Хендрикс о победе в короткой программе: «Если честно, ждала меньшую оценку. Наверное, помогло то, что смогла получить высокие уровни»

Луна Хендрикс объяснила, почему удивилась оценкам на чемпионате Европы.

Сегодня бельгийская фигуристка выиграла короткую программу в Каунасе, набрав 74,66 балла.

«Я очень нервничала сегодня, если честно – очень рада, что короткая позади, у меня коленки дрожали перед прокатом. но у меня всегда так, уже привыкла. Главное, я знаю, что я могу откатать чисто – на тренировках у меня все получается уверенно.

Цель на этот прокат у меня была простая: не потерять уровни на элементах. На других соревнованиях этого сезона в этом смысле у меня было не все гладко, но здесь я собой довольна.

Я вообще пообещала себе, что в этот раз смогу поймать кайф от чемпионата Европы. Для меня это уже пятый ЧЕ, хочется запомнить Каунас и получить тут удовольствие.

Почему была удивлена оценками после проката? Если честно, ждала меньшую оценку – судила по прошлым турнирам. Наверное, помогло то, что смогла получить высокие уровни.

Каскад получился не очень уверенным, но я делаю его во второй половине, так что тут всегда риск. В любом случае, я рада, что смогла его приземлить», – передает слова Хендрикс корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.