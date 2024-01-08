Буцаева о травме Ерохова: «Частичный надрыв связок. Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше»
Тренер Виктория Буцаева рассказала о травме фигуриста Алексея Ерохова.
В декабре спортсмен не смог закончить короткую программу на чемпионате России в Челябинске, упав с тройного акселя.
«Алексею сделали МРТ, был выявлен частичный надрыв связок. Слава богу, что ничего криминального, но пролечить нужно – нужно время, будем восстанавливаться по максимуму.
Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше», – сообщила Буцаева.
Выздоровления и возвращения!
Только после полного восстановления возвращаться на лёд. Иначе, снова может повториться в самый неподходящий момент.
На ЧР выглядело очень страшно :(