Тарасова об идее лиги фигурного катания в России: «Не нужно ничего создавать. Под санкциями никто к нам не будет приезжать. Лучше заниматься старым»

Татьяна Тарасова высказалась об идее создания лиги фигурного катания в России.

Ранее с таким предложением выступила олимпийская чемпионка Светлана Журова: «Почему бы не создать лигу фигурного катания в России, куда бы приезжали лучшие фигуристы из всех стран? Сделать ее независимым турниром, как НХЛ».

«Нам ничего не нужно создавать. Надо понимать, что под санкциями никто к нам не будет приезжать. Для чего нам нужны новые проекты?

Плохо себе это представляю. У нас было много международных соревнований. Всегда было по 2-3 международных старта. И этого было достаточно.

Мне кажется, лучше хорошо заниматься старым, что мы и делаем. И, считаю, делаем это с большим успехом», – сказала заслуженный тренер СССР.