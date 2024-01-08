Туктамышева после шоу «Шахерезада»: «Иногда было совсем тяжело и хотелось, чтобы уже все шоу закончились, но сейчас накатывает грусть»

Теги Татьяна Навка сборная России фото Елизавета Туктамышева ледовые шоу Фигурное катание

Елизавета Туктамышева написала обращение после участия в шоу Татьяны Навки.

7 января в Санкт-Петербурге прошел заключительный показ спектакля «История любви Шахерезады».

«Подошел к концу марафон ледового шоу «История любви Шахерезады». Спасибо большое, друзья, за это время! Мы справились! 😄

Иногда было совсем тяжело и хотелось, чтобы уже все шоу закончились, но сейчас, смотря на всех нас, накатывает грусть, что все спектакли позади и пора разъезжаться… Но я надеюсь, что мы еще встретимся все вместе! Целую❤️», – написала чемпионка мира 2015 года Туктамышева в соцсети.

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6 комментариев
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Аня в очень хорошей форме. Марка не узнала ))
Женю Тарасову - вообще никак (это она??)
Лиза обаятельнейшая, как всегда )
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Какая отличная компания подобралась. Все отлично выступали, судя по отзывам и отдельным видео.
У Навки и "Шахерезада", и "Вечера на хуторе" прошли с аншлагами. Полные трибуны все дни.
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Ну вот, а кто-то тут писал, что шоу вообще не нужны. Оказывается нужны людям, в такие морозы люди пришли и были довольны.
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Ну уж если после одного сезона устала, то что будет дальше? Может, всё же обратно?
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А кто там с двойным подбородком на центральном фото в третьем ряду? Между Марком и Щербаковой
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0
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Ответ U-hoho
Аня в очень хорошей форме. Марка не узнала )) Женю Тарасову - вообще никак (это она??) Лиза обаятельнейшая, как всегда )
На Цискаридзе похож .
+2
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