь Ника, но и он растет в российской школе. Нужны катки, тренеры, развитие детского спорта. Это, конечно, дороже и сложнее, чем взять спортсмена, подготовленного где-то ещё, но в перспективе работать точно будет лучше. Даже Морис остался тренировать в России, хотя все свои титулы взял за Грузию.
+14
-3
+11
Ответ Адриана
А какая связь с Грузией есть у Насти?
Ну так Мака же говорит про приоритетность, а не исключительность)
Грузинские корни желательны, но не обязательны)
+11
-2
+9
А какая связь с Грузией есть у Насти?
+9
-1
+8
Карина Сафина, Казакова, Анастасия Метелкина, Анастасия Губанова какие то связи с Грузией имеют?
+6
-1
+5
Губанова как с Грузией связана?
+4
0
+4
Ответ Юркин Клоп
Товарищи грузины, не хотите по-братски помочь одной армянской девочке, у которой прогорает единственный шанс попасть на олимпиаду?
Такое мог написать только человек который не знает специфику отношений Грузии с Арменией.
+3
0
+3
А воспитать своих спортсменов кишка тонка?!
+3
0
+3
Ответ Анна Беляева
Всё-таки хочется, Мака, чтобы вы их выращивали у себя, а не собирали с миру по нитке. За 10+ лет, что вы поднимаете ФК Грузии, по-настоящему грузинский спортсмен, кажется, лишь Ника, но и он растет в российской школе. Нужны катки, тренеры, развитие детского спорта. Это, конечно, дороже и сложнее, чем взять спортсмена, подготовленного где-то ещё, но в перспективе работать точно будет лучше. Даже Морис остался тренировать в России, хотя все свои титулы взял за Грузию.
финансово Грузия не потянет вообще никогда
+3
0
+3
Ответ Max Madov
А воспитать своих спортсменов кишка тонка?!
Так катков-то нет своих. Вообще нет
+2
0
+2
Ответ Анна Беляева
Всё-таки хочется, Мака, чтобы вы их выращивали у себя, а не собирали с миру по нитке. За 10+ лет, что вы поднимаете ФК Грузии, по-настоящему грузинский спортсмен, кажется, лишь Ника, но и он растет в российской школе. Нужны катки, тренеры, развитие детского спорта. Это, конечно, дороже и сложнее, чем взять спортсмена, подготовленного где-то ещё, но в перспективе работать точно будет лучше. Даже Морис остался тренировать в России, хотя все свои титулы взял за Грузию.
В одном из своих интервью Мака рассказывала, что утром деньги - вечером стулья. Ну то есть чтобы получить поддержку от государства, нужно чтобы спортсмены показали серьёзные результаты.
Да, в идеальном мире, наверно, все должно быть наоборот, но имеем, что имеем. Поэтому в данном конкретном случае, чтобы развивать фк внутри страны - нужно сначала получать ресурсы извне.
Сейчас этот путь начинает давать начинает оправдывать себя - была медаль ЧЕ у Мориса, победа там же у Насти, в целом очень достойное выступление в команднике на ОИ.
И вот, в этом сезоне был проведен первый в истории Чемпионат Грузии по фк. Значимое событие для федерации.
И строить катки и воспитывать спортсменов с нуля внутои страны - это дело не одного года. А возможно, и не одного десятилетия.
+2
0
+2
Намекает в открытую российским фигуристам, что готовы принять их! Только наша федра вряд ли уже кого-то отпустит, хотя ...
+2
0
+2
Ага,особенно у всяких Губановых, Сафиных, Метелкиных, Паркманов и так далее - очень мощная связь с Грузией, так что охотно верю
+1
0
+1
Ответ Анна Беляева
Всё-таки хочется, Мака, чтобы вы их выращивали у себя, а не собирали с миру по нитке. За 10+ лет, что вы поднимаете ФК Грузии, по-настоящему грузинский спортсмен, кажется, лишь Ника, но и он растет в российской школе. Нужны катки, тренеры, развитие детского спорта. Это, конечно, дороже и сложнее, чем взять спортсмена, подготовленного где-то ещё, но в перспективе работать точно будет лучше. Даже Морис остался тренировать в России, хотя все свои титулы взял за Грузию.
Либо так или вообще никак. Выбор очевиден.
