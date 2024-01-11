Хендрикс о победе в короткой программе: «Если честно, ждала меньшую оценку. Наверное, помогло то, что смогла получить высокие уровни»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Луна Хендрикс объяснила, почему удивилась оценкам на чемпионате Европы.

Сегодня бельгийская фигуристка выиграла короткую программу в Каунасе, набрав 74,66 балла.

«Я очень нервничала сегодня, если честно – очень рада, что короткая позади, у меня коленки дрожали перед прокатом. но у меня всегда так, уже привыкла. Главное, я знаю, что я могу откатать чисто – на тренировках у меня все получается уверенно.

Цель на этот прокат у меня была простая: не потерять уровни на элементах. На других соревнованиях этого сезона в этом смысле у меня было не все гладко, но здесь я собой довольна.

Я вообще пообещала себе, что в этот раз смогу поймать кайф от чемпионата Европы. Для меня это уже пятый ЧЕ, хочется запомнить Каунас и получить тут удовольствие.

Почему была удивлена оценками после проката? Если честно, ждала меньшую оценку – судила по прошлым турнирам. Наверное, помогло то, что смогла получить высокие уровни.

Каскад получился не очень уверенным, но я делаю его во второй половине, так что тут всегда риск. В любом случае, я рада, что смогла его приземлить», – передает слова Хендрикс корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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9 комментариев
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Мы тоже ждали меньшую оценку. Но ISU уже фотки заготовили, так что не удивляемся.
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Оказывается высокие уровни это задирания ног перед судьями! А у нас то всё скольжение учат, конек там... а оно вон, что учить то надо
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Соломку конечно Луне знатную подстелили) Даже если в ПП пару раз приляжет, все равно будет на 99% ЧЕ.
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Адекватное восприятие себя, проката и оценок
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Прикинь, мы тоже удивились. Но подозревали что так и будет.
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Да и мы, если честно, тоже ждали оценку поменьше) вот ведь как совпало... Тока судьи в своей вселенной судят)
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Даже сама Луна в ###### спасибо слепым тех контролёрам.
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Да сами удивляемся щедрости судей за такой прыжковый контент и прокат КП в твоём исполнении. В ПП, если не будешь падать и до 150 баллов могут оценить.
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Это было ожидаемо
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