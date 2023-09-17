С 10 по 14 января в литовском Каунасе состоится очередной чемпионат Европы по фигурному катанию. В самом большом дворце спорта Прибалтики «Жальгирис-Арене», которая вмещает более 15 тысяч зрителей, выступят сильнейшие фигуристы континента. Более ста спортсменов будут бороться за медали в мужском и женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов. Действующими чемпионами Европы у мужчин является француз Адам Сяо Хим Фа, у женщин россиянка, выступающая за Грузию, Анастасия Губанова. В парах и танцевальных дуэтах континентальное первенство в минувшем сезоне выиграли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, а также Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Результаты чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 в Каунасе

В Каунасе борьба за золото развернется по-новому и станет еще более интересной, нежели годом ранее. Прямая трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 в Каунасе будет осуществляться на телевизионном канале Eurosport и официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Правда, Евроспорт уже около года россиянам для просмотра недоступен, зато трансляции запланированы на онлайн-платформе Окко. Традиционно прямая трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию будет показана в некоторых группах ВКонтакте, а также в телеграм-каналах. Будет возможность смотреть соревнования с помощью подключения VPN и на сайте sport-tv.biz, там есть ссылка на разные спортивные ресурсы. Без VPN часто осуществляет показ сайт olympteka.ru. Представляем время начала прямой трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию в первый день соревнований.

10 января. 14:00. Спортивные пары. Короткая программа

10 января. 18:15. Мужчины. Короткая программа

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 в Каунасе: расписание, состав участников, где смотреть

Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 в Каунасе