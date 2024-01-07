Татьяна Тарасова: «Мечта на Рождество есть, но сказать ее не могу. Когда желание загадывают, его никому не говорят, иначе не сбудется»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова в Рождество пожелала всем здоровья и любви.

«Всех с Рождеством Христовым! Здоровья и любви всем!

Мечта на Рождество есть, но я же не могу ее сказать. Когда желание загадывают, то его никому не говорят – иначе не сбудется.

Всех с праздником!» — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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7 комментариев
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Светлого всем Рождества!
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Мне кажется, что сегодня многие задумали тоже самое. Дай Бог сбудется.
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Мы и так догадываемся. С праздником!
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Видимо, про долгие лета загадала
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С Рождеством и исполнения всех мечт! А в Кузбассе между тем состоялось великолепное шоу "Снегурочка"! Чудесная музыка, красивое оформление, костюмы, исполнено блестяще, настроение - самое рождественское!
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Ответ Маргарита В Сафронова
Светлого всем Рождества!
Светлое давно прошло

А это неправильное

Или ты в новый год пост соблюдала и не жрала от пуза, не заливала оливье игристым?
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