Ушакова о поиске партнера: «Тяжело найти претендента под мой уровень катания. Старичков обратно не затащить, на молодежь без слез не взглянешь»
Фигуристка Арина Ушакова рассказала о поиске партнера.
Ушакова занимается под руководством Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась с Валерием Ангелополом.
– Как обстоят дела по поиску нового партнера?
– Тяжело найти претендента под мой уровень катания, хочется, чтобы человек умел кататься и, самое главное, хотел и горел желанием это делать. У меня нет времени кого‑то накатывать.
Пока рассматриваем все возможные варианты. Иногда думаешь: вот вроде оно, а оказывается, человек вообще не вдупляет, что происходит на льду...
Старичков обратно не затащить, на молодежь без слез не взглянешь, ха-ха. Ищем, ищем, не отчаиваемся. А пока сами совершенствуемся, конечно же.
– Кого рассматривали из «старичков»? На кого уже положили глаз?
– Вам все расскажи. На кого положили, те в курсе, ха-ха, – сказала Ушакова.
Но надо же фильтровать, что ты подружке на кухне рассказываешь, а что в интервью МатчТв. Не вдупляет, без слёз не взглянешь… Тарасовой грубость прощают за заслуги, языковой интеллект и любовь к ФК, а Арина, простите, чего в жизни добилась, чтобы такие суждения в эфир выдавать?
Но фигуристка-то сильная.
Только вот партнёра найти - весьма нетривиальная задача, даже для адекватных.
Ну, не совсем тот, конечно)))
Так смешно, когда пишут: ранее она каталась с Ангелополом. При этом по словам тренера они вообще отдельно тренировались. Уж писали бы тогда, что с Некрасовым