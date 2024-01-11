Миа Калин исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп – двойной тулуп на тренировке

Американка Миа Калин исполнила каскад с четверным тулупом на тренировке.

15-летняя фигуристка поделилась видео, на котором прыгает каскад четверной тулуп – тройной тулуп – двойной тулуп.

В этом сезоне Калин выступила на этапе Гран-при в Осаке, где заняла 8-е место.