Ирина Роднина: «У Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост. Она стала более тяжелой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Ирина Роднина Олимпийская сборная России Кубок России Министерство спорта России Фигурное катание

Ирина Роднина объяснила, почему Камиле Валиевой стало труднее выступать.

В частности, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина ответила на вопрос о том, как отсутствие зарубежных турниров повлияло на фигурное катание в России.

«Сложно сравнивать, поскольку я уже второй сезон мало смотрю. Я думаю, что повлияло не отсутствие выступлений на международной арене, а отсутствие мотивации. Кто-то закончил выступать, кто-то взял перерыв.

В начале сезона всегда можно показывать более облегченную программу, потому что в плане кондиций еще не дошли до высокого уровня. Все-таки раньше ориентир был чемпионат Европы, мира, Олимпиада. Только начало сезона, сравнивать тяжело.

Плюс, если говорить про наших молодых фигуристок – они все выросли, это не остановить. Если взять ту же Валиеву, у которой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост, она стала более тяжелой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться. Это естественный процесс, ничего страшного в этом нет. Сменяемость всегда была и будет.

Очень надеюсь, что Минспорта определяет золотую сотню, поддерживает финансово и морально спортсменов. Но сейчас нужно поднимать мотивацию 15-летних фигуристов, которые к следующим Играм не будут показывать результаты на этапах Кубка России, а будут показывать высочайший результат. Нужно разработать тактику поведения и методику работы», - сказала Роднина.

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31 комментарий

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Большой Влад
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Она признает, что смотрит очень мало, но это никогда не мешает ей комментировать.
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Yamaha555
мы уже поняли что ЖЭК ей не интересен
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Loliloo
Пока все обсуждают красивые формы Камилы, я хочу задать наивный вопрос-у нее отмечено неверное ребро в КП и недокруты в обеих прогах?
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Сергей Павлов
…чем больше вес, тем больше усилий поднятья…
Как я Вас понимаю
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Александр Иванов
Хм, раньше она "соревнования ЖЭКа" вообще не смотрела, а теперь "мало смотрю" - уже прогресс. Да и про Камилу высказалась очень аккуратно - похоже, что "старшие товарищи по партии" провели с ней воспитательную беседу)) Надолго ли хватит эффекта?
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РИ-Ната
Смотрит мало, но советы дает.
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Оскар Муравьёв
Ответ Большой Влад
Она признает, что смотрит очень мало, но это никогда не мешает ей комментировать.
Маразм крепчает
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Джефф Лебовски
"Кто-то закончил выступать, кто-то взял перерыв", и только одно неизменно: Ваш дружбан стабильно остаётcя с носом.
Не хотите прокомментировать, уважаемая? 😏
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Fellina
Чем меньше она смотрит соревнования, тем больше комментариев от нее поступают!
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Jessi
Ответ Рябиновые бусы
опять чушь несет, видели на награждении "толстую и высокую" Камилу-Соня даже пошире будет, а ростом одинаковые.Почему надо поддерживать 15летних, чем хуже те кому 14.5 или 16? раз не смотрит "ЖЭКи", то нечего и рот открывать.
Да, Соня толще Валиевой, ещё что придумаете? И зачем в каждом комментарии, не относящемуся к Соне, Вы ее притягиваете? «А Соня, а вот Муравьева». Беглый покусал что-ли?
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N-fox
Ну, это уже недалеко от буллинга подростка, г-жа депутат.
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Элпис Акимова
Не смотрел, но осуждаю)
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naina
Тем ценнее её успех!
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ivera
Вот точно "бабка у подьезда"
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Jessi
Валиева не толстая, нормальная, мужчинам очень нравится, требуют ту позу в конце и вообще пишут скабрезности. Ну факт-она очень привлекательная девушка
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Magnosha
Когда же эта депутатка прекратит тявкать? Выперли бы уже из думы видную политиканку-американку.
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Инна1945
А что такое золотая сотня? Это как "золотой миллиард" из "теорий заговора" только среди спортсменов РФии?😁
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Маргарита Михайловна
Как фигуристка Валиева закончилась. Будет теперь всем предлагать посмотреть на свой малопривлекательный шпагат как Волочкова.
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oldparakhod
Миссис очевидность..
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Белая_и_пушистая
Ей в пару надо Дудакова. Только не с удочкой , а домкратом
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Железная Леди
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Согласна с тем, что наша надежда на будующее, при условии, что нас допустят - юниоры..
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Lol Ko
Ответ Большой Влад
Она признает, что смотрит очень мало, но это никогда не мешает ей комментировать.
Да и депутат такой же (
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Рябиновые бусы
Ответ Маргарита Михайловна
Как фигуристка Валиева закончилась. Будет теперь всем предлагать посмотреть на свой малопривлекательный шпагат как Волочкова.
больше похоже что Муравьева закончилась.
без трикселя смотреть не на что- разве что на бесконечные рыдания.
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Loliloo
Ответ Рябиновые бусы
больше похоже что Муравьева закончилась. без трикселя смотреть не на что- разве что на бесконечные рыдания.
Михална давняя поклонница Алины, ей на Муру чихать, а мне нет, поэтому напишу-Мура тут причём? Она чтоль виновата в формах Ками?
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Lasto
Ответ Cler
Бедная Валиева.. ее хейтят даже заслуженные ФК-заезды, честно признающиеся в том что ФК не смотрят почти уже 2 года! Господи, отстаньте уже от девочки и ее веса… просто дайте ей самой решить что и как она будет делать, как будет выступать… И оставьте замусоленную уже тему «потеряной мотивации»… с чего бы ей сейчас пропасть когда и на ЧМ и уж тем более на ЧЕ наши фигуристы (пары и девочки уж точно) соревнуются сами с собой?… а мальчики и танцы- «стоят в очереди» и несмотря на свой профессионализм все равно ждут когда условные Пападакисы упадут?
Да её то как раз бомонд и восхваляет. Кроме Родниной)
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Лека-Лека
Видимо Роднину ткнули носом. Она вдруг СТАЛА СМОТРЕТЬ наш ЖЭК.
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Lennuci
Ответ Jessi
Да, Соня толще Валиевой, ещё что придумаете? И зачем в каждом комментарии, не относящемуся к Соне, Вы ее притягиваете? «А Соня, а вот Муравьева». Беглый покусал что-ли?
Не толще, а шире, особенно в талии. Да и Соня ехе вырастет скорее всего.
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