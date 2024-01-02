Татьяна Тарасова: «Болельщики пусть продолжают болеть за нас. Никто веру не теряет, потому что мы не тот народ, который будет терять веру»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова пожелала российскому спорту развития в новом году.

«Что пожелаю российскому спорту в 2024 году? Не унывать и развиваться!

Спортсменам пожелаю того же. Нужно продолжать развиваться, потому что все это кончится, а мы были сильными.

Болельщики пусть продолжают болеть за нас. Никто веру не теряет, потому что мы не тот народ, который будет терять веру», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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4 комментария
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С каждым годом будет становится только сложнее и сложнее, а болельщики внутри скоро перегрызутся окончательно со своим «тут грибы , нет там грибы» без международных оценок.
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Кроме шуток, спортс стал скатываться в желтизну. Раньше профессиональные разборы были, блоги, интересно почитать. Болельщики хоть и спорили, однако не опускались до бесконечных оскорблений. Сейчас на сайте с утра до ночи только и обсуждают кто что сказал, сделал или наоборот не сказал и не сделал, всякая «светская жизнь» и прочая разная мишура. Печально.
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Ответ Кристина Медер
С каждым годом будет становится только сложнее и сложнее, а болельщики внутри скоро перегрызутся окончательно со своим «тут грибы , нет там грибы» без международных оценок.
Точно) или с «ну это не фигурист сам себе оценки ставит», или «а в протоколах все чисто», или «ваших грибовали, а наши талантливые, не чета вашим», и как вишенка на торте, когда «грибы» достались любимчикам - «это грибы - кого надо грибы»)
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Как бы не вышло так, что когда "все это кончится" народ подумает о себе, а не что к тому времени будет со спортом.
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