Куракова о том, что не прошла в произвольную программу: «То, что случилось – грустно, но это часть работы. Это либо сломает меня, либо я стану сильнее»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание сборная Польши Екатерина Куракова Фигурное катание

Екатерина Куракова заявила, что будет продолжать усердно работать.

Польская фигуристка заняла на чемпионате Европы 25-е место и не отобралась в произвольную программу.

«Я старалась изо всех сил, к сожалению, сегодня это не сработало. Но это спорт. К сожалению, такие вещи случаются. Выбора нет, я не могу сдаваться. Я буду продолжать усердно работать.

То, что случилось – грустно, но это тоже часть работы. Это либо сломает меня, либо я стану сильнее – других вариантов нет. 

Я очень ценю поддержку публики, именно благодаря вам я катаюсь. Я благодарна всем, кто пришел сюда. Мне жаль, что я откатала не очень хорошо сегодня. Я сделала все, что могла, не получилось, но со мной все будет в порядке!» – сказала Куракова

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17 комментариев
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"Я откатала не очень хорошо сегодня" - это слишком мягко сказано! Катя, непопадание в произвольную - это, увы, полный провал!
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Вайцеховская не напишет, как ей Куракову жалко?)
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Наверное, до сих пор искренне верит в то, что в России в ней видели сильную соперницу, поэтому все время занижали баллы в угоду другим девочкам
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Ответ Михаил Михайлов
Есть ещё третий вариант. Либо ничего не изменится. Давно всем понятно что лайт тренировки от Орсера (если это вообще можно так называть, скорее консультации) до добра не доводят. И Женя и Элизабет немало рассказали про его систему отжатия денег ни за что. Казалось бы и самой пани Катаржине всё должно быть понятно. Нужен настоящий тренер и настоящие тренировки. Но ...
а она разве не у Туренко в Италии тренит? вроде и не один сезон уже
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А вот на ЧМ Катя отберӗтся) и сильнее становиться не надо.
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Очередной повал Орсера как тренера
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Ответ Михаил Михайлов
Есть ещё третий вариант. Либо ничего не изменится. Давно всем понятно что лайт тренировки от Орсера (если это вообще можно так называть, скорее консультации) до добра не доводят. И Женя и Элизабет немало рассказали про его систему отжатия денег ни за что. Казалось бы и самой пани Катаржине всё должно быть понятно. Нужен настоящий тренер и настоящие тренировки. Но ...
Оставьте тренера Орсера в покое. Кто хочет у него работать, тот работает. И получает результат.
Просто Катя была занята чем-то другим.
+10
-4
+6
Ответ unknownman
Кураковой кстати очень идёт серьезное, задумчивое лицо. Не понятно, зачем она всегда натягивает на себя улыбку.
К улыбком придираются уже. Дожили. Хотите, чтобы Катя сидела в Кике с лицом как у тренера Маши Бутырской?😁 Попробовали бы так держать лицо после провального проката. Удачи Кате. Такая точно не сломается. Зато Кевин теперь не один.
+3
0
+3
Есть ещё третий вариант. Либо ничего не изменится.
Давно всем понятно что лайт тренировки от Орсера (если это вообще можно так называть, скорее консультации) до добра не доводят.
И Женя и Элизабет немало рассказали про его систему отжатия денег ни за что.
Казалось бы и самой пани Катаржине всё должно быть понятно. Нужен настоящий тренер и настоящие тренировки. Но ...
+10
-8
+2
Кураковой кстати очень идёт серьезное, задумчивое лицо. Не понятно, зачем она всегда натягивает на себя улыбку.
+7
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+2
У Кураковой нет конкуренток в Польше, а на международных ГС их даже в наше отсутствие для неё с избытком.
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0
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Вообще интересно, что Куракову тут на спортсе терпеть не могут, а иностранные болельщики ее довольно хорошо поддерживают, причем уже давно. Многие писали под постом ИСУ, что ей дали очень низкие оценки (я не смотрела, поэтому не буду комментировать).
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+2
"Или это меня сломает, или я стану еще сильнее" . Куда уж еще сильнее? Дальше только завершение бездарной карьеры. Зато у Орсера потренировалась. Что -то к нему не стоит очередь из новых талантов.
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Ответ Любитель_ФК
"Или это меня сломает, или я стану еще сильнее" . Куда уж еще сильнее? Дальше только завершение бездарной карьеры. Зато у Орсера потренировалась. Что -то к нему не стоит очередь из новых талантов.
"бездарной карьеры" а че вы такие злые то? не за ваши деньги вроде катается, почему это вас так бесит?
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Помнится, несколько лет назад было много переживаний и обсуждений по поводу потери для сборной и России талантливой фигуристки...
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Ответ Михаил Михайлов
Есть ещё третий вариант. Либо ничего не изменится. Давно всем понятно что лайт тренировки от Орсера (если это вообще можно так называть, скорее консультации) до добра не доводят. И Женя и Элизабет немало рассказали про его систему отжатия денег ни за что. Казалось бы и самой пани Катаржине всё должно быть понятно. Нужен настоящий тренер и настоящие тренировки. Но ...
Женя никогда не говорила об Орсере плохо, так же как и Турсынбаева, которой он поставил четверные, а уж Ханю и Хайвер вообще обожали его.
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