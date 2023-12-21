Алексей Ерохов получил травму и не смог закончить короткую программу на чемпионате России

Алексей Ерохов из-за травмы не смог завершить короткую программу на ЧР.

Фигурист упал с тройного акселя, получив травму голеностопа.

После этого Ерохов подъехал к судьям и объяснил, что не может продолжать кататься.

Фото: скриншот из трансляции Первого канала