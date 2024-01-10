Минерва Фабьен Хазе: «Не думаю, что кто-то может заменить Савченко. Она была и всегда будет выдающейся парницей»

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин рассказали об отношении к Алене Савченко.

В декабре Хазе и Володин, выступающие за Германию, выиграли финал Гран-при в парном катании. Савченко в паре с победила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

– Когда речь идет о парном катании, люди в Германии, естественно, вспоминают и ее партнеров. В какой степени вы хотите следовать примеру Алены?

: Я не думаю, что кто-то может заменить Алену Савченко, и мы как пара не хотим, чтобы нас сравнивали с ней, потому что она была и всегда будет выдающейся парницей. Мы просто пытаемся сделать себе имя и, возможно, утвердиться как пара. Алена очень много лет работала, чтобы достичь своих целей, и я думаю, что мы можем взять с нее пример и стараться усердно работать каждый день.

: В детстве я особенно следил за выступлениями – Максима Транькова и Алены Савченко – Робина Шолковы. У Савченко – Шолковы мне особенно нравилась «Розовая пантера».

Алена – уникальная спортсменка, которая вдохновляет очень многих людей тем, что она участвовала в стольких Олимпийских играх и дошла до конца – до олимпийского золота. Их выступление с Бруно на Играх вызвало эмоции у всех зрителей, я тоже чуть не падал в обморок.

У нас на арене есть фото Алены, и когда я устаю, смотрю на ее фото, думаю о том, что она дошла до своей цели, и в этот момент у меня появляется еще больше мотивации, случается прилив энергии.

Алена для нас некий маяк. Мы понимаем, что мы можем достигнуть цели, любая мечта может быть исполнена, главное – упорно работать и неважно, сколько времени на это уйдет.