Алексей Ерохов получил травму и не смог закончить короткую программу на чемпионате России

Теги чемпионат России мужское катание Алексей Ерохов Фигурное катание

Алексей Ерохов из-за травмы не смог завершить короткую программу на ЧР.

Фигурист упал с тройного акселя, получив травму голеностопа.

После этого Ерохов подъехал к судьям и объяснил, что не может продолжать кататься. 

Фото: скриншот из трансляции Первого канала

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16 комментариев
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От одного взгляда на фото становится не по себе.Надеюь травма не серьёзна.
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Хоть бы не перелом! Здоровья Алексею!
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Как голеностоп подвернулся, аж мороз по коже от фото... Здоровья Алексею и быстрее восстановиться!
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Фигурное катание - спорт очень мужественных... Леше - здоровья !
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Алешенька выздоравливай! Такие ноги надо беречь! Мы с тобой! Господи… ужас за каждого мальчика как за родного переживаешь просто ЗА КАЖДОГО …а тут еще и Леша- светлая душа ногу подвернуть решил… держись🤗💪
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Мрак. Алексею восстановиться! Столько пропустил из-за травмы и снова попал.
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Даже смотреть на кадры такого подворота голеностопа больно. Лёше только здоровья!
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даже смотреть больно на такую ужасную травму((
Леша, дорогой, держись!
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Ответ Olga Tchistyakov
От одного взгляда на фото становится не по себе.Надеюь травма не серьёзна.
Лиза в эфире сказала, что голеностоп это очень опасно всегда, и очень болезненно, что его потом трудно лечить
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Ужасно.
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Очень неудачное падение. Голеностоп это длительное лечение . Алексею правильного лечения, быстрого восстановления
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Ах, Лёша, Лёша... Скорейшего выздоровления!
Вообще, по итогам 2-х разминок мужская одиночка пока разочаровывает... Всего 2 выступления без падений,--такого не ожидала. Теперь за девочек буду ещё сильнее волноваться
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Страшно конечно.. теннисисты часто так ногу подворачивают, но тут еще и с высоты
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жесть... коньки что ли плохо зашнуровал, так стопу вывихнуть😖
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Жутковатый кадр канеш. Болезненная тема.
Как минимум растяжение связок.
Хорошо бы без надрыва.
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Алексею здоровья и скорейшего восстановления!
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