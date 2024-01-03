Татьяна Тарасова: «Я думаю, что нас вернут на соревнования перед следующим сезоном»

Татьяна Тарасова рассказала, когда фигуристов из России могут вернуть на турниры.

Сейчас россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Ждете хороших новостей от ISU в 2024 году?

– Конечно, ждем новостей о возвращении на международную арену. Я думаю, что нас вернут на соревнования перед следующим сезоном.

– Что может сыграть в пользу такого решения ISU?

– Думаю, что просто хватит им уже продлять отстранение.

– Чего в Новом году всем пожелаете?

– Здоровья, счастья и мирного неба над головой, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.