Костомаров о поддержке: «Порой на машинах останавливаются просто для того, чтобы пожать руку и сказать, какой я мужчина, какой я молодец»

Роман Костомаров рассказал, что чувствует общественную поддержку.

Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций в 2023 году.

– Насколько энергия и любовь каждого человека в стране вас мотивирует, согревает и поддерживает?

– Я чувствовал эту любовь. Пусть и не сразу после комы. Оксана (Домнина) говорила и показывала сообщения, видео в соцсетях. И в больнице тоже многие меня поддерживали.

После того, как я выписался, много людей узнает. Порой ребята на машинах останавливаются просто для того, чтобы пожать руку и сказать, какой я мужчина, какой я молодец, – сказал Костомаров.

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