Ушакова о поиске партнера: «Тяжело найти претендента под мой уровень катания. Старичков обратно не затащить, на молодежь без слез не взглянешь»

Фигуристка Арина Ушакова рассказала о поиске партнера.

занимается под руководством Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась с Валерием Ангелополом.

– Как обстоят дела по поиску нового партнера?

– Тяжело найти претендента под мой уровень катания, хочется, чтобы человек умел кататься и, самое главное, хотел и горел желанием это делать. У меня нет времени кого‑то накатывать.

Пока рассматриваем все возможные варианты. Иногда думаешь: вот вроде оно, а оказывается, человек вообще не вдупляет, что происходит на льду...

Старичков обратно не затащить, на молодежь без слез не взглянешь, ха-ха. Ищем, ищем, не отчаиваемся. А пока сами совершенствуемся, конечно же.

– Кого рассматривали из «старичков»? На кого уже положили глаз?

– Вам все расскажи. На кого положили, те в курсе, ха-ха, – сказала Ушакова.