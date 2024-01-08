Синхронистка Чигирева: «Костомаров – главный топ 2023 года. Мне кажется, за ним следит весь наш спорт и весь мир»

Синхронистка Влада Чигирева назвала Романа Костомарова «главным топом» 2023 года.

Об этом Чигирева высказалась, говоря о лучших российских спортсменах в своей дисциплине за прошедший год.

«Я хотела бы выделить тех, кто сейчас участвует в шоу олимпийских чемпионов. А там есть такие спортсмены, которые не плавали шесть лет. Это Лена Прокофьева, она успела уже родить двоих детей и вот спустя такую большую паузу вернулась в спорт.

Дарина Валитова – чемпионка мира многократная, которая успела даже поработать в цирке, долгое время не участвовала именно в привычном нашем виде спорта. Сейчас она тоже вернулась после паузы и радует глаз зрителя, который приходит на наше шоу.

И, конечно же, остальные девчонки. Это и многократная чемпионка мира – Анастасия Архиповская, Варвара Субботина, Анна Удовик, олимпийские чемпионки Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Светлана Ромашина. Все они специально входили в форму ради этого шоу, и это настоящий подарок для всех фанатов синхронного плавания.

Хочется, конечно же, выделить всех, но самый главный топ – это, конечно же, Роман Костомаров. Мне кажется, за ним следит весь наш спорт и в принципе весь мир. Он человек, который вдохновляет, которым можно только восхищаться», – сказала двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023-м он перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.