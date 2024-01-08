Буцаева о травме Ерохова: «Частичный надрыв связок. Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше»

Тренер Виктория Буцаева рассказала о травме фигуриста Алексея Ерохова.

В декабре спортсмен не смог закончить короткую программу на чемпионате России в Челябинске, упав с тройного акселя.

«Алексею сделали МРТ, был выявлен частичный надрыв связок. Слава богу, что ничего криминального, но пролечить нужно – нужно время, будем восстанавливаться по максимуму.

Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше», – сообщила Буцаева.