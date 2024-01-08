Синхронистка Чигирева: «Костомаров – главный топ 2023 года. Мне кажется, за ним следит весь наш спорт и весь мир»

Теги Роман Костомаров синхронное плавание Светлана Ромашина Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Влада Чигирева Елена Прокофьева Мария Шурочкина Дарина Валитова Анастасия Архиповская Марина Голядкина Варвара Субботина Водные виды

Синхронистка Влада Чигирева назвала Романа Костомарова «главным топом» 2023 года.

Об этом Чигирева высказалась, говоря о лучших российских спортсменах в своей дисциплине за прошедший год.

«Я хотела бы выделить тех, кто сейчас участвует в шоу олимпийских чемпионов. А там есть такие спортсмены, которые не плавали шесть лет. Это Лена Прокофьева, она успела уже родить двоих детей и вот спустя такую большую паузу вернулась в спорт.

Дарина Валитова – чемпионка мира многократная, которая успела даже поработать в цирке, долгое время не участвовала именно в привычном нашем виде спорта. Сейчас она тоже вернулась после паузы и радует глаз зрителя, который приходит на наше шоу.

И, конечно же, остальные девчонки. Это и многократная чемпионка мира – Анастасия Архиповская, Варвара Субботина, Анна Удовик, олимпийские чемпионки Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Светлана Ромашина. Все они специально входили в форму ради этого шоу, и это настоящий подарок для всех фанатов синхронного плавания.

Хочется, конечно же, выделить всех, но самый главный топ – это, конечно же, Роман Костомаров. Мне кажется, за ним следит весь наш спорт и в принципе весь мир. Он человек, который вдохновляет, которым можно только восхищаться», – сказала двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023-м он перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

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3 комментария
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как насчет врачей, которые его с того света вытащили? не имею против ничего, молодец, что выжил, но как-то его много уже слишком стало
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на ЧТО вдохновляет Костомаров? На свои безумные поступки, а потом "преодоление"? За другими "вдохновившимися" простыми людьми не будет стоять Навка со всем государственным и медицинским ресурсом страны. Поэтому пример неудачный.
Да, сейчас он успешно встраивается в реалии жизни, но "успешно" при той же поддержке влиятельных друзей.
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Ответ Машин Максим
как насчет врачей, которые его с того света вытащили? не имею против ничего, молодец, что выжил, но как-то его много уже слишком стало
как-то его много уже слишком стало
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так он живёт теперь с пиара. Рудковская не просто так проговорилась, что он теперь самый дорогой участник для шоу.
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