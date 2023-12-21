Алексей Ерохов получил травму и не смог закончить короткую программу на чемпионате России
Алексей Ерохов из-за травмы не смог завершить короткую программу на ЧР.
Фигурист упал с тройного акселя, получив травму голеностопа.
После этого Ерохов подъехал к судьям и объяснил, что не может продолжать кататься.
Фото: скриншот из трансляции Первого канала
Леша, дорогой, держись!
Вообще, по итогам 2-х разминок мужская одиночка пока разочаровывает... Всего 2 выступления без падений,--такого не ожидала. Теперь за девочек буду ещё сильнее волноваться
Как минимум растяжение связок.
Хорошо бы без надрыва.