Тарасова об идее лиги фигурного катания в России: «Не нужно ничего создавать. Под санкциями никто к нам не будет приезжать. Лучше заниматься старым»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Светлана Журова Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об идее создания лиги фигурного катания в России.

Ранее с таким предложением выступила олимпийская чемпионка Светлана Журова: «Почему бы не создать лигу фигурного катания в России, куда бы приезжали лучшие фигуристы из всех стран? Сделать ее независимым турниром, как НХЛ». 

«Нам ничего не нужно создавать. Надо понимать, что под санкциями никто к нам не будет приезжать. Для чего нам нужны новые проекты?

Плохо себе это представляю. У нас было много международных соревнований. Всегда было по 2-3 международных старта. И этого было достаточно.

Мне кажется, лучше хорошо заниматься старым, что мы и делаем. И, считаю, делаем это с большим успехом», – сказала заслуженный тренер СССР. 

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25 комментариев
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Тут дело даже не в том, что никто не приедет, а в том, что когда нас выпустят, это все забросят за ненадобностью, а денежки уже тю-тю. Мертворожденный проект.
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Ну, вот, Тарасова им всю малину обломает так. Под эту фигню можно столько бюджетных средств отмыть, что нынешние затраты на ФК покажутся ерундой.
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хи-хи....
кхл 2.0 "запахло"🤣
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" Надо понимать, что под санкциями никто к нам не будет приезжать." --- Понимать - это не про Журову.
+5
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+3
Ответ Александр
хи-хи.... кхл 2.0 "запахло"🤣
ЛФК (Лига Фигурного Катания)!
+3
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Как оказалось, НХЛ тоже не всех у себя ждёт.
А про ФК, Лакерник пытался организовать что-то не на территории России. Турки отказались проводить, ссылаясь на угрозу безопасности, хотя свои соревнования международные в ноябре провели.
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«Не нужно ничего создавать. Под санкциями никто к нам не будет приезжать. --- Это она про игры Брикс или про игры Дружбы?
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Любая страна может придумать свой новый турнир, НО чтобы хоть кто-то на него мог приехать, он должен быть вписан в график уже существующих соревнований. Или быть в 10 раз привлекательнее - а за чей счёт этот банкет?
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Ответ Инна1945
Но тут-то она права. Была бы у спортсменов какая-то солидарность, смелость выступить против системы и поддержать русских спортсменов, они бы решили эту проблему за день одновременно отказавшись выходить на соревнования без русских спортсменов. Даже создание отдельных Игр и соревнований не требовалось бы. Но выйгрывать неполноценные медальки в условиях неполной конкуренции наверно приятно...
" выЙгрывать неполноценные медальки в условиях неполной конкуренции наверно приятно..." --- НаверноЕ, приятнее выИгрывать
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Ответ Howard Norfolk
И фигуристы из каких стран к нам приедут? Из Бразилии, ЮАР, Ирана и Ю.Кореи?
Из Венесуэлы и из Сев. Кореи. Монголия ещё может подтянуться.
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Ответ Howard Norfolk
И фигуристы из каких стран к нам приедут? Из Бразилии, ЮАР, Ирана и Ю.Кореи?
Из Ю.Кореи можно. Там есть неплохие девочки, которые могут отобраться на наш чемпионат. Но только они не приедут. Вы, наверное, хотели блеснуть остроумием из методички, но перепутали Ю. с С.?🤔
А вообще фигуристов высокого уровня, которых можно было бы пригласить к нам, не так уж много в мире и до снятия санкций они, естественно, не приедут. Но могут приехать после, если у нас будут организованы хорошие соревнования✌
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Ответ Леди Брэкнелл
Не знаю ))
вот этого они и боятся... там "монстры" по-серьёзнее Тарасовой были... а во главе там сейчас "ротенберги"....
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Ответ Александр
кхл 2.0.... кто там сейчас в федерации хоккея???...
Не знаю ))
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Ответ Леди Брэкнелл
Да нет, я все правильно понимаю, здесь недавно была новость на эту тему.
кхл 2.0.... кто там сейчас в федерации хоккея???...
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Ответ Александр
вы не правильно понимаете контекст предложения и страхов "старичков" федры.... "лучше хорошо заниматься старым, что мы и делаем".... она не против турниров новых, она против создания новой организации, конкурирующей с ффккр... и которая "под себя" всю федру подмять сможет...
Да нет, я все правильно понимаю, здесь недавно была новость на эту тему.
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Ответ Eli Bil
ЛФК (Лига Фигурного Катания)!
да название нормуль.... интересно - кто возглавит эту лигу... и судя по "намёкам" депутата, кто-то не из федры...
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Ответ Eli Bil
ЛФК (Лига Фигурного Катания)!
лечебная физкультура
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лучше прекратить
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Старым это чем?
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И фигуристы из каких стран к нам приедут? Из Бразилии, ЮАР, Ирана и Ю.Кореи?
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«Почему бы не создать лигу фигурного катания в России, куда бы приезжали лучшие фигуристы из всех стран? Сделать ее независимым турниром, как НХЛ».
_________________
НХЛ весьма прибыльный проект, фигурное катание таким не будет.
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