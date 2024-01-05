Тарасова об идее лиги фигурного катания в России: «Не нужно ничего создавать. Под санкциями никто к нам не будет приезжать. Лучше заниматься старым»
Татьяна Тарасова высказалась об идее создания лиги фигурного катания в России.
Ранее с таким предложением выступила олимпийская чемпионка Светлана Журова: «Почему бы не создать лигу фигурного катания в России, куда бы приезжали лучшие фигуристы из всех стран? Сделать ее независимым турниром, как НХЛ».
«Нам ничего не нужно создавать. Надо понимать, что под санкциями никто к нам не будет приезжать. Для чего нам нужны новые проекты?
Плохо себе это представляю. У нас было много международных соревнований. Всегда было по 2-3 международных старта. И этого было достаточно.
Мне кажется, лучше хорошо заниматься старым, что мы и делаем. И, считаю, делаем это с большим успехом», – сказала заслуженный тренер СССР.
кхл 2.0 "запахло"🤣
А про ФК, Лакерник пытался организовать что-то не на территории России. Турки отказались проводить, ссылаясь на угрозу безопасности, хотя свои соревнования международные в ноябре провели.
А вообще фигуристов высокого уровня, которых можно было бы пригласить к нам, не так уж много в мире и до снятия санкций они, естественно, не приедут. Но могут приехать после, если у нас будут организованы хорошие соревнования✌
_________________
НХЛ весьма прибыльный проект, фигурное катание таким не будет.