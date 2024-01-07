Татьяна Тарасова: «Мечта на Рождество есть, но сказать ее не могу. Когда желание загадывают, его никому не говорят, иначе не сбудется»

Татьяна Тарасова в Рождество пожелала всем здоровья и любви.

«Всех с Рождеством Христовым! Здоровья и любви всем!

Мечта на Рождество есть, но я же не могу ее сказать. Когда желание загадывают, то его никому не говорят – иначе не сбудется.

Всех с праздником!» — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.