Татьяна Тарасова: «Я думаю, что нас вернут на соревнования перед следующим сезоном»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, когда фигуристов из России могут вернуть на турниры.

Сейчас россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Ждете хороших новостей от ISU в 2024 году?

– Конечно, ждем новостей о возвращении на международную арену. Я думаю, что нас вернут на соревнования перед следующим сезоном.

– Что может сыграть в пользу такого решения ISU?

– Думаю, что просто хватит им уже продлять отстранение.

– Чего в Новом году всем пожелаете?

– Здоровья, счастья и мирного неба над головой, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

17 комментариев
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да не вернут нас никуда. хватит кормить спортсменов ложными надеждами
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Возвращение будет зависить от мироно неба над головой.
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Как бы Тарасова не включала дурочку между поездками за сапогами в Америку, всё же она не до конца оторвана от реальности.
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Хорошо бы
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🤣🤣🤣Она и в 2022 говорила:нас не будет всего год🤣🤣🤣🤣
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Даже если не вернут, не будет ничего нового.
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Причина отстранения известна - значит, понятно, что без устранения ее, даже и мысли не будет возвращать. При чем это только необходимое условие. Но, далеко не факт, что достаточное.
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Ответ Jessi
Все уже понимают, что это решение нашей Федерации, не пускать спортсменов на международные старты. Им так сытнее. В других видах спорта соревнуются и ничего им не мешает.
Зачем ерунду пишете. Это ИСУ не пускает, и фигуристы других федераций не хотят.
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вернут и не пустят )
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такое впечатление, что мы существуем в каком-то нереальном мире, где правит бал - фантасмагория
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Не вернут в следующем сезоне точно, есть небольшой шанс процентов 10 что вернут в Олимпийский сезон чтобы сделать шоу как с летней Олимпиадой, а по факту никто не поедит.
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Это по вероятности примерно так же, как комментирование с Яной.)
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Я думаю, что нас вернут на соревнования перед следующим сезоном. --- Это новогодние фантазии. Чтобы думать, нужно хоть на что-то опираться.
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Это же санкции, которые ничем не отличаются от других . Даже после окончания всех действий санкции никто сразу не снимет .
Что об этом бесконечно говорить ? Это данность .
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