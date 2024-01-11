Миа Калин исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп – двойной тулуп на тренировке

Теги видео сборная США женское катание Миа Калин Фигурное катание

Американка Миа Калин исполнила каскад с четверным тулупом на тренировке.

15-летняя фигуристка поделилась видео, на котором прыгает каскад четверной тулуп – тройной тулуп – двойной тулуп.

В этом сезоне Калин выступила на этапе Гран-при в Осаке, где заняла 8-е место.

9 комментариев
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ну все, теперь переиграют назад решение о повышении возрастного ценза
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А вы говорите без наших неинтересно! Американцам, японцам и корейцам как-раз таки очень интересно!
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Молодец! Успешных исполнений на соревнованиях.
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Молодец!!! Всем хочется высот.Главное прыжки были высокие,статные,эффектные как у Валиевой.
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
🤡
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Ответ RusVector
А вы говорите без наших неинтересно! Американцам, японцам и корейцам как-раз таки очень интересно!
Все эти «танцы с бубном» вокруг ультра-си начались именно благодаря буму от наших - это раз. Исполнение подобных приколов на тренировках (на них хоть 4-4 можно лупить) было повсеместной практикой и до нашего отстранения - это два. Так что душно, но факт - всё осталось - то же самое, только медали теперь забирают зреложенские борцуньи с допингом и недокрученными двойными🤓
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Одна попытка на тренировке - это не то же самое, что и на соревнованиях! Совершенно не факт, что Миа будет чисто исполнять квады на турнирах.
И не подскажете ли, сколько раз Камила исполняла четверные тулупы на тренировках в этом сезоне? А сколько раз на разминке перед выступлениями? Уж явно больше одного раза!
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Ответ RusVector
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А Миа Калин разве тренируется (или тренировалась) у Тутберидзе?! Когда это, интересно?
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