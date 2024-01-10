Минерва Фабьен Хазе: «Не думаю, что кто-то может заменить Савченко. Она была и всегда будет выдающейся парницей»

Теги Алена Савченко Робин Шолковы Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная Германии пары Бруно Массо Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин рассказали об отношении к Алене Савченко.

В декабре Хазе и Володин, выступающие за Германию, выиграли финал Гран-при в парном катании. Савченко в паре с Бруно Массо победила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

– Когда речь идет о парном катании, люди в Германии, естественно, вспоминают Алену Савченко и ее партнеров. В какой степени вы хотите следовать примеру Алены?

Хазе: Я не думаю, что кто-то может заменить Алену Савченко, и мы как пара не хотим, чтобы нас сравнивали с ней, потому что она была и всегда будет выдающейся парницей. Мы просто пытаемся сделать себе имя и, возможно, утвердиться как пара. Алена очень много лет работала, чтобы достичь своих целей, и я думаю, что мы можем взять с нее пример и стараться усердно работать каждый день.

Володин: В детстве я особенно следил за выступлениями Татьяны Волосожар – Максима Транькова и Алены Савченко – Робина Шолковы. У Савченко – Шолковы мне особенно нравилась «Розовая пантера».

Алена – уникальная спортсменка, которая вдохновляет очень многих людей тем, что она участвовала в стольких Олимпийских играх и дошла до конца – до олимпийского золота. Их выступление с Бруно на Играх вызвало эмоции у всех зрителей, я тоже чуть не падал в обморок.

У нас на арене есть фото Алены, и когда я устаю, смотрю на ее фото, думаю о том, что она дошла до своей цели, и в этот момент у меня появляется еще больше мотивации, случается прилив энергии.

Алена для нас некий маяк. Мы понимаем, что мы можем достигнуть цели, любая мечта может быть исполнена, главное – упорно работать и неважно, сколько времени на это уйдет.

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4 комментария
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Алена - легенда и наглядный пример того, как труд помогает ломать барьеры, рушить мифы и нокаутировать скептиков. Прекрасно понимаю ребят, для которых она является источником мотивации в трудные времена. Человек, заряженный на перманентную работоспособность, раздвигает рамки дозволенного
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И это правда, Алена долго шла к полному триумфу и взяла ОИ через 11 лет и с другим партнером.Талант и большой труд. Но Алена супер-фигуристка и в любой Стране могла пробиться к пьедесталу и соответственно ежегодно участвовать в ГС.
А вот в Европе у совсем средних фигуристов возможности есть выступать на ГС , когда в самой Стране более нет претендентов и это конечно плюс для фигуристов .
Минерва и Никита фигуристы хорошие и хочется им пожелать успеха и удачи на ЧЕ.
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Есть добротные середняки , есть хорошие , отличные фигуристы . Савченко - талант , таких единицы .
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Минерва даже внешне Алену чуток напоминает . Неужели только мне .
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