Татьяна Тарасова: «Болельщики пусть продолжают болеть за нас. Никто веру не теряет, потому что мы не тот народ, который будет терять веру»

Татьяна Тарасова пожелала российскому спорту развития в новом году.

«Что пожелаю российскому спорту в 2024 году? Не унывать и развиваться!

Спортсменам пожелаю того же. Нужно продолжать развиваться, потому что все это кончится, а мы были сильными.

Болельщики пусть продолжают болеть за нас. Никто веру не теряет, потому что мы не тот народ, который будет терять веру», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.