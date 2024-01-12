Куракова о том, что не прошла в произвольную программу: «То, что случилось – грустно, но это часть работы. Это либо сломает меня, либо я стану сильнее»
Екатерина Куракова заявила, что будет продолжать усердно работать.
Польская фигуристка заняла на чемпионате Европы 25-е место и не отобралась в произвольную программу.
«Я старалась изо всех сил, к сожалению, сегодня это не сработало. Но это спорт. К сожалению, такие вещи случаются. Выбора нет, я не могу сдаваться. Я буду продолжать усердно работать.
То, что случилось – грустно, но это тоже часть работы. Это либо сломает меня, либо я стану сильнее – других вариантов нет.
Я очень ценю поддержку публики, именно благодаря вам я катаюсь. Я благодарна всем, кто пришел сюда. Мне жаль, что я откатала не очень хорошо сегодня. Я сделала все, что могла, не получилось, но со мной все будет в порядке!» – сказала Куракова.
Просто Катя была занята чем-то другим.
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