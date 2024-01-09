Ушакова о поиске партнера: «Тяжело найти претендента под мой уровень катания. Старичков обратно не затащить, на молодежь без слез не взглянешь»

Теги сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Фигурное катание

Фигуристка Арина Ушакова рассказала о поиске партнера.

Ушакова занимается под руководством Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась с Валерием Ангелополом.

– Как обстоят дела по поиску нового партнера?

– Тяжело найти претендента под мой уровень катания, хочется, чтобы человек умел кататься и, самое главное, хотел и горел желанием это делать. У меня нет времени кого‑то накатывать.

Пока рассматриваем все возможные варианты. Иногда думаешь: вот вроде оно, а оказывается, человек вообще не вдупляет, что происходит на льду...

Старичков обратно не затащить, на молодежь без слез не взглянешь, ха-ха. Ищем, ищем, не отчаиваемся. А пока сами совершенствуемся, конечно же.

– Кого рассматривали из «старичков»? На кого уже положили глаз?

– Вам все расскажи. На кого положили, те в курсе, ха-ха, – сказала Ушакова.

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46 комментариев
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Такое ощущение, что в АП короны до небес прям на входе выдают, обязательный атрибут
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Справедливости ради из старичков никто фурор не произвёл. Даже катающиеся давно вместе Степанова и Букин.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Неправда ваша. Ваня, как раз, "произвёл") Ну, не совсем тот, конечно)))
Это да. Фурор произвел. Такое ощущение, что это Ваня рожать ходил, а не Саша))
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Ответ Viks
... потому что на 10 девчонок по статиске двое ребят.
Один из которых - Валера)
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Чемпионка страны Пахомова "накатала" перворазрядника Горшкова, и стали они выдающейся парой. Ничего пока не добившаяся девочка с таким отношением к делу ничего в итоге не добьется.
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-1
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... потому что на 10 девчонок по статиске двое ребят.
+12
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+9
Теперь понятна фраза о Линичук - ‘куда она, туда и я’ - та ей видимо в уши надула лишний раз, что Арина гениальна..
Но надо же фильтровать, что ты подружке на кухне рассказываешь, а что в интервью МатчТв. Не вдупляет, без слёз не взглянешь… Тарасовой грубость прощают за заслуги, языковой интеллект и любовь к ФК, а Арина, простите, чего в жизни добилась, чтобы такие суждения в эфир выдавать?
+9
0
+9
Ответ БезызбежноНаКрасный
ну она такая и раньше была, тащем-та)
Так она прибавила в скольжении и гениальной выразительности за годы простоя? Уникум, наверное))
+17
-8
+9
Так, может, не стоило на два года уходить?.. За это время можно было уже и найти кого-то, пока пары распадались.
+13
-4
+9
А она сама кто? )
+11
-4
+7
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Так она прибавила в скольжении и гениальной выразительности за годы простоя? Уникум, наверное))
ну, себя мало кто адекватно оценивает.
Но фигуристка-то сильная.
Только вот партнёра найти - весьма нетривиальная задача, даже для адекватных.
+10
-3
+7
што за тон
+11
-5
+6
Как-то грубовато для интервью Матч ТВ.
+9
-3
+6
Новую звезду "вырастили" в АП!))) Теперь поди-ка ты найди ей пару соответствующего уровня! У нас таких, поди, и не найдётся)))
+7
-1
+6
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Такое ощущение, что в АП короны до небес прям на входе выдают, обязательный атрибут
ну она такая и раньше была, тащем-та)
+12
-6
+6
Ответ Леди Брэкнелл
Как-то грубовато для интервью Матч ТВ.
Я бы сказала, что высокомерно и с непомерным ЧСВ.
+8
-3
+5
Ответ Aelinn
Соловьев, Гурейро, Алешин, ...?
Я подумала про Михайлова, но у него сейчас совсем другая жизнь. Гурейро сейчас даже не в России, зачем ему внутренние соревнования?
+7
-2
+5
Шевченко вот встала в пару с Ежловым, катаются, соревнуются, если есть желание продолжать выступления - варианты находятся. Хотя, Софья наверное менее рачительно к своему времени относится, возможно и собственный уровень настолько не переоценивает...
+5
0
+5
А нефиг было от Некрасова уходить. Вот и ищи-свищи теперь хоть до второго пришествия. Звезда очередная
+7
-3
+4
Звездит девушка, только с чего бы это? Ну, сиди и жди, кто будет "соответствовать твоему уровню"...
+7
-3
+4
Соловьев, Гурейро, Алешин, ...?
+5
-1
+4
Ответ Алёна Вода
Новую звезду "вырастили" в АП!))) Теперь поди-ка ты найди ей пару соответствующего уровня! У нас таких, поди, и не найдётся)))
Таких звёзд выращивают в семье.
+3
0
+3
Ответ Katerina Sunny
Справедливости ради из старичков никто фурор не произвёл. Даже катающиеся давно вместе Степанова и Букин.
Неправда ваша. Ваня, как раз, "произвёл")
Ну, не совсем тот, конечно)))
+8
-5
+3
Ответ Леди Брэкнелл
Наверняка просила Михайлова попробовать ))
Михайлов офигенно катается, кстати. Скользит прекрасно
+2
0
+2
Интересно, кто не вдуплял? Ангелопол?)))

Так смешно, когда пишут: ранее она каталась с Ангелополом. При этом по словам тренера они вообще отдельно тренировались. Уж писали бы тогда, что с Некрасовым
+3
-1
+2
Ответ Андрей Шабанов
Так Алёшин вроде уже оправился... Соловьёву всего то 34 года, для танцев немного... Бейтсу будет 35 скоро...
Ну так Бейтсу в его почти 35 и не нужно скатываться с новой партнершей.
+1
0
+1
Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
Классно она так Валеру, он же ж наверное молодежь пока?..)))
фигурист-то он очень сильный, там совершенно в другом проблемы.
+5
-4
+1
Ответ Оле-Лукойе
Один из которых - Валера)
А второй Алёша
+2
-1
+1
Про "не вдупляет" и " не хочу накатывать", это она, получается, о Валере говорила?
+2
-1
+1
И чо Валерка не вырос повыше? Щас бы катались все так же с Василисой без этих всех пацанских приколов.)
+2
-1
+1
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