+1
0
+1
Сказочница. У Губановой дедушка наверное
+2
-1
+1
Она молодец, много делает для грузинского ФК
+4
-3
+1
Ответ Юркин Клоп
Не думаю, что человек с палестинским флагом на аве вообще способен разбираться в устройстве этого мира
Надо думать, это помогает.
+1
0
+1
А, в грузии есть фигурное катание? Я думал там толко одни воры в законе
+1
-1
0
Спасибо, что расширили кругозор Губановой, которая теперь знает, что есть такая страна и хинкали.
0
0
0
Ответ Е...С
Нам Россия не интересна, мы просто соседи.
Ну, почему не интересна? Российские деньги им очень интересны
0
0
0
Нам Россия не интересна, мы просто соседи.
+4
-4
0
Ответ Анна Беляева
Всё-таки хочется, Мака, чтобы вы их выращивали у себя, а не собирали с миру по нитке. За 10+ лет, что вы поднимаете ФК Грузии, по-настоящему грузинский спортсмен, кажется, лишь Ника, но и он растет в российской школе. Нужны катки, тренеры, развитие детского спорта. Это, конечно, дороже и сложнее, чем взять спортсмена, подготовленного где-то ещё, но в перспективе работать точно будет лучше. Даже Морис остался тренировать в России, хотя все свои титулы взял за Грузию.
но тренер у него с грузинский фамилией
0
0
0
Ответ akschweyan
В одном из своих интервью Мака рассказывала, что утром деньги - вечером стулья. Ну то есть чтобы получить поддержку от государства, нужно чтобы спортсмены показали серьёзные результаты. Да, в идеальном мире, наверно, все должно быть наоборот, но имеем, что имеем. Поэтому в данном конкретном случае, чтобы развивать фк внутри страны - нужно сначала получать ресурсы извне. Сейчас этот путь начинает давать начинает оправдывать себя - была медаль ЧЕ у Мориса, победа там же у Насти, в целом очень достойное выступление в команднике на ОИ. И вот, в этом сезоне был проведен первый в истории Чемпионат Грузии по фк. Значимое событие для федерации. И строить катки и воспитывать спортсменов с нуля внутои страны - это дело не одного года. А возможно, и не одного десятилетия.
Чемпионат Грузии уж точно не первый. Они проводятся регулярно. В 17 году чемпионом Грузии был, например, Морис. Самое смешное, что у федерации Грузии даже сайта нет нормального. Это-то уж совершенные копейки. Вот сейчас, например у Грузии три танцпары, ни одной взрощенлй из своих. У них по юниорам есть Гургенадзе, которая была при переходе перспективной, а сейчас толком и не слышно о ней. В общем, знаете, с одной стороны, я уважаю порыв Маки, с другой, я не понимаю перспектив, учитывая, что, в целом, кажется, это никому в Грузии всерьез не надо.
0
0
0
Ответ Анна Беляева
Ну, а тогда зачем, если развитие в стране вида не планируется? ФК в Грузии непопулярно, инфраструктуру они не тянут. При этом тратится все равно немало. Может, стоило бы перераспределить финансы в виды, которые в стране имеют шанс на развитие?
Да правильно вообще ни на что не тратить и не развивать, просто лечь и умереть так дешевле ибо нафига
0
0
0
Ответ Анна Беляева
Всё-таки хочется, Мака, чтобы вы их выращивали у себя, а не собирали с миру по нитке. За 10+ лет, что вы поднимаете ФК Грузии, по-настоящему грузинский спортсмен, кажется, лишь Ника, но и он растет в российской школе. Нужны катки, тренеры, развитие детского спорта. Это, конечно, дороже и сложнее, чем взять спортсмена, подготовленного где-то ещё, но в перспективе работать точно будет лучше. Даже Морис остался тренировать в России, хотя все свои титулы взял за Грузию.
Ну, так он москвич....какой из него грузин?
0
0
0
Ответ Марат Кагин
но тренер у него с грузинский фамилией
Ну, так она москвичка
0
0
0
Ответ Max Madov
Такое мог написать только человек который не знает специфику отношений Грузии с Арменией.
Не думаю, что человек с палестинским флагом на аве вообще способен разбираться в устройстве этого мира
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий