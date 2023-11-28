Ирина Роднина: «У Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост. Она стала более тяжелой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться»

Ирина Роднина объяснила, почему Камиле Валиевой стало труднее выступать.

В частности, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина ответила на вопрос о том, как отсутствие зарубежных турниров повлияло на фигурное катание в России.

«Сложно сравнивать, поскольку я уже второй сезон мало смотрю. Я думаю, что повлияло не отсутствие выступлений на международной арене, а отсутствие мотивации. Кто-то закончил выступать, кто-то взял перерыв.

В начале сезона всегда можно показывать более облегченную программу, потому что в плане кондиций еще не дошли до высокого уровня. Все-таки раньше ориентир был чемпионат Европы, мира, Олимпиада. Только начало сезона, сравнивать тяжело.

Плюс, если говорить про наших молодых фигуристок – они все выросли, это не остановить. Если взять ту же Валиеву, у которой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост, она стала более тяжелой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться. Это естественный процесс, ничего страшного в этом нет. Сменяемость всегда была и будет.

Очень надеюсь, что Минспорта определяет золотую сотню, поддерживает финансово и морально спортсменов. Но сейчас нужно поднимать мотивацию 15-летних фигуристов, которые к следующим Играм не будут показывать результаты на этапах Кубка России, а будут показывать высочайший результат. Нужно разработать тактику поведения и методику работы», - сказала Роднина.

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