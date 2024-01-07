Татьяна Тарасова: «Мечта на Рождество есть, но сказать ее не могу. Когда желание загадывают, его никому не говорят, иначе не сбудется»
Татьяна Тарасова в Рождество пожелала всем здоровья и любви.
«Всех с Рождеством Христовым! Здоровья и любви всем!
Мечта на Рождество есть, но я же не могу ее сказать. Когда желание загадывают, то его никому не говорят – иначе не сбудется.
Всех с праздником!» — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
А это неправильное
Или ты в новый год пост соблюдала и не жрала от пуза, не заливала оливье игристым?