Туктамышева после шоу «Шахерезада»: «Иногда было совсем тяжело и хотелось, чтобы уже все шоу закончились, но сейчас накатывает грусть»

Елизавета Туктамышева написала обращение после участия в шоу Татьяны Навки.

7 января в Санкт-Петербурге прошел заключительный показ спектакля «История любви Шахерезады».

«Подошел к концу марафон ледового шоу «История любви Шахерезады». Спасибо большое, друзья, за это время! Мы справились! 😄

Иногда было совсем тяжело и хотелось, чтобы уже все шоу закончились, но сейчас, смотря на всех нас, накатывает грусть, что все спектакли позади и пора разъезжаться… Но я надеюсь, что мы еще встретимся все вместе! Целую❤️», – написала чемпионка мира 2015 года Туктамышева в соцсети.