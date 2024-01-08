Буцаева о травме Ерохова: «Частичный надрыв связок. Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше»

Теги сборная России травмы чемпионат России мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Алексей Ерохов Фигурное катание

Тренер Виктория Буцаева рассказала о травме фигуриста Алексея Ерохова.

В декабре спортсмен не смог закончить короткую программу на чемпионате России в Челябинске, упав с тройного акселя.

«Алексею сделали МРТ, был выявлен частичный надрыв связок. Слава богу, что ничего криминального, но пролечить нужно – нужно время, будем восстанавливаться по максимуму.

Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше», – сообщила Буцаева.

6 комментариев
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Тяжел путь Алексея в спорте, постоянная проверка на прочность.
Выздоровления и возвращения!
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Алексею уже нет смысла куда-то торопиться в этом сезоне.
Только после полного восстановления возвращаться на лёд. Иначе, снова может повториться в самый неподходящий момент.
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Охохо, здоровья Лёше.

На ЧР выглядело очень страшно :(
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Здоровья Алексею, и полного восстановления.
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Алексею здоровья, успешного лечения и реабилитации. Хорошо, что не случилось более тяжёлой травмы.
